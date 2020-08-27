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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ переглянуло рекомендації щодо захоронення померлих із COVID-19: можна ховати не в герметичному пакеті-мішку, - Ляшко

МОЗ переглянуло рекомендації щодо захоронення померлих із COVID-19: можна ховати не в герметичному пакеті-мішку, - Ляшко

Згідно з раніше озвученим алгоритмом МОЗ, людину, яка хворіла або мала підозру на COVID-19 і померла в лікарні, мають ховати в герметичному пакеті -мішку. Однак у серпні рекомендації оновили, і тепер використовувати мішки повинні лише за певних обставин.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми оновили рекомендації щодо поховання 4 серпня, пішли на спрощення. Там написано використовувати мішки у разі, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини. Якщо виділяється, то можуть загорнути, тому що можуть бути бризки і є ризик потенційного потрапляння крапель. Але є питання обробки тіла і питання прощання. Ми рекомендуємо уникати скупчення людей", - пояснив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері", - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) похорон (1283) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Минздрав пересмотрел рекомендации по захоронению умерших с COVID-19: можно хоронить не в герметичном пакете-мешке, - Ляшко

Но покойник должен быть в маске.
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27.08.2020 16:55
+7
Уже и мешки продали!
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27.08.2020 16:52
+4
Одно глумление в комментариях над глав санитарным врачом Украины.
Эдак Ляшко скоро выгребные ямы проверять пошлют, по его прямой специальности.
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27.08.2020 16:59
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Уже и мешки продали!
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27.08.2020 16:52 Відповісти
Радуцкий он такой
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27.08.2020 16:54 Відповісти
Тварь лживая Ляшко, скоро признается, что пандемия - то липовая и карантин был лживый. И людей намахали как лохов.
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27.08.2020 17:29 Відповісти
Злой Вы.
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27.08.2020 16:58 Відповісти
Минздрав пересмотрел рекомендации по захоронению умерших с COVID-19: можно хоронить не в герметичном пакете-мешке, - Ляшко

Но покойник должен быть в маске.
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27.08.2020 16:55 Відповісти
Хрена два.
На фотографии с похорон Патона посмотрите, никако социльного дистанцирования.
Что означает, что скоро самого Ляшко "прикопают", как Степанова.
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27.08.2020 16:57 Відповісти
Николозовичу передай эту информацию, Ляшко.
Ему важно будет для придачи ускорения.
Как там Юлия Владимировна со Степановым, очень волнуюсь.
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27.08.2020 16:56 Відповісти
Одно глумление в комментариях над глав санитарным врачом Украины.
Эдак Ляшко скоро выгребные ямы проверять пошлют, по его прямой специальности.
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27.08.2020 16:59 Відповісти
Что здесь удивительного? Степанов же с Ляшком глумятся над всей страной.
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27.08.2020 17:17 Відповісти
Пакет не нужен. Достаточно маски.
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27.08.2020 17:03 Відповісти
Чтобы покойник не чихал
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27.08.2020 17:08 Відповісти
Пакет АТБ?
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27.08.2020 17:07 Відповісти
Це було зрозуміло давно.А пам'ятаєте випадок,коли люди померлого самі тягнули?
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27.08.2020 17:26 Відповісти
А как быть с теми кого уже похоронили в мешках? Ау! Толплепы Ляшка!
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27.08.2020 18:14 Відповісти
Так, похоже кто то уже начал производство таких мешков...надо реализовать. Мастера спорта по борьбе с ковид, шо тут скажешь?
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27.08.2020 18:57 Відповісти
Не пройшло і півроку, як я критикував дебільне розпорядження ховати покійників вмерлих від ковіду у герметичних мішках. Це якийсь придурок-сатаніст почав у Європі, а ляшко нічтоже сумятіша кинувся мавпувати той ідіотизм.
І хоча у ляшка типу медична освіта, він навіть не знає точно: чи є вірус у мертвому тілі? І якщо інфекція розповсюджується через дихання (чхання, кашляння), то хіба мертвий дихає? Якщо ж інфекція розповсюджується і контактним шляхом, то чому треба носити лише маски і не штрафують за відсутність рукавичок?
Уявіть собі: труп, що гниє, продукує гази. І мішок обовязково розідметься. І напевне, що лопне. Тоді яка потреба ховати людину у мішку? Якщо тіло померлого можна обробити антисептиком.
І все. Ніякого знущання над покійником.
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27.08.2020 21:19 Відповісти
Я вважаю що ці "поховання у мішках" не що інше як метод психологічного терору.інакше це не назвеш. Ці недороблені дауни .всякі "ляшки" стіпанови" та інші гниди самі собі заперечують .коли стверджують .що для запобігання поширенню вірусу достатньо носити маски .зберігати дистанцію.та обробляти руки антисептиком і водночас говорять хоронити людей в мішках. Люди не собаки! Що заважає віддати померлому шану і прийти на похорон в масці і зберігати дистанцію?? я цього зрозуміти не можу. покійник вже ж не дихає .не чхає і не кашляє і вибачаюсь за слово не пердить...
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27.08.2020 23:24 Відповісти
Скоти з МОЗ на чолі з Степановим-Ляшком.

Так принижувати і глумитись над людьми, що придумати ховати померлих у герметичних мішках.

Хтось гарно заробив на цьому. Мішочки не прості ж були.
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27.08.2020 23:33 Відповісти
 
 