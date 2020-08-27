Лукашенко звинуватив Польщу в бажанні "відсікти Гродненську область". Посла Білорусі викликали в МЗС
У МЗС Польщі після висловлювань "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, викликали посла Білорусі Володимира Чушева.
Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з неодноразовими необґрунтованими звинуваченнями влади Білорусі на адресу Польщі, сьогодні о 15.00 посла Білорусі було викликано в Міністерство закордонних справ Польщі", - сказано в повідомленні.
Останнім часом Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про те, що Польща "хоче відсікти Гродненську область". Востаннє він зробив це сьогодні, 27 серпня.
"Ми фактично половину армії сьогодні привели в повну бойову готовність для того, щоб захистити Гродно, Гродненської область, західні рубежі нашої країни. Ви бачите ці заяви про те, що Білорусь розпадеться, Гродненська область відійде до Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них у цьому плані не вийде, це я знаю точно", - заявив Лукашенко.
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https://www.svoboda.org/a/30789452.html Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В могилевской областной больнице врачи, которые его принимали, описывали эту ситуацию. Секретарь обкома немножко испугался: приходит к нему человек, патриотичный, убежден в идеалах коммунизма, но он выпускник исторического факультета пединститута и требует назначить его председателем колхоза. В советской системе это требование выглядит абсолютным нонсенсом. Врач, который тогда его принимал, говорит, что Леонов просто офигел и пытался ему объяснить, что ты должен работать в школе или что-то смежное, связанное с историей. Но Лукашенко не мог успокоиться, и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонов просто вызвал охрану, а охрана не знала, что с ним делать. Антисоветских лозунгов не выкрикивает, за КПСС, за Советский Союз, но хочет быть председателем колхоза. Они логично поступили, как мне кажется, не в тюрьму же его отправлять, согласитесь.
В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "http://www.compromat.ru/page_10496.htm Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко ".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.
Похожие расстройства личности были у целого ряда исторических персонажей. Есть целое направление в психиатрии, которое занимается изучением таких людей. Многие считают, что похожая картина была у Адольфа Гитлера, который тоже обладал харизмой, был прекрасным оратором, под его гипноз попали немцы. Психопатия - конкурентное преимущество в борьбе за власть.
Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история
Вот если бы обратно в контейнер упала, а сверху еще и крышка, вот это было бы круто!
Сябры! - вам пипец, если он не уйдет..
- будет сечь вас на канюшнях в прямом смысле ..
А може то просто Лука заразився маразмом від наших "новьіх ліц" Кравчука та Фокіна, яких ЗЕ! до Мінську відправив? Мо вони його покусали... Чи він їх....
Він зупинився у власному розвитку сам 29 років тому, а разом з ним вся краіна.
Він не здатен запропонувати суспільству нічого крім совково-комуняцьких штампів, жорстокості та культу власноі особистості.
Огидне явище
Как можно было это ничтожество ещё и "батькой" называть.
Кстати, это упрек тем беларусам, кторые говорили, что Украина разделена, поэтому случился Донбасс и Крым, а у нас Беларусь - однородная и цельная.....
Как бы не совсем.... Гродненская обл. 170 приходов польской римо-католической церкви.... Почти 600 тыс. из миллиона жителей обл., ее прихожане.... Так что есть разделение на пророссийское и проевропейское(пропольское) население.... Пробеларусского почти не осталось в этой стране, к сожелению....
У Білорусів є дуже квола і незначна, національна БГКЦ(білоруська греко-католицька церква) - 14 парафій, і ПРАВОСЛАВНА АВТОКЕФАЛІЯ - 20 парафій(більшість за кордоном).... Все решту МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ і РИМОКАТОЛИКИ, які тяжіють до поляків.....
СССР, а потім лукашенківський совок - це приглушив.... але коли Білорусь справді стане на демократичний шлях... ці проблеми з ідентичністю, так і полізуть.....
В українців і поляків - цей перехід з українця в поляка, і навпаки.... проходив у два боки... Тому що була чітко виставлена межа українець/поляк.... У білорусів такої межі не було, і що найгірше для білорусів, ця "міграція" відбувалася тільки в сторону полонізації білоруса...
Наприклад Липинський.... чисто етнічний поляк, але він став великим українцем... родина Рильських, Андрій Шептицький.... Тільки Шептицький вважав себе українцем... всі інші родичі, включно з братами, вважали себе поляками.... Великий польський письменник Олександр Фредро, це ж його дідо...
Якби на сцені х***єм на роялі пограв, як преЗедент, то може мав би успіх, а так ні, нє зачьот
(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
Лукашенко А.Г.