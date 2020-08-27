МОЗ переглянуло рекомендації щодо захоронення померлих із COVID-19: можна ховати не в герметичному пакеті-мішку, - Ляшко

Згідно з раніше озвученим алгоритмом МОЗ, людину, яка хворіла або мала підозру на COVID-19 і померла в лікарні, мають ховати в герметичному пакеті -мішку. Однак у серпні рекомендації оновили, і тепер використовувати мішки повинні лише за певних обставин.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми оновили рекомендації щодо поховання 4 серпня, пішли на спрощення. Там написано використовувати мішки у разі, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини. Якщо виділяється, то можуть загорнути, тому що можуть бути бризки і є ризик потенційного потрапляння крапель. Але є питання обробки тіла і питання прощання. Ми рекомендуємо уникати скупчення людей", - пояснив Ляшко.

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