Повернуся до Білорусі, коли буде організовано переговори з владою і проведено чесні вибори, - Тіхановська

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська готова повернутися в країну, як тільки почнуться переговори щодо врегулювання ситуації і будуть організовані чесні вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

"Я думаю, в той момент, коли будуть ці переговори і організація нових і чесних виборів, я зможу повернутися в Білорусь", - сказала вона.

При цьому Тіхановська відмовилася коментувати у зв'язку з "особистим небажанням" слова "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що він допоміг їй виїхати з країни.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Нині вона перебуває в Литві.

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