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Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ

Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ

Експрезидент Грузії, а нині голова виконкому національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, який раніше заявив про своє повернення на Батьківщину, сказав, що залишається на держслужбі в Україні.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, я активно включився в грузинську виборчу кампанію, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться Національні вибори. Одночасно я продовжую виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ", - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив про своє повернення в Грузію.

Саакашвілі обіймав пост президента Грузії два терміни поспіль в 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

Читайте також: Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.

Читайте також: Саакашвілі представив концепцію судової реформи: зменшення кількості суддів, електронний суд, скасування КС. ВIДЕО

Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ 01

Автор: 

Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155) реформи (3206)


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Топ коментарі
+26
да иди ты нахрен уже ,еще один дебильный клоун...
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27.08.2020 16:15
+19
Михо включился, а Грузия его выключила, напомнив, что его ждет тюрьма.
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27.08.2020 16:15
+14
Раскладывает яйца по корзинкам...
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27.08.2020 16:13
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Раскладывает яйца по корзинкам...
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27.08.2020 16:13 Відповісти
А мог уже досиживать свои шесть лет в реформированой тюрьме. Тут Петро ошибся...
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27.08.2020 16:27 Відповісти
саака - раскорячился))
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27.08.2020 16:14 Відповісти
Саакашвили: Я включился в грузинскую избирательную кампанию, но остаюсь в Нацсовете реформ - Цензор.НЕТ 743
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27.08.2020 16:17 Відповісти
Ням ням ням ! Повний рот слюни! Хіба можна так знущатися з людей ?
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27.08.2020 16:44 Відповісти
а на фото вроде стул один...
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27.08.2020 16:14 Відповісти
І рибку з'їсти, і на .............. сісти.
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27.08.2020 16:15 Відповісти
Так он уже полгода на зеленом х... загорает. А с грузинской рыбкой пока проблемы )))
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27.08.2020 16:48 Відповісти
да иди ты нахрен уже ,еще один дебильный клоун...
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27.08.2020 16:15 Відповісти
Михо включился, а Грузия его выключила, напомнив, что его ждет тюрьма.
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27.08.2020 16:15 Відповісти
Лучше бы ты, Карлсон,на крыше тогда остался.
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27.08.2020 16:15 Відповісти
а лучше упал с крыши
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27.08.2020 16:17 Відповісти
лучше бы пропеллер отказал....
https://www.youtube.com/watch?v=rV-1n1x9Ekg
Мишка, Уходи!
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27.08.2020 16:20 Відповісти
сидеть меж стульями - дилемма,
не стоит ломанного су:
малейший сдвиг - и вся система
трещит, а жопа на весу!
А. С. Пушкин
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27.08.2020 16:16 Відповісти
Что значит "включился в грузинскую избирательную кампанию", в качестве кого?

Если он осужден в Грузии, как может участвовать в выборах, по грузинским законам это не запрещено?
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27.08.2020 16:16 Відповісти
Где он сказал что участвует в выборах? Просто его политсила участвует. А он будет удаленно керувати а деньги за этот цирк ему заплатит украинский налогоплатильщик!
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27.08.2020 16:20 Відповісти
Видосики писать будет?

И так для Украины ноль целых фиг десятых от его Штаба_простых_решений ......
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27.08.2020 16:26 Відповісти
Выборы в парламент Грузии, а не президента, вот в чём дело.
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27.08.2020 18:48 Відповісти
Осведомлённый, уточни пожалуйста для неосведомлённого сколько же он получает зарплаты?
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27.08.2020 19:14 Відповісти
А где твоя "двуязычка" в ФБ, как то было когда вЫ "гонял барыг"?
Говно как человек и говно как будешь сидеть. Обосрасля с Олландом смертью с Меркелью.
Миша, оно уже видно аж трещит шо вЫ - проходимец. Миша, иди.... ну, там на Ростове есть конура - тявкай лучше оттудова
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27.08.2020 16:17 Відповісти
Саакашвили: Я включился в грузинскую избирательную кампанию, но остаюсь в Нацсовете реформ - Цензор.НЕТ 5592
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27.08.2020 16:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FxMjRZC5AD0 белая горячка
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27.08.2020 16:18 Відповісти
БелИй, сАвсэм белИй.
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27.08.2020 16:22 Відповісти
Саакашвили: Я включился в грузинскую избирательную кампанию, но остаюсь в Нацсовете реформ - Цензор.НЕТ 1330

