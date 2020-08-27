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Новини Коронавірус і карантин
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У РНБО прогнозують збільшення кількості хворих на COVID-19 втричі через 2 місяці

У РНБО прогнозують збільшення кількості хворих на COVID-19 втричі через 2 місяці

Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулася нарада з питання прогнозування поширення COVID-19 в Україні.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Голова Служби безпеки України Іван Баканов, заступниця Керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, перша заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, заступник міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук, заступник Секретаря РНБО України Олексій Соловйов, представники ЦВК, Держпродспоживслужби, Національної служби здоров’я України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Під час наради були обговорені питання адаптації стратегії протидії епідемії COVID-19 в осінній період, зокрема в контексті початку нового навчального року в закладах середньої та вищої освіти і проведення виборів до місцевих рад 25 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ переглянуло рекомендації щодо захоронення померлих із COVID-19: можна ховати не в герметичному пакеті-мішку, - Ляшко

Секретар РНБО України зазначив, що за результатами проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА" моніторингу можна спрогнозувати суттєве зростання кількості нових випадків інфікування, якщо громадяни не дотримуватимуться правил карантину. "Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тис. випадків зараження, і ми маємо бути до цього готові", - сказав він.

За його словами, у зв’язку із початком нового навчального року та активізацією виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих на коронавірусну хворобу у період з 29 серпня дня до 10 вересня ц.р.

За словами прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, епідемія в усьому світі відбувається хвилеподібно. Деякі країни заявляли про спад епідемії, але швидко отримали новий спалах захворюваності. Тому Україна має бути готова до розвитку ситуації за усіма сценаріями, наголосив він.

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Під час наради наголошувалося, що медичні заклади готові до прийому хворих на коронавірусну хворобу зважаючи на поточну динаміку захворюваності. Міністр охорони здоров’я України М. Степанов зазначив, що медична система забезпечена достатньою кількістю апаратів ШВЛ, пересувних рентгенів та засобів індивідуального захисту. Він також повідомив, що нині з Міністерством фінансів питання узгоджується щодо закупівлі медичного препарату "Ремдесивір" для 8 тис. пацієнтів. Тривають клінічні випробування вітчизняних лікарських засобів, зокрема, "Біовен", які мають завершитись у вересні.

Секретар РНБО України зазначив, що зважаючи на умови загострення епідемічної ситуації, "вибори 25 жовтня будуть одними з найскладніших за весь період незалежності". "Забезпечення голосування усіх без виключення громадян є ключовою умовою демократичності", - сказав він, додавши, що у зв’язку з цим виборчий процес має бути організований з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ України щодо протидії COVID-19.

У цьому контексті Міністр охорони здоров’я України зазначив, що спільно з ЦВК було напрацьовано чіткий план функціонування виборчих комісій в умовах епідемії.

Данілов висловив переконання, що весь цей процес має відбуватися максимально публічно: "Необхідно залучати громадськість до обговорення. Всі члени виборчого процесу мають знати алгоритм дії під час виборів в умовах карантинних обмежень".

Автор: 

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) РНБО (2278) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
зеленые долбоящеры уже просрали короновирусный фонд, а в больницах с ковид больными до сих пор нет элементарного. Зато клевые видосики с квартальным идиотом каждый день. Цирк, а не страна.
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27.08.2020 17:23
+14
Нет в мире более страшной инфекции, чем ЗЕбилы
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27.08.2020 17:25
+7
Как раз к выборам. Ага. Это по пессимистическому сценарию выборов зелебобиков?..
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27.08.2020 17:09
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Как раз к выборам. Ага. Это по пессимистическому сценарию выборов зелебобиков?..
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27.08.2020 17:09 Відповісти
Это по сценарию мировых и наших сатанистов у власти, которые превращают людей в рабов с помощью такого вранья как пандемия и карантин.
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27.08.2020 17:25 Відповісти
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал пандемию "торнадо с длинным хвостом "

