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Новини
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Лукашенко звинуватив Польщу в бажанні "відсікти Гродненську область". Посла Білорусі викликали в МЗС

Лукашенко звинуватив Польщу в бажанні

У МЗС Польщі після висловлювань "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, викликали посла Білорусі Володимира Чушева.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з неодноразовими необґрунтованими звинуваченнями влади Білорусі на адресу Польщі, сьогодні о 15.00 посла Білорусі було викликано в Міністерство закордонних справ Польщі", - сказано в повідомленні.

Останнім часом Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про те, що Польща "хоче відсікти Гродненську область". Востаннє він зробив це сьогодні, 27 серпня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проти Білорусі почалася дипломатична бійня на найвищому рівні, а "неусталені сусіди" втручаються в наші справи, - Лукашенко

"Ми фактично половину армії сьогодні привели в повну бойову готовність для того, щоб захистити Гродно, Гродненської область, західні рубежі нашої країни. Ви бачите ці заяви про те, що Білорусь розпадеться, Гродненська область відійде до Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них у цьому плані не вийде, це я знаю точно", - заявив Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Польща (8486) посол (1096)


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Топ коментарі
+20
Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД - Цензор.НЕТ 634
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27.08.2020 16:41
+14
В подтверждение слов своего гауляйтера, кацапы ******** себе на голову ракету С-400 "Триумф":

Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД - Цензор.НЕТ 8986
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27.08.2020 16:42
+13
Луке плохеет с каждым днем..

Сябры! - вам пипец, если он не уйдет..
- будет сечь вас на канюшнях в прямом смысле ..
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27.08.2020 16:45
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27.08.2020 16:38 Відповісти
я не вірю!
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27.08.2020 16:40 Відповісти
У що? У те що Бєларусь це колишні землі польско-литовскі?
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27.08.2020 16:48 Відповісти
Вильнюс вообще-то белорусский был. Да и польские границы ох как искусственно проведены. Особенно западные и северные
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27.08.2020 23:20 Відповісти
а російські моголо-татарські
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28.08.2020 15:03 Відповісти
Мудіщєв ввімкнув режим турбодурня.
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27.08.2020 16:41 Відповісти
Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД - Цензор.НЕТ 634
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27.08.2020 16:41 Відповісти
Логічніше було б вийти лікарям Могильовської психлікарні, які встановили йому діагноз:

https://www.svoboda.org/a/30789452.html Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В могилевской областной больнице врачи, которые его принимали, описывали эту ситуацию. Секретарь обкома немножко испугался: приходит к нему человек, патриотичный, убежден в идеалах коммунизма, но он выпускник исторического факультета пединститута и требует назначить его председателем колхоза. В советской системе это требование выглядит абсолютным нонсенсом. Врач, который тогда его принимал, говорит, что Леонов просто офигел и пытался ему объяснить, что ты должен работать в школе или что-то смежное, связанное с историей. Но Лукашенко не мог успокоиться, и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонов просто вызвал охрану, а охрана не знала, что с ним делать. Антисоветских лозунгов не выкрикивает, за КПСС, за Советский Союз, но хочет быть председателем колхоза. Они логично поступили, как мне кажется, не в тюрьму же его отправлять, согласитесь.
В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "http://www.compromat.ru/page_10496.htm Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко ".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.
Похожие расстройства личности были у целого ряда исторических персонажей. Есть целое направление в психиатрии, которое занимается изучением таких людей. Многие считают, что похожая картина была у Адольфа Гитлера, который тоже обладал харизмой, был прекрасным оратором, под его гипноз попали немцы. Психопатия - конкурентное преимущество в борьбе за власть.
Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история
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27.08.2020 17:27 Відповісти
Феерический дебил .
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27.08.2020 16:41 Відповісти
В подтверждение слов своего гауляйтера, кацапы ******** себе на голову ракету С-400 "Триумф":