https://www.facebook.com/%D0%A6%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D1%96-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-2244470945632432/?__cft__[0]=AZVyHMNR3OgIM7iVoeT1Snqyop87X_FV1Fb-HTEkL-VQvTRbP5_xxmZ-YGhLwxA56zuke7zQk20RLLgTKAr-fBvx3kqooZDq0j6220d2Ae3H3W9W0EqEKDW2aJvMBGbmTMZDg7HndTsRxZA2n95IpXLRHbJTW3DXtKhrLGC-6Qtccqm_GXSIHnwqRX0jdtI8Buu2S3E9hPWz8Mo24eofW0zb&__tn__=-UC*F Цьотка Галька зі Львова. Реінкарнація.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3329214180491431&id=2244470945632432&__cft__[0]=AZVyHMNR3OgIM7iVoeT1Snqyop87X_FV1Fb-HTEkL-VQvTRbP5_xxmZ-YGhLwxA56zuke7zQk20RLLgTKAr-fBvx3kqooZDq0j6220d2Ae3H3W9W0EqEKDW2aJvMBGbmTMZDg7HndTsRxZA2n95IpXLRHbJTW3DXtKhrLGC-6Qtccqm_GXSIHnwqRX0jdtI8Buu2S3E9hPWz8Mo24eofW0zb&__tn__=%2CO*F 1 год ·

