Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ
Експрезидент Грузії, а нині голова виконкому національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, який раніше заявив про своє повернення на Батьківщину, сказав, що залишається на держслужбі в Україні.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, я активно включився в грузинську виборчу кампанію, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться Національні вибори. Одночасно я продовжую виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ", - зазначив Саакашвілі.
Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив про своє повернення в Грузію.
Саакашвілі обіймав пост президента Грузії два терміни поспіль в 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.
У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=rV-1n1x9Ekg
Мишка, Уходи!
не стоит ломанного су:
малейший сдвиг - и вся система
трещит, а жопа на весу!
А. С. Пушкин
Если он осужден в Грузии, как может участвовать в выборах, по грузинским законам это не запрещено?
И так для Украины ноль целых фиг десятых от его Штаба_простых_решений ......
Говно как человек и говно как будешь сидеть. Обосрасля с Олландом
смертьюс Меркелью.
Миша, оно уже видно аж трещит шо вЫ - проходимец. Миша, иди.... ну, там на Ростове есть конура - тявкай лучше оттудова
https://www.facebook.com/%D0%A6%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D1%96-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-2244470945632432/?__cft__[0]=AZVyHMNR3OgIM7iVoeT1Snqyop87X_FV1Fb-HTEkL-VQvTRbP5_xxmZ-YGhLwxA56zuke7zQk20RLLgTKAr-fBvx3kqooZDq0j6220d2Ae3H3W9W0EqEKDW2aJvMBGbmTMZDg7HndTsRxZA2n95IpXLRHbJTW3DXtKhrLGC-6Qtccqm_GXSIHnwqRX0jdtI8Buu2S3E9hPWz8Mo24eofW0zb&__tn__=-UC*F Цьотка Галька зі Львова. Реінкарнація.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3329214180491431&id=2244470945632432&__cft__[0]=AZVyHMNR3OgIM7iVoeT1Snqyop87X_FV1Fb-HTEkL-VQvTRbP5_xxmZ-YGhLwxA56zuke7zQk20RLLgTKAr-fBvx3kqooZDq0j6220d2Ae3H3W9W0EqEKDW2aJvMBGbmTMZDg7HndTsRxZA2n95IpXLRHbJTW3DXtKhrLGC-6Qtccqm_GXSIHnwqRX0jdtI8Buu2S3E9hPWz8Mo24eofW0zb&__tn__=%2CO*F 1 год ·
Так файно їло так скоро здохло
Чекаєм скоро одкровення великого грузіна. Буде весело
Я, мол, "договорился открыть центр Саккашвили в казахском ВУЗе".
И вот за такую работу Украина платит деньги с бюджета.... С дырой 300 миллиардов....
ОПЗЖ и велели Мише киздовать в Грузию, сделав Мише предложение, от которого Миша не смог отказаться: или Миша сам едет в Грузию (на нары), или его ОПЗЖ кладет под ИВЛ с ковидом.
Вот написал бы дельный закон, проголосовал бы его в Раде, вписали твоё имя в учебник истории за 10 класс и вся Украина чтила бы тебя с благодарностью. Тем более у тебя для всего этого есть все полномочия, утвержденные властью Украины.
Знамо дело, лучше!
Навіть на Родіну не поїхав....
Що ж ви так відпускаєте таких цінних кадрів?
Якщо включився взад у рідну грузинську, то чого вже тут стирчати - закордонних патріотів, які хотіли б все тут зреформувать до тла і без нього не бракує...
Источник: https://censor.net/n3216200
В отличие от Украины?
Николозович, да тебе к*здовать Грузию (на нары в СИЗО) велено, если жить хочешь остаться, потому как выборы в Украине осенью будут 100%, сам Разумков сказал.
Все смотрите и учитесь, как усмирять "премьеров" и прочих "вице-королей", которые не имеют ни армии, ни денег :
их усмиряют так, как Богдана, у которого вдруг сгорел автомобиль.
Если бы Богда не понял, то в следуюшой раз у него автомобиль уже не сгорел бы , а взорвался..
Если бы снова не понял, то в третий раз автомобиль взорвался бы уже с Богданом.
Вот Юлия Владимировна не отличается умом и сообразительностью и потому лежит под ИВЛ с ковидом, а Николович - умный (как Богдан ) и потому Николозович просек фишку, и понял, что в данной ситуации нары в СИЗО в Грузии - самое безопасное место.
Счастливого пути, Миша, ОПЗЖ - это тебе, Миша,, не Порошенко, от ОПЗЖ, Миша, пощады не жди.
Все поняли, Слуги Народные?
ОПЗЖ - это вам не Порошенко.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох."(С)
Хозяин своего слова :
- Мама, мама, а почему папа под кроватью сидит? - Папа в доме хозяин, где хочет, там и сидит! 🤣
https://censor.net/resonance/3216092/******************************************************************************************* может михо прав, и кто может должен убегать с детьми, пока ОПЗЖоповцы с клоунами окончательно не захватили власть?