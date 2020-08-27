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Новини Революція в Білорусі
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Повернуся до Білорусі, коли буде організовано переговори з владою і проведено чесні вибори, - Тіхановська

Повернуся до Білорусі, коли буде організовано переговори з владою і проведено чесні вибори, - Тіхановська

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська готова повернутися в країну, як тільки почнуться переговори щодо врегулювання ситуації і будуть організовані чесні вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

"Я думаю, в той момент, коли будуть ці переговори і організація нових і чесних виборів, я зможу повернутися в Білорусь", - сказала вона.

При цьому Тіхановська відмовилася коментувати у зв'язку з "особистим небажанням" слова "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що він допоміг їй виїхати з країни.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Нині вона перебуває в Литві.

Також читайте: Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+12
Какой смелый национальный лидер.
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27.08.2020 15:42
+11
Да кому ты такая сцыкливая нужна? Оппозиционерка хренова!
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27.08.2020 15:39
+11
какая смелая , гордая и независимая женщина ...настоящий нац лидер
Вернусь в Беларусь, когда будут организованы переговоры с властью и проведены честные выборы, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1283
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27.08.2020 15:50
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Да кому ты такая сцыкливая нужна? Оппозиционерка хренова!
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27.08.2020 15:39 Відповісти
- Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит ©
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27.08.2020 15:43 Відповісти
болотная фея точно такая же как и остальной адииннарот микромордора. они друг друга стоят.
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27.08.2020 15:47 Відповісти
Да уж.. Девка-огонь!
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27.08.2020 16:38 Відповісти
Тобто Тихановська в Білорусь повертатить не збирається, отже потрібен новий лідер опозиції!
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27.08.2020 15:39 Відповісти
Колєнька?...
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27.08.2020 15:45 Відповісти
Интересный способ сказать "никогда".
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27.08.2020 15:39 Відповісти
Что нє добил русскій штик, то довєршат русская церковь і русская школа
(Муравйов-вєшатєль)

Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
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27.08.2020 16:06 Відповісти
на ту осінь , років через восім !
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27.08.2020 15:40 Відповісти
Вернусь в Беларусь, когда будут организованы переговоры с властью и проведены честные выборы, - Тихановская - Цензор.НЕТ 5967
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27.08.2020 15:42 Відповісти
правильно, а пока "правильные слова" на с ****** все ето перетереть можно пошукать...
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27.08.2020 15:42 Відповісти
Какой смелый национальный лидер.
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27.08.2020 15:42 Відповісти
и очень осторожный.
рабство в болотном микромордоре неистребимо.
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27.08.2020 15:49 Відповісти
ви там за мене постійте під дубинами ОМОПу, а я потім приїду у чесних виборах прийму участь
якесь воно пришелепкувате, як наш зюзя
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27.08.2020 15:43 Відповісти
Представила на минуту, как у нас зимой 2013/2014 года вся оппозиция во главе с Порошенко, Яценюком, Кличко и остальными, рванули бы в ЕС и пищали оттуда, что не вернутся, пока назначат выборы. Не получилось. Наверное не хватает воображения.
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27.08.2020 15:51 Відповісти
а это "опозиция" на Майдане разве имела какое то значение?
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27.08.2020 16:12 Відповісти
Имела, чтобы вам тут не рассказывали диванные герои.
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27.08.2020 16:35 Відповісти
Было бы странно, если она ответила на этот вопрос. И идиоту понятно, что без ведома и согласия Луки, из страны бы ее не выпустили.
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27.08.2020 15:46 Відповісти
Поищи мир в очке *****. Трус - белорус (с)
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27.08.2020 15:49 Відповісти
какая смелая , гордая и независимая женщина ...настоящий нац лидер
Вернусь в Беларусь, когда будут организованы переговоры с властью и проведены честные выборы, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1283
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27.08.2020 15:50 Відповісти
)))))) Она классная! Хотя обычно бл...ди менее разговорчивы! Какой замечательный выбор беларусов...
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27.08.2020 15:53 Відповісти
на зачищеному Лукашенком виборчому полі вибору в білорусів і немає
вже років 20, як в Білорусі немає ніякої опозиції, окрім сімулякрів
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27.08.2020 15:56 Відповісти
Да на выборах если вместо Тихоновской балатировалась бы табуретка то выиграла бы табуретка.Это как в Украине кода голосовали не за сцыклю а против пороха.Еслиб сцыкля забил косяк прям на стадионе и пыхнул то все равно за него голосовали.
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27.08.2020 16:00 Відповісти
Як казав наш ротний - На безрибье i лифчик сойдет за портупею -)
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27.08.2020 16:14 Відповісти
Арахамия с Корниенком сказали бы "рабочая баба".
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27.08.2020 17:18 Відповісти
Вы там держитесь,если у вас там все получится то я вернусь и буду вами править.
Хочешь быть народным президентом вперёд на баррикады!
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27.08.2020 15:56 Відповісти
Путлер по чесноку Обнулидся на 78 %,...Лукашеску 80%..Зеля 73%...вам не кажется что проценты придуманы в одной контолре?
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27.08.2020 16:03 Відповісти
Охренительная революционерка,мне это чем то напоминает райдеры известных поп звезд,типа 5 зв. отель,розы,вода в бассейне +25,вода"эвиан"и.т.д и.т.п!!!
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27.08.2020 16:04 Відповісти
т.е. никогда в обозримой перспективе
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27.08.2020 16:05 Відповісти
Путлер пообещал Трампу на выборах в США 3 ноября Дональду Трампу 80%
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27.08.2020 16:07 Відповісти
нормальные требования, она же не дура идти на убой...
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27.08.2020 16:07 Відповісти
Скоро грудных младенцев будут делать президентами...
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27.08.2020 16:09 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25504573.html Беларусозамещение

Повторюсь: нелегитимный диктатор, сидящий на штыках, полностью устраивает Путина, поскольку зависим от России.
Повернуся до Білорусі, коли буде організовано переговори з владою і проведено чесні вибори, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3474

Журналисты отказываются работать на зомбирование - на замену им привозят россиян. Менты откажутся калечить собственных граждан - заменят на русских. Армия откажется стрелять в свой народ - заменят на русских или "ихтамнетов-отпускников". Думаю только страны ЕС способны остановить беларусозамещение Лукашенко-Путина. Но им пофиг.

https://www.facebook.com/yuriy.voziy/posts/10220404036144583 Yuriy Voziy

По нашему опыту: Европа и весь мир будут ограничиваться глубокой обеспокоенностью до тех пор, пока народ не начнёт драться за свою свободу всерьёз. Какой смысл им вкладываться в тех, кто сам не поставил на карту свою жизнь, "стабильность" и прочие ценности? ЕС было пофиг и на аннексию Крыма и на оккупацию Донбасса до тех пор, пока украинцы не начали ожесточённо сопротивляться оккупации. Пока сами не стали субъектом, поломав планы диктаторов.
Хотелось бы верить, что в Беларуси всё будет как-то иначе, но пока история развивается в привычном русле. И пока беларусы мирно протестуют - диктатор наращивает силу и привлекает союзников.
Время не на вашей стороне и Майдан за вас никто не сделает.
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27.08.2020 16:24 Відповісти
Ага, вы там ходите с отбитыми жопами, пробитыми головами, сидите в обезьянниках, а я как кАрАлева приеду править на готовенькое... Белорусы, гоните в шею сначала таракана и таких тихановских вместе с мужиньком. Неужели у вас нет лидера который бы мог с вашей помощью сломать эту совковую братию?
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27.08.2020 16:29 Відповісти
ще одна цариця. На все готовеньке
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27.08.2020 17:11 Відповісти
Тоесть - никогда.
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27.08.2020 17:59 Відповісти
 
 