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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Росія відправила черговий "гумконвой" на окуповану частину Донбасу. МЗС України направило РФ ноту протесту

Росія відправила черговий

27 серпня 2020 року Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой" для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: МЗС України направив Росії ноту протесту через проведення окупантами параду ВМС у Севастополі

Зазначається, що переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.

"З огляду на таке, Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - додали в міністерстві.

Міністерство закордонних справ України відповідним чином реагуватиме на усі подальші міжнародно-протиправні діяння з боку держави-агресора.

Дивіться: Біган і Резніков обговорили політику безпеки і гуманітарну ситуацію на Донбасі. ФОТОрепортаж

Автор: 

МЗС (4110) МЗС рф (959) нота протесту (99) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+8
Зараз Зеленський прийме закон про вибори на території ОРДЛО, після виборів РФ, підтягнувши ********** та техніку, заявить про ;громадянський; конфлікт і після зняття санкцій почнеться пекло.
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27.08.2020 17:16
+7
Байрактаром краще.
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27.08.2020 17:21
+6
не при сцыкливом, продажном зе
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27.08.2020 17:18
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Шо они там еще забыли сп#здить?
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27.08.2020 17:07 Відповісти
А що там кравчук каже про говноконвої? Вони яким пунктом прописані в мінських угодах,,не треба в раді розглядати?
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27.08.2020 17:11 Відповісти
А накрыть "конвой" "Точкой-У" слабо ?
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27.08.2020 17:12 Відповісти
не при сцыкливом, продажном зе
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27.08.2020 17:18 Відповісти
Байрактаром краще.
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27.08.2020 17:21 Відповісти
Зараз Зеленський прийме закон про вибори на території ОРДЛО, після виборів РФ, підтягнувши ********** та техніку, заявить про ;громадянський; конфлікт і після зняття санкцій почнеться пекло.
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27.08.2020 17:16 Відповісти
Может вы уже перестанете называть вторжение росийских войск *гумконвоями*? Весь мир же читает наши новости и не понимает почему Украина возмущается если РФ помогает Украине *гумконвоями* и зелеными человечками. Не все понимают ваш сарказм.
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27.08.2020 17:18 Відповісти
Оружие и топливо подвезли , для перемирья !
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27.08.2020 17:19 Відповісти
Заложить бы пару раз несколько мин на пути следования этих конвоев и перестали бы играть в эту показуху.
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27.08.2020 17:22 Відповісти
Опять будут херачить🤫
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27.08.2020 18:17 Відповісти
зеленський та його офіс вирішили ігнорувати всі ці порушення з боку ворога та наші втрати, з однією метою: створити формальні підстави для виконання всіх політичних та військових забаганок росії.
Схоже, зеленський остаточно зробив свій вибір і за будь яку ціну прагне досягнути швидкого закінчення війни. У тих умовах, що склалися у конфлікті росії та України з 2014 року, це означає лише одне - здатися на умовах ворога.
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27.08.2020 19:45 Відповісти
ну то хай сам і здається, бо нах він потрібний Україні
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27.08.2020 20:49 Відповісти
А где наши уважаемые "гаранты" неприкосновенности? Где эти сцыкливые томми? С языком ниже спины тихонько прячутся в сторонке? Где их "напалмовые" санкции за нарушении неприкосновенности?
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28.08.2020 10:35 Відповісти
 
 