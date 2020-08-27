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Новини
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В борту танкера Delfi така пробоїна, що туди можна заплисти на човні, - начальник порту Сахаутдінов

В борту танкера Delfi така пробоїна, що туди можна заплисти на човні, - начальник порту Сахаутдінов

У правому борту танкера Delfi утворилася величезна пробоїна, яку потрібно загерметизувати. Водолази досліджуватимуть її близько тижня. Тільки після цього можна починати відновлювати плавучість судна.

Про це розповів начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

"Після вчорашніх робіт правий борт піднявся з води, і стало видно, що його практично немає - за 9 місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні. Фахівці впродовж декількох днів мають вирішити, що з ним робити, на це знадобиться близько тижня", - пояснив він.

Водолази обстежують правий борт і складуть план закладення пробоїн і герметизації відсіків. За словами Сахаутдінова, до наступного етапу - відновлення плавучості танкера - можна буде приступити приблизно через тиждень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири

Начальник адміністрації порту додав, що власнику судна, британській компанії MISTER DRAKE PC, виставлять рахунок.

"Адміністрація порту мала щоденні витрати з моніторингу екологічної обстановки навколо танкера, з установки бонів та усунення наслідків забруднення. Ми зобов'язані виставити судновласнику ці витрати", - сказав Сахаутдінов.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.

Автор: 

море (223) Одеса (5437) танкер (324)


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Топ коментарі
+8
Беляаааадь, там оказывается пробоина???
А вы специалисты херовы о чем думали??? Что пароход пришел и лег на бочек на волнорезе поспать отдохнуть???
Конечно там пробоина, ОГРОМНАЯ, иначе чего он перевернулся? От усталости и безнадеги?
Судно разбито на водонепроницаемые отсеки. При затоплении двух отсеков (это почти 30%) обьема судна, оно не должно тонуть и переворачиваеться. А Делфи и утонул и перевернулся. Любому, кто диплом мореходки не за сало купил, это известно.

4-й помощник капитана все знает, но еще ничего не умеет
3-й все знает, уже кое что умеет
2-й все знает все умеет
Старший помощник - еще кое что знает, все умеет
Капитан - ничего уже не знает и не умеет
Капитан порта - выживший из ума капитан
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27.08.2020 17:17
+6
Удивительно что туда еще не заплыл якийсь дурачок.
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27.08.2020 17:06
+4
Ще одна ілюстрація нікчемності зе влади.
Кожному моряку з самого початку було зрозуміло, що Делфі потонув і його ніяк не врятувати.
А це щонайменш 200000 сімей в Украіні.
Але преЗедент бере під особистий контроль справу, яка приречена на фіаско. І не знайшлось серед молодоі команди нових обличь добо***ів та підлабузників хоча б одного, щоб підсказати президенту не втручатись щоб не обісратись.
Цікаво, а в інших сферах діяльності, такий же *******ць коіться як і морських справах?
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27.08.2020 17:37
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Вместо того, чтоб этот хлам убрать, они на лодке катаются!
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27.08.2020 17:04 Відповісти
А каким образом убрать?
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27.08.2020 17:32 Відповісти
Так вот бы и думали, а то им всё кататься.
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27.08.2020 17:39 Відповісти
Рятувальну операцію потрібно було починати наступного дня після того як Дельфі затонув.
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27.08.2020 19:41 Відповісти
Дозволити місцевим розрізати на металолом
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27.08.2020 17:42 Відповісти
+++
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27.08.2020 21:04 Відповісти
Удивительно что туда еще не заплыл якийсь дурачок.
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27.08.2020 17:06 Відповісти
Этот?
В борту танкера Delfi такая пробоина, что туда можно заплыть на лодке, - начальник порта Сахаутдинов - Цензор.НЕТ 4768
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27.08.2020 17:19 Відповісти
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28.08.2020 00:47 Відповісти
зеля - щас позвоню в мчс, и они это танкер в два счета уберут...
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27.08.2020 17:17 Відповісти
Беляаааадь, там оказывается пробоина???
А вы специалисты херовы о чем думали??? Что пароход пришел и лег на бочек на волнорезе поспать отдохнуть???
Конечно там пробоина, ОГРОМНАЯ, иначе чего он перевернулся? От усталости и безнадеги?
Судно разбито на водонепроницаемые отсеки. При затоплении двух отсеков (это почти 30%) обьема судна, оно не должно тонуть и переворачиваеться. А Делфи и утонул и перевернулся. Любому, кто диплом мореходки не за сало купил, это известно.

4-й помощник капитана все знает, но еще ничего не умеет
3-й все знает, уже кое что умеет
2-й все знает все умеет
Старший помощник - еще кое что знает, все умеет
Капитан - ничего уже не знает и не умеет
Капитан порта - выживший из ума капитан
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27.08.2020 17:17 Відповісти
не, обожди, дай я скажу свое профанское мнение. танкер сел на мель в шторм, будучи наполненным нефтепродуктом. семши на мель бортом к морю он вскоре лег на бок вследствие ударов волн в левый борт. пролежамши там месяцев 9 под штормами и волнами он натер себе дыру в лежащем на бетонном траверсе борту.
у меня скорее вопрос - если его поставили на киль на мели - почему они думают, что он обратно не опрокинется при первом шторме и собираются чтото там постепенно заделывать?
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27.08.2020 17:38 Відповісти
Це було зрозуміло з самого початку, що там величезна пробоіна. А значить просто стягнути буксирами судно з мілини на глибоку воду не має сенсу, бо судно ПОТОНУЛО, а бачим ми це судно тільки тому, що його розміри більші ніж глибина води.
Стягнуть на більшу глибину - він весь потоне.
Але нашим зебільним чиновникам це ніяк не зрозуміти, поки мільйони з бюджету не потринькають
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27.08.2020 17:25 Відповісти
Вначале заделывается пробоина, откачивается вода и все что можно и тогда судно всплывает. После этого его отбуксируют на порезку или куда надо.
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27.08.2020 18:09 Відповісти
Ще одна ілюстрація нікчемності зе влади.
Кожному моряку з самого початку було зрозуміло, що Делфі потонув і його ніяк не врятувати.
А це щонайменш 200000 сімей в Украіні.
Але преЗедент бере під особистий контроль справу, яка приречена на фіаско. І не знайшлось серед молодоі команди нових обличь добо***ів та підлабузників хоча б одного, щоб підсказати президенту не втручатись щоб не обісратись.
Цікаво, а в інших сферах діяльності, такий же *******ць коіться як і морських справах?
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27.08.2020 17:37 Відповісти
Большая пробоина - возьмите большой лист металла и заклепайте.
Или нужны большие мозги ?
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27.08.2020 22:26 Відповісти
Проще было не допускать образования этой пробоины, но там нужны мегамозги...
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28.08.2020 00:38 Відповісти
Проклятые дебилы. Куцый вообще клинический идиот. Какого суя надо было тупо ждать, пока его выбросит на камни? Его надо было принудительно отбуксировать в порт, пока он был на плаву! Скажите, на фера вообще нам нужен губернатор и прочие власти? Потом этот металлолом год валяется, и вдруг выясняется, что он совсем поломался за это время. Дебилы! Конченые бараны!!! Ах да, они Ройтбурда увольняли, им не до того было... Будьте прокляты, мрази!
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28.08.2020 00:37 Відповісти
 
 