Вихователька в білоруському дитсадку закрила малюка в туалеті за те, що він кричав "Лукашенка в автозак"
У молодечненському дитячому садку № 27 вихователька закрила 3-річного хлопчика в туалеті, за те, що він кричав "Лукашенка в автозак".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наша Ніва" з посиланням на маму маленького патріота Раду Рогову.
"25 серпня чоловік забирав Льошу з садка, подзвонив мені і сказав, що трапилася надзвичайна ситуація. Син у сльозах розповів про те, що в групі кричав "Лукашенка в автозак". За це вихователька розлютилася і закрила його в туалеті. Льоша каже, що просидів там майже весь сон", - цитує видання слова матері.
Рогова уточнює, що керівництво дитячого садка передбачувано все заперечує - за їхньою версією дитина сама закрилася в туалеті. Однак Рогова каже, що чула, як вихователі голосно радились про те, як їм відповідати.
Завідуюча садочком Олена Драгун поки відмовляється від офіційних коментарів.
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а Репка отсидел, вышел и убил Деда
Просто там був доволі невеликий відсоток кацапів, і вони не становили загрози для литовської державності.
(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
Ай маладцы! Респект!
ты знаешь чики-чики-чики-чики-та!!!
але влада в Білорусі настільки гуманна...
родителям - погасить ипотеку за госссчет
воспитательнице - премию и два отгула
зав садом - грамоту от гороно
Воспитатели пиз.т как всегда.
Но таких сук - потрібно *******, або робити "темну"....
Сьогодя у "тюрмі"-туалеті... назавтра у ссилці за кордоном... а потім вже очолить ящо не державу то у її вищому керівництві буде точно.
- Сто восемьдесят четыре! - выкрикнул Иванов.
- Правильно! Сто восемьдесят четыре. И сто восемьдесят пятый сейчас воздвигается на Ленинских горах имени Гениалиссимуса. Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности.