МОЗ переглянуло рекомендації щодо захоронення померлих із COVID-19: можна ховати не в герметичному пакеті-мішку, - Ляшко
Згідно з раніше озвученим алгоритмом МОЗ, людину, яка хворіла або мала підозру на COVID-19 і померла в лікарні, мають ховати в герметичному пакеті -мішку. Однак у серпні рекомендації оновили, і тепер використовувати мішки повинні лише за певних обставин.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Ми оновили рекомендації щодо поховання 4 серпня, пішли на спрощення. Там написано використовувати мішки у разі, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини. Якщо виділяється, то можуть загорнути, тому що можуть бути бризки і є ризик потенційного потрапляння крапель. Але є питання обробки тіла і питання прощання. Ми рекомендуємо уникати скупчення людей", - пояснив Ляшко.
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Но покойник должен быть в маске.
На фотографии с похорон Патона посмотрите, никако социльного дистанцирования.
Что означает, что скоро самого Ляшко "прикопают", как Степанова.
Ему важно будет для придачи ускорения.
Как там Юлия Владимировна со Степановым, очень волнуюсь.
Эдак Ляшко скоро выгребные ямы проверять пошлют, по его прямой специальности.
І хоча у ляшка типу медична освіта, він навіть не знає точно: чи є вірус у мертвому тілі? І якщо інфекція розповсюджується через дихання (чхання, кашляння), то хіба мертвий дихає? Якщо ж інфекція розповсюджується і контактним шляхом, то чому треба носити лише маски і не штрафують за відсутність рукавичок?
Уявіть собі: труп, що гниє, продукує гази. І мішок обовязково розідметься. І напевне, що лопне. Тоді яка потреба ховати людину у мішку? Якщо тіло померлого можна обробити антисептиком.
І все. Ніякого знущання над покійником.
Так принижувати і глумитись над людьми, що придумати ховати померлих у герметичних мішках.
Хтось гарно заробив на цьому. Мішочки не прості ж були.