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют в скором времени увеличение числа смертельных случаев от https://glavred.info/virus/koronavirus-novosti-v-voz-predupredili-ob-uhudshenii-situacii-koronavirus-novosti-10185926.html пандемии китайского коронавируса Covid-19.
Об этом http://www.theguardian.com/world/live/2020/aug/27/coronavirus-live-blog-france-italy-hit-post-lockdown-case-highs-as-global-infections-top-24m?page=with:block-5f47801e8f08f9fdc758f4db#block-5f47801e8f08f9fdc758f4db сообщает британское издание The Guardian . По данным экспертов, ближе к зиме 2020/2021 года число смертельных случаев может увеличиться, поскольку сравнительно молодая возрастная группа жителей Земли войдет в более тесный контакт с пожилым населением.
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27.08.2020 19:02 Відповісти
С длинным хвостом, с рогами и копытами.
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27.08.2020 21:03 Відповісти
И эти же роги постоянно спамят мои комментарии, рептилоиды. А я написала чей это сценарий - ложнопандемии и липокороны - Это по сценарию мировых и наших сатанистов у власти, которые превращают людей в рабов с помощью такого вранья как пандемия и карантин.
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27.08.2020 21:05 Відповісти
Я так розумію, що навіть сама влада визнає, що при них оптимістичні сценарії нам не світять.
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27.08.2020 17:31 Відповісти
Не нам, а им...
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27.08.2020 17:32 Відповісти
Взагалі-то їм - "какая разніца". Притомні до них оптимізму і так не відчували, лише рядові зебіли чомусь палали оптимізмом до цієї влади. Дехто ще дотепер оптимізує.
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27.08.2020 17:35 Відповісти
вам отаких пісьок-місісьок не вистачало, зебіли?
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27.08.2020 17:11 Відповісти
Гундяй,утебе,ЗА ФРОЙДОМ, явно виражені сексуальні проблеми.. ВСюди "піськи" ввижаються )))
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27.08.2020 19:15 Відповісти
За песимістичним сценарієм через два місяці в Україні кількість виявлених випадків COVID-19 збільшиться в 3 рази, - Данілов - Цензор.НЕТ 1293
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27.08.2020 19:39 Відповісти
Сценарий в 95 квартале писали?
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27.08.2020 17:13 Відповісти
Вас коронавирус не спасет "слуги" народа.
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27.08.2020 17:15 Відповісти
Все поняли, Слуги Народные?
Под ИВЛ пожалуйте, приглашают.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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27.08.2020 17:15 Відповісти
А по оптимистическому заразятся в основном АП и ВР и к весне все будет хорошо
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27.08.2020 17:16 Відповісти
Я вже стерла літери на клаві, щоразу повторюючи: Не кажи гоп... Коли було по 500-600 випадків на добу, аж пищали, що це в нас уже "вершина айсбергу" і 3 - 5 травня буде пік захворюваності. Наголошую, що я не радію тому.
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27.08.2020 17:21 Відповісти
ЗЕбилы в тысячи раз страшнее короны
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27.08.2020 17:21 Відповісти
Пусть в школи побольше детей напихают - будет в 3 раза больше не через 2 месяца а через 1. Слуги урода *****
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27.08.2020 17:22 Відповісти
зеленые долбоящеры уже просрали короновирусный фонд, а в больницах с ковид больными до сих пор нет элементарного. Зато клевые видосики с квартальным идиотом каждый день. Цирк, а не страна.
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27.08.2020 17:23 Відповісти
Нет в мире более страшной инфекции, чем ЗЕбилы
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27.08.2020 17:25 Відповісти
Заражаемость 73%, лечению не поддается.
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27.08.2020 17:51 Відповісти
у порохоботів параноя прогресує ....

ТЕМА про Ковід,нагадую...
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27.08.2020 19:04 Відповісти
Угу. Все залежить від того, який сценарій вирішать втілювати в життя наші санепідеміки.
За песимістичним сценарієм до кінця року число жертв коронавірусу зросте у 10 разів - будєм рєалізовивать?
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend
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27.08.2020 17:29 Відповісти
Это их хотелки довести липовые циферки до этого уровня и разворовать еще пару раз по 60 ярдов.. Как никто не знал вокруг больных в марте так и сейчас больные только со слов афериста Степанова
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27.08.2020 17:43 Відповісти
Увага!

Триває Акція Лахті "Заражайся Україно весело і здихай" !!

