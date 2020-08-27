Лукашенко звинуватив Польщу в бажанні "відсікти Гродненську область". Посла Білорусі викликали в МЗС

У МЗС Польщі після висловлювань "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, викликали посла Білорусі Володимира Чушева.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з неодноразовими необґрунтованими звинуваченнями влади Білорусі на адресу Польщі, сьогодні о 15.00 посла Білорусі було викликано в Міністерство закордонних справ Польщі", - сказано в повідомленні.

Останнім часом Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про те, що Польща "хоче відсікти Гродненську область". Востаннє він зробив це сьогодні, 27 серпня.

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"Ми фактично половину армії сьогодні привели в повну бойову готовність для того, щоб захистити Гродно, Гродненської область, західні рубежі нашої країни. Ви бачите ці заяви про те, що Білорусь розпадеться, Гродненська область відійде до Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них у цьому плані не вийде, це я знаю точно", - заявив Лукашенко.