Лукашенко обвинил Польшу в желании "отсечь Гродненскую область". Посла Беларуси вызвали в МИД - Цензор.НЕТ 8986
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27.08.2020 16:42 Відповісти
это триумф!
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27.08.2020 16:45 Відповісти
Это фигня!
Вот если бы обратно в контейнер упала, а сверху еще и крышка, вот это было бы круто!
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27.08.2020 16:50 Відповісти
Не родились еще у кацапов Илоны Маски. И не родятся. А родиться только отакоеот...
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27.08.2020 16:52 Відповісти
Нет, это новейшая ракета - "Фиаско" (внешне схожа с "триумф").
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27.08.2020 17:17 Відповісти
фиаско - это то, на что она свалилась (напомню - дело происходило на па-рашке).
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27.08.2020 17:18 Відповісти
кацапы не опровергли.
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27.08.2020 17:23 Відповісти
история движется в правильном направлении
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27.08.2020 20:51 Відповісти
Дояр всю бульбонію відсік, і нічого, не вдавився.
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27.08.2020 16:42 Відповісти
Совсем крышу сорвало. Мания величия
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27.08.2020 16:43 Відповісти
А что Лукашенко курит?
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27.08.2020 16:43 Відповісти
х-йло в затяжку.
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27.08.2020 16:44 Відповісти
Луке плохеет с каждым днем..

Сябры! - вам пипец, если он не уйдет..
- будет сечь вас на канюшнях в прямом смысле ..
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27.08.2020 16:45 Відповісти
старий шизофренік
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27.08.2020 16:46 Відповісти
чекаємо провокації на кордоні , щоб "законно" ввести ********** війська
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27.08.2020 16:47 Відповісти
Брестскую область забыл
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27.08.2020 16:48 Відповісти
А Лука не так уж и не прав
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27.08.2020 16:48 Відповісти
Крыша сьехала у деда
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27.08.2020 16:52 Відповісти
Якщо Лука поділиться тим, що він курить, з нашим найвеличнішим, то Вова вже буде домовлятися про мир у Всесвіті з рептілоїдами Альдебарану, що прилетіли в Україну за записами Сердючки!
А може то просто Лука заразився маразмом від наших "новьіх ліц" Кравчука та Фокіна, яких ЗЕ! до Мінську відправив? Мо вони його покусали... Чи він їх....
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27.08.2020 16:52 Відповісти
Та ні, він звичайний гомо совєтікус, це такий спеціальний підвид гомо сапієнс ( людинни розумноі)
Він зупинився у власному розвитку сам 29 років тому, а разом з ним вся краіна.
Він не здатен запропонувати суспільству нічого крім совково-комуняцьких штампів, жорстокості та культу власноі особистості.
Огидне явище
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27.08.2020 17:07 Відповісти
а еще поляки называли бацьку усатым гандоном, мазали соплями его портреты и сцали ему в тапки..... у белоруского сталина точно крыша съехала!
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27.08.2020 16:52 Відповісти
Жалкий, ничтожный психопат, на подсосе у ху.ла.
Как можно было это ничтожество ещё и "батькой" называть.
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27.08.2020 16:55 Відповісти
То что Лукашенко в агонии, не отменяет тех проблемм, которые 26 лет совка законсервировали в Беларуси.... Теперь мерзавец будет спекулировать и играть на проблеммах собственного народа...

Кстати, это упрек тем беларусам, кторые говорили, что Украина разделена, поэтому случился Донбасс и Крым, а у нас Беларусь - однородная и цельная.....
Как бы не совсем.... Гродненская обл. 170 приходов польской римо-католической церкви.... Почти 600 тыс. из миллиона жителей обл., ее прихожане.... Так что есть разделение на пророссийское и проевропейское(пропольское) население.... Пробеларусского почти не осталось в этой стране, к сожелению....
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27.08.2020 16:56 Відповісти
Чого це польска римо-католицька, може просто римо-католицька, поруч католицька Литва та й в Україні поверх 4000 парафій римо-католиків.
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27.08.2020 17:07 Відповісти
В Україні є сильні ПРОУКРАЇНСЬКІ церкви.... УГКЦ та ПЦУ....Тому за Україну не хвилююся..... Ще би РПЦ заборонили, як один з головних чинників сепаратизму... і взагалі супер би було.....
У Білорусів є дуже квола і незначна, національна БГКЦ(білоруська греко-католицька церква) - 14 парафій, і ПРАВОСЛАВНА АВТОКЕФАЛІЯ - 20 парафій(більшість за кордоном).... Все решту МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ і РИМОКАТОЛИКИ, які тяжіють до поляків.....
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27.08.2020 17:17 Відповісти
І тут не тільки питання церкви... Мало хто знає, що Міцкевич, Костюшко були етнічними білорусами.... Якщо українці історично чітко встановлювали межу між польським та українським.... То білоруси цього не робили... Тому у них ця межа поляк/білорус дуже розмита....
СССР, а потім лукашенківський совок - це приглушив.... але коли Білорусь справді стане на демократичний шлях... ці проблеми з ідентичністю, так і полізуть.....
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27.08.2020 17:41 Відповісти
Тадей Костюшко, це представник спольщеної руської шляхти, яка належить до стародавнього волинського роду Костюшків гербу «Рох III». Його прапрадід, кам'янецький боярин Костянтин Федорович (від зменшувальної форми цього імені й утворилося прізвище роду). До білорусів цей славетний рід, не має ніякого відношення, як і вони до нього.
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27.08.2020 18:42 Відповісти
Але народився на теренах ******** Білорусі.... зростав у білоруському середовищі...
В українців і поляків - цей перехід з українця в поляка, і навпаки.... проходив у два боки... Тому що була чітко виставлена межа українець/поляк.... У білорусів такої межі не було, і що найгірше для білорусів, ця "міграція" відбувалася тільки в сторону полонізації білоруса...