Так файно їло так скоро здохлоСаакашвили: Я включился в грузинскую избирательную кампанию, но остаюсь в Нацсовете реформ - Цензор.НЕТ 5675
Чекаєм скоро одкровення великого грузіна. Буде весело
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27.08.2020 16:19 Відповісти
оно вернётся, если победит в выборах в Грузии... иначе ж ему там "реформы" открутят
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27.08.2020 16:33 Відповісти
в тюрьму он пойдет, как же...
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27.08.2020 16:20 Відповісти
все правильно, - в "реформах" особой работы все равно нет=)
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27.08.2020 16:20 Відповісти
На двух стульях всегда веселее)
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27.08.2020 16:20 Відповісти
но грохнуться можно быстрее
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27.08.2020 16:22 Відповісти
Всё-таки не уезжает, а просто участвует в выборах.
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27.08.2020 16:21 Відповісти
Как скоро Миша Зелю Барыгой назовет?
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27.08.2020 16:21 Відповісти
Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ - Цензор.НЕТ 4817
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27.08.2020 16:29 Відповісти
хм.. та не Михо - сидеть нужно на одном стуле(как ты на фото) а не на двух сразу !!!
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27.08.2020 16:21 Відповісти
Хай уже йде під три чорти. Нічого, окрім проблем, він Україні не приніс. Справжнісінький аферист.
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27.08.2020 16:22 Відповісти
Точнее - проходимец.
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27.08.2020 16:33 Відповісти
Съехал с темы возвращения после того как сказали, что ждет тюрьма. Пробный шар упал в лузу. Тупой карлсон остается в Украине. А как границу с Тимошонкой "прорывал"!
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27.08.2020 16:22 Відповісти
Оцените за шо платят поллимона зарплаты.
Я, мол, "договорился открыть центр Саккашвили в казахском ВУЗе".
И вот за такую работу Украина платит деньги с бюджета.... С дырой 300 миллиардов....
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27.08.2020 16:24 Відповісти
Ваш выбор на выборах.... Чего теперь ноете?
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27.08.2020 16:33 Відповісти
а зарплату тебе Украина платит? за то что ты еще где-то...куда-то включился...
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27.08.2020 16:24 Відповісти
Карлссону в дупу вставили кривой стартер, но моторчик не фурычит. Вали уже нафиг нарцисс обос...аный.
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Переименуйте статью в "...но остаюсь ни хрена не делать в Нацсовете реформ"
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27.08.2020 16:25 Відповісти
вали уже нахрен отсюда!бабуин сраный
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Хоче на двох стільцях всидіти.
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Вот-вот . В свое время Янукович тоже пытался на двух стульях усидеть
Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ - Цензор.НЕТ 931
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27.08.2020 16:28 Відповісти
А говорили что Саакашвили грузин .
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Артист покруче Президента. Ему нужно к ОПЗЖоповцам, те служат ФСБ Пуйлу, лижут зад, и переобуваю нашу страну в лапти , как «народные»
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27.08.2020 16:26 Відповісти
Да Вы что.
ОПЗЖ и велели Мише киздовать в Грузию, сделав Мише предложение, от которого Миша не смог отказаться: или Миша сам едет в Грузию (на нары), или его ОПЗЖ кладет под ИВЛ с ковидом.
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27.08.2020 16:54 Відповісти
Який з нього толк в Україні? Питання до прихильників зелених.
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27.08.2020 16:26 Відповісти
Думаю таких как он нам присылают или если нравится больше, то засылают
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27.08.2020 17:05 Відповісти
А от тебя какой толк, по клаве стучишь? Почему реформы не проводишь, кишка тонка что-ли?
Вот написал бы дельный закон, проголосовал бы его в Раде, вписали твоё имя в учебник истории за 10 класс и вся Украина чтила бы тебя с благодарностью. Тем более у тебя для всего этого есть все полномочия, утвержденные властью Украины.
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27.08.2020 18:59 Відповісти
https://censor.net/user/86253 Він отримує велику зарплату з бюджету.А бюджет складається з коштів платників податків.Так який з нього толк? Я не отримую з бюджету великі кошти.
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27.08.2020 20:11 Відповісти
правильно ! Лучше сидеть в Грузии, чем висеть в Украине!
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27.08.2020 16:30 Відповісти
Вот к корень зрите Вы.
Знамо дело, лучше!
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27.08.2020 16:54 Відповісти
Як йому тут важко прийшлось прориватись в Україну до «бариги мародера»...
Навіть на Родіну не поїхав....
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27.08.2020 16:30 Відповісти
2 дела нельзя делать хорошо. Или оба дела, или одно обязательно №запорешь". Так же как нельзя сидеть одной по*ой на 2х стульях, упадешь. А можешь и разбиться...
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27.08.2020 16:31 Відповісти
Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ - Цензор.НЕТ 1985
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27.08.2020 16:41 Відповісти
Ау. Зеби!
Що ж ви так відпускаєте таких цінних кадрів?
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27.08.2020 16:41 Відповісти
От скажіть,прихильники Саакашвілі.Якби він проривав кордон США,що би з ним було?
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27.08.2020 16:41 Відповісти
На нарах сидів би !
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27.08.2020 17:15 Відповісти
Саакашвили - это политическая проститутка
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27.08.2020 16:44 Відповісти
А ты конченный педофил-гомик.
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27.08.2020 19:15 Відповісти
поцелуй грузина в его грязную опу
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27.08.2020 19:28 Відповісти
Подработку нашел,на пол ставки.
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27.08.2020 16:46 Відповісти
Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ - Цензор.НЕТ 930
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27.08.2020 16:49 Відповісти
А в совєтє якої нації, пазвольтє спроосіть?
Якщо включився взад у рідну грузинську, то чого вже тут стирчати - закордонних патріотів, які хотіли б все тут зреформувать до тла і без нього не бракує...
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27.08.2020 16:49 Відповісти
"Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы"
Источник: https://censor.net/n3216200

В отличие от Украины?
Николозович, да тебе к*здовать Грузию (на нары в СИЗО) велено, если жить хочешь остаться, потому как выборы в Украине осенью будут 100%, сам Разумков сказал.