переможцям гарантується поліетиленовий мішок "на весь зріст",поштівка з подякою від путіна особисто і згадка у біжучій "поминальній стрічці" сайту Лєнта .сру.
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27.08.2020 19:42 Відповісти
Ну конечно,приходишь с аллергией,но учитывая 300% надбавку за больного с covid,безусловно уходишь или нет именно с ним!
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27.08.2020 17:47 Відповісти
у зебыдла кроме ковида, проблем в стране нет.
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27.08.2020 17:51 Відповісти
Очевидно что будет наихудший сценарий, так как прктически по всей стране все забили на меры предосторожности. А власти на все это смотрят сквозь пальцы. Их больше волнует рейтинг.
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27.08.2020 17:54 Відповісти
Через коронавірус у Парижі зобов'язують носити маски на вулиці

Через зростання захворюваності на коронавірус влада Парижа ухвалила рішення про обов'язкове носіння масок на всіх вулицях столиці.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
За його словами, зараз вірус поширюється по всій країні, тому для стримування коронавірусу буде ухвалена умова обов'язкового носіння маски.
Читайте: https://fakty.com.ua/ua/svit/20200821-yevropi-ne-potriben-povtornyj-karantyn-vooz/ Європі не потрібен повторний карантин - ВООЗ
Також Жан Кастекс зазначив, що спалах Covid-19 може вийти з-під контролю, якщо не будуть прийняті швидкі заходи.
- Поширення епідемії може стати експоненціальним, якщо ми не відреагуємо швидко, - сказав Кастекс.
21 липня Франція ввела обов'язкове носіння маски в закритих громадських місцях. На початку серпня це стало обов'язковою умовою перебування на відкритому повітрі в багатолюдних частинах столиці.
У четвер, 27 серпня, у Франції зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусів з травня. За добу підтвердилися більше 5 тис. Нових випадків. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні досягла 253, 5 тис.
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27.08.2020 19:48 Відповісти
догоняем Францию....
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27.08.2020 22:14 Відповісти
Именно в странах, где принудительно одели все население в маски даже на улицах, самый высокий рост количества инфицированных за последних два месяца.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/spain/

Сравните это со Швецией и Беларусью, где нет принуждения к ношению масок.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
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28.08.2020 13:57 Відповісти
в китаї?

а у франції власне заставили носити маски НЕДАВНО у людних місцях...
І таєм ШТРАФИ ЩО ДІЮТЬ..
бо не ідіотські,як в нас..
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28.08.2020 18:03 Відповісти
А какие меры?
Мыть подъезды хлоркой, так ее вирус не боится
Мыть руки мылом, передача через предметы маловероятна\
Носить маски, уже говорят что через выдыхаемый воздух передается от которого маска не спасает
Иммунитет , уже доказаны повторные случаи заражения
А какие меры?
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27.08.2020 20:04 Відповісти
Только социальная дистанция. И надежда на счастливую звезду. Сейчас заражен примерно каждый тысячный житель страны. Когда дойдет до каждого сотого, будет веселее.
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28.08.2020 12:20 Відповісти
Включить собственную голову и выполнять давно известные правила гигиены в период всплесков ОРЗ и гриппа.
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28.08.2020 14:00 Відповісти
Флаг в руки особенно в час пик в метро, в маршрутке!
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28.08.2020 19:40 Відповісти
С Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 млн грн на средства защиты медиков, в то время, как Порошенко уже потратил 100 млн
Популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, журналисты Бигус.инфо сообщили, что по состоянию на 20 августа с Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 миллионов гривен на средства защиты медиков. Порошенко на этот же момент потратил на защитные костюмы для врачей 100 миллионов гривен.
https://www.replyua.net/koronavirus/220679-politolog-s-fonda-borby-s-sovid-19-vydeleno-lish-37-mln-grn-na-sredstva-zaschity-medikov-v-to-vremya-kak-poroshenko-uzhe-potratil-100-mln.html
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27.08.2020 18:11 Відповісти
читайте уважніше..


ПЕРЕД ОСІННІМИ виборами Пєтя вже попіарився на лікарях на 3.7 млн доларів...
Що становить лише 1.5 відсотків від виведеного бабла,котре він надерибанив,будучи при владі, в офшори...
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27.08.2020 19:13 Відповісти
Докази виведення бабла (посилання як мінімум) в студію!
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27.08.2020 19:59 Відповісти
Я не розумію ... Для формування колективного імунітету, повинні перехворіти, по різних оцінках, 65-85 % населення.
