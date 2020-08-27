Вихователька в білоруському дитсадку закрила малюка в туалеті за те, що він кричав "Лукашенка в автозак"

У молодечненському дитячому садку № 27 вихователька закрила 3-річного хлопчика в туалеті, за те, що він кричав "Лукашенка в автозак".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наша Ніва" з посиланням на маму маленького патріота Раду Рогову.

"25 серпня чоловік забирав Льошу з садка, подзвонив мені і сказав, що трапилася надзвичайна ситуація. Син у сльозах розповів про те, що в групі кричав "Лукашенка в автозак". За це вихователька розлютилася і закрила його в туалеті. Льоша каже, що просидів там майже весь сон", - цитує видання слова матері.

Рогова уточнює, що керівництво дитячого садка передбачувано все заперечує - за їхньою версією дитина сама закрилася в туалеті. Однак Рогова каже, що чула, як вихователі голосно радились про те, як їм відповідати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернуся до Білорусі, коли буде організовано переговори з владою і проведено чесні вибори, - Тіхановська

Завідуюча садочком Олена Драгун поки відмовляється від офіційних коментарів.