Близько 60 тис. мешканців Білої Церкви взимку можуть залишитися без опалення, - очільник Київської ОДА Володін

"Білоцерківська теплоелектроцентраль" вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії через величезні борги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це під час онлайн-брифінгу повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"В розпалі підготовка до опалювального сезону. У нас важка ситуація з його стартом склалася у місті Біла Церква. ПРАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії. Якщо роботу не буде відновлено найближчим часом, є ризик того, що на зиму без тепла можуть залишитися 60 тис. людей або майже четверть міста", - заявив Володін.

Причиною зупинки він назвав багатомільйонну заборгованість самого підприємства, а також великий борг перед "Білоцерківською ТЕЦ" за спожиту енергію. Володін сьогодні провів термінову нараду з цього питання.

"Виходом може стати внесення змін до постанови Кабінету міністрів, яка регулює умови постачання природного газу, так звана ПСО. Зокрема, розділити відповідальність у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла. Це надасть можливість "Білоцерківській ТЕЦ" мати ліміти газу, які прогарантують стабільний опалювальний сезон для населення", - сказав Володін.

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