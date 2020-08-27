2 095 36
Повернуся до Білорусі, коли буде організовано переговори з владою і проведено чесні вибори, - Тіхановська
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська готова повернутися в країну, як тільки почнуться переговори щодо врегулювання ситуації і будуть організовані чесні вибори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу "Дождь".
"Я думаю, в той момент, коли будуть ці переговори і організація нових і чесних виборів, я зможу повернутися в Білорусь", - сказала вона.
При цьому Тіхановська відмовилася коментувати у зв'язку з "особистим небажанням" слова "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що він допоміг їй виїхати з країни.
У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Нині вона перебуває в Литві.
Топ коментарі
+12 Alex Lodje
показати весь коментар27.08.2020 15:42
+11 Red_Sky_On
показати весь коментар27.08.2020 15:39
+11 kuba
показати весь коментар27.08.2020 15:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
рабство в болотном микромордоре неистребимо.
якесь воно пришелепкувате, як наш зюзя
вже років 20, як в Білорусі немає ніякої опозиції, окрім сімулякрів
Хочешь быть народным президентом вперёд на баррикады!
Повторюсь: нелегитимный диктатор, сидящий на штыках, полностью устраивает Путина, поскольку зависим от России.
Журналисты отказываются работать на зомбирование - на замену им привозят россиян. Менты откажутся калечить собственных граждан - заменят на русских. Армия откажется стрелять в свой народ - заменят на русских или "ихтамнетов-отпускников". Думаю только страны ЕС способны остановить беларусозамещение Лукашенко-Путина. Но им пофиг.
https://www.facebook.com/yuriy.voziy/posts/10220404036144583 Yuriy Voziy
По нашему опыту: Европа и весь мир будут ограничиваться глубокой обеспокоенностью до тех пор, пока народ не начнёт драться за свою свободу всерьёз. Какой смысл им вкладываться в тех, кто сам не поставил на карту свою жизнь, "стабильность" и прочие ценности? ЕС было пофиг и на аннексию Крыма и на оккупацию Донбасса до тех пор, пока украинцы не начали ожесточённо сопротивляться оккупации. Пока сами не стали субъектом, поломав планы диктаторов.
Хотелось бы верить, что в Беларуси всё будет как-то иначе, но пока история развивается в привычном русле. И пока беларусы мирно протестуют - диктатор наращивает силу и привлекает союзников.
Время не на вашей стороне и Майдан за вас никто не сделает.