Все смотрите и учитесь, как усмирять "премьеров" и прочих "вице-королей", которые не имеют ни армии, ни денег :
их усмиряют так, как Богдана, у которого вдруг сгорел автомобиль.
Если бы Богда не понял, то в следуюшой раз у него автомобиль уже не сгорел бы , а взорвался..
Если бы снова не понял, то в третий раз автомобиль взорвался бы уже с Богданом.
Вот Юлия Владимировна не отличается умом и сообразительностью и потому лежит под ИВЛ с ковидом, а Николович - умный (как Богдан ) и потому Николозович просек фишку, и понял, что в данной ситуации нары в СИЗО в Грузии - самое безопасное место.
Счастливого пути, Миша, ОПЗЖ - это тебе, Миша,, не Порошенко, от ОПЗЖ, Миша, пощады не жди.

Все поняли, Слуги Народные?
ОПЗЖ - это вам не Порошенко.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох."(С)
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27.08.2020 16:52 Відповісти
Українці будуть плякати. Такого рехворматора загібули.
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27.08.2020 17:10 Відповісти
Cкорее бы этот гавнодав Саакашвили, покинув бы Украину!! От него, в Украине, одни беды и неприятности!!
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27.08.2020 17:12 Відповісти
А что для тебя - приятности?
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27.08.2020 19:06 Відповісти
Неужели слова Саакашвили ничего не стоят ? 😀 Буквально час назад ехал в Грузию и опаньки ... передумал ! Видимо он
Хозяин своего слова :
- Мама, мама, а почему папа под кроватью сидит? - Папа в доме хозяин, где хочет, там и сидит! 🤣
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27.08.2020 17:13 Відповісти
Миха многостаночник. 😅🤦🤔😂😂😂
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27.08.2020 17:29 Відповісти
Прочитайте
https://censor.net/resonance/3216092/******************************************************************************************* может михо прав, и кто может должен убегать с детьми, пока ОПЗЖоповцы с клоунами окончательно не захватили власть?
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27.08.2020 17:51 Відповісти
Саакашвили: я хочу и рыбку съесть, я хочу и на пол сесть. А вдруг получится и то и другое. А вдруг не получится там, по спрыгну там. А если не там и не сям, то тогда деру дам.
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27.08.2020 17:54 Відповісти
Однією дупою на два базара. Ніяк не визначиться хто він.
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27.08.2020 18:06 Відповісти
Этот никак не определится: хочет быть и космонавтом, и подводником, и водителем большой красной пожарной машины.
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27.08.2020 18:31 Відповісти
Українець бляха муха-рхварматор.
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27.08.2020 18:32 Відповісти
Не знаю кто - то ли порохоботы, то ли олигархоботы, то ли совершенно глупые люди оккупировали чаты этого сайта конкретно. Я в шоке.
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27.08.2020 19:04 Відповісти
нет, тут все за Зеленского, поэтому все и против грузина, так как он не оправдал надежды Зеленского
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27.08.2020 19:31 Відповісти
Звизда в шоке!
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27.08.2020 19:59 Відповісти
А куди їм іще за миску щі хоч полощі?
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28.08.2020 02:53 Відповісти
В ПСИХБОЛЬНИЦУ ТЕБЕ МИША ПОРА
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27.08.2020 19:05 Відповісти
Ну, типа, я включился, вот только Грузия об этом не знает.
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27.08.2020 19:25 Відповісти
и рыбку сьесть и да понятно . многовекторный политик .
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27.08.2020 19:45 Відповісти
Недаром так бісяться кацапорсцяки-Михо розумний хід конем зробив перед виборами-і всі це бачать.Реально-єдина сила-це Рух-аж бігом опустить з 73-го на 8-ий,як попередника з 56-го.
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28.08.2020 02:50 Відповісти
 
 