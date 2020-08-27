В борту танкера Delfi така пробоїна, що туди можна заплисти на човні, - начальник порту Сахаутдінов

У правому борту танкера Delfi утворилася величезна пробоїна, яку потрібно загерметизувати. Водолази досліджуватимуть її близько тижня. Тільки після цього можна починати відновлювати плавучість судна.

Про це розповів начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

"Після вчорашніх робіт правий борт піднявся з води, і стало видно, що його практично немає - за 9 місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні. Фахівці впродовж декількох днів мають вирішити, що з ним робити, на це знадобиться близько тижня", - пояснив він.

Водолази обстежують правий борт і складуть план закладення пробоїн і герметизації відсіків. За словами Сахаутдінова, до наступного етапу - відновлення плавучості танкера - можна буде приступити приблизно через тиждень.

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Начальник адміністрації порту додав, що власнику судна, британській компанії MISTER DRAKE PC, виставлять рахунок.

"Адміністрація порту мала щоденні витрати з моніторингу екологічної обстановки навколо танкера, з установки бонів та усунення наслідків забруднення. Ми зобов'язані виставити судновласнику ці витрати", - сказав Сахаутдінов.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.