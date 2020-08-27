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Перед судом постануть двоє харківських патрульних, підозрюваних у викраденні і продажу автомобіля, - прокуратура

Перед судом постануть двоє харківських патрульних, підозрюваних у викраденні і продажу автомобіля, - прокуратура

Прокуратура передала в суд обвинувальний акт у справі двох патрульних і одного цивільного, підозрюваних у викраденні і продажу автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року старший лейтенант та лейтенант Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції вирішили заволодіти автомобілем "Volkswagen Passat TDI", який було припарковано біля одного з будинків у Слобідському районі м. Харкова. За допомогою поліцейські звернулися до свого знайомого, який керував вантажною платформою (евакуатором)", - повідомляє прокуратура.

Як встановили слідчі ДБР, чоловік завантажив "Volkswagen Passat TDI" на евакуатор та у супроводі службового автомобіля "Toyota Prius", в якому перебували вказані поліцейські, відвіз легкову автівку до смт. Солоницівка Харківської області. Там він продав "Volkswagen Passat TDI" знайомому за 700 доларів США. Частину виручених грошей, а саме 4 тис. грн, чоловік віддав поліцейським.

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Фігурантам висунуто звинувачення за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Оперативний супровід - Харківське управління ДВБ Нацполіції.

Автор: 

прокуратура (3669) Харків (5569)


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27.08.2020 16:47 Відповісти
Тупий і ще тупіший
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27.08.2020 16:49 Відповісти
добре хоч Приус не продали! поліцію треба розпускати кожні 5 років ...
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27.08.2020 16:52 Відповісти
Ти навіщо тут про Пріус сказав? Думаєш поліцаї цензоровський форум не читають?
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27.08.2020 16:54 Відповісти
хвилюєшся ,що з'являться оголошення продам Приус після ДТП недорого ? вони в більшості мову не розуміють !
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27.08.2020 17:06 Відповісти
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27.08.2020 17:08 Відповісти
 
 