Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ

Експрезидент Грузії, а нині голова виконкому національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, який раніше заявив про своє повернення на Батьківщину, сказав, що залишається на держслужбі в Україні.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, я активно включився в грузинську виборчу кампанію, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться Національні вибори. Одночасно я продовжую виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ", - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив про своє повернення в Грузію.

Саакашвілі обіймав пост президента Грузії два терміни поспіль в 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

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У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.

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