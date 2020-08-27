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Новини Опалювальний сезон
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Близько 60 тис. мешканців Білої Церкви взимку можуть залишитися без опалення, - очільник Київської ОДА Володін

Близько 60 тис. мешканців Білої Церкви взимку можуть залишитися без опалення, - очільник Київської ОДА Володін

"Білоцерківська теплоелектроцентраль" вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії через величезні борги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це під час онлайн-брифінгу повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"В розпалі підготовка до опалювального сезону. У нас важка ситуація з його стартом склалася у місті Біла Церква. ПРАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії. Якщо роботу не буде відновлено найближчим часом, є ризик того, що на зиму без тепла можуть залишитися 60 тис. людей або майже четверть міста", - заявив Володін.

Причиною зупинки він назвав багатомільйонну заборгованість самого підприємства, а також великий борг перед "Білоцерківською ТЕЦ" за спожиту енергію. Володін сьогодні провів термінову нараду з цього питання.

"Виходом може стати внесення змін до постанови Кабінету міністрів, яка регулює умови постачання природного газу, так звана ПСО. Зокрема, розділити відповідальність у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла. Це надасть можливість "Білоцерківській ТЕЦ" мати ліміти газу, які прогарантують стабільний опалювальний сезон для населення", - сказав Володін.

Читайте також: Працівники Білоцерківської станції екстреної допомоги оголосили страйк: отримують по 4 тисячі гривень, змушені прати одноразові маски і рукавички. ВIДЕО

Автор: 

Біла Церква (153) газ (10410) Київська область (4007) ОДА (1625) вугілля (2471) опалювальний сезон (1744) Теплокомуненерго (541) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+2
https://ibigdan.livejournal.com/25504364.html Житомир - це тролінг

Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин - Цензор.НЕТ 6368
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27.08.2020 16:29
+2
Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин

======================
ы хто цього разу-Порох,свинарчуки?
Чи все-таки ЗЕнуби?
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27.08.2020 16:38
+1
Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин - Цензор.НЕТ 6604
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27.08.2020 16:32
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А вы введите еще пару раз карантин и будет Украина одной чернобыльской зоной. Ели вы придурки карантинами убиваете экономику, то и появляются долги.
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27.08.2020 16:27 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25504364.html Житомир - це тролінг

Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин - Цензор.НЕТ 6368
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27.08.2020 16:29 Відповісти
Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин - Цензор.НЕТ 6604
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27.08.2020 16:32 Відповісти
При ЗЕ становится все лучше и лучше ага.
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27.08.2020 16:35 Відповісти
Около 60 тыс. жителей Белой Церкви зимой могут остаться без отопления, - глава Киевской ОГА Володин

======================
ы хто цього разу-Порох,свинарчуки?
Чи все-таки ЗЕнуби?
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27.08.2020 16:38 Відповісти
Конечно Порох виноват! Он оставил себе ключи от кабинета и тихими безлуными ночами крадет из бюджета! Шах и мат порохобот!
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27.08.2020 16:54 Відповісти
Близько 60 тис. мешканців Білої Церкви взимку можуть залишитися без опалення, - очільник Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 2333
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27.08.2020 16:45 Відповісти
Близько 60 тис. мешканців Білої Церкви взимку можуть залишитися без опалення, - очільник Київської ОДА Володін - Цензор.НЕТ 7384
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27.08.2020 16:55 Відповісти
Продам двокімнатну квартиру в Білій Церкві.
Недорого.
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27.08.2020 17:27 Відповісти
Зачем им отопление??
Пусть смотрят "Сватов" и 95 квартал
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27.08.2020 18:53 Відповісти
- Хм! Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.

- А е?..

- А если не будут брать - отключим газ!
***
- А коли не проголосують за зЄбілов - відключимо тепло!
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27.08.2020 20:49 Відповісти
 
 