Наприклад Липинський.... чисто етнічний поляк, але він став великим українцем... родина Рильських, Андрій Шептицький.... Тільки Шептицький вважав себе українцем... всі інші родичі, включно з братами, вважали себе поляками.... Великий польський письменник Олександр Фредро, це ж його дідо...
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27.08.2020 19:49 Відповісти
Спроба консолідувати суспільство перед лицем зовнішньоі загрози - не зачьот.
Якби на сцені х***єм на роялі пограв, як преЗедент, то може мав би успіх, а так ні, нє зачьот
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27.08.2020 17:01 Відповісти
Звериный оскал Польши, Латвии и Украины нацелен на родненькую картоплю...
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27.08.2020 17:05 Відповісти
Скорее усатый таракан нервничает
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27.08.2020 17:09 Відповісти
Мацква руками белорусов расшатывает отношения соседних государств, но уже поздновато, американскую базу в Польше сильно не расшатаешь
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27.08.2020 17:07 Відповісти
Старчеський совхознік лякає поляками, а Білорусь повністю окупувала засрашка. Він їх зовсім не бачить? Кого тримає за дурнів?
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27.08.2020 17:07 Відповісти
Хитрозачес- ты жалок и смешён☝
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27.08.2020 17:10 Відповісти
а Крым по мнению таракана росейский
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27.08.2020 17:18 Відповісти
А зачем мелочиться- давайте сразу всю Западную Белоруссию и границу под Минск как до 1939 года.
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27.08.2020 17:22 Відповісти
Когда уже сдохнет этот недоумок Лукашенко??
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27.08.2020 17:25 Відповісти
Что нє добил русскій штик, то довєршат русская церковь і русская школа
(Муравйов-вєшатєль)

Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
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27.08.2020 18:12 Відповісти
Беларусы сядзіце моўчкі дома, а то НАТО нападзе!!!

Лукашенко А.Г.
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27.08.2020 18:15 Відповісти
обострение паранойи
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27.08.2020 18:29 Відповісти
идея неплохая . но поляков сейчас надо очень сильно упрашивать чтобы они Гродно себе взяли .
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27.08.2020 19:26 Відповісти
О, я, я! Кемска волост. О, я, я! Кемска волост (с) Иван Васильевич меняет профессию
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27.08.2020 19:34 Відповісти
Він точно вже ***....ся, видно заразився від "друга".
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27.08.2020 20:10 Відповісти
на самом деле, отсечь нужно Сашины яйца - конечно, если есть, что отсекать, после того, как их пощупал ХЛО
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27.08.2020 20:49 Відповісти
Владимир Бешанов "Красный блицкриг" стр.107 :"Вот еще картинка из воспоминаний гродненской учительницы: "...танк остановился прямо передо мной. На лобовой броне распят ребенок, мальчик.... Его зовут Тадеуш Ясинский, ему 13 лет... Он пошел в бой, бросил бутылку с бензином в танк, но не зажег ее не сумел. Выскочили, били, хотели застелить, а потом распяли на лобовой броне".
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27.08.2020 22:14 Відповісти
 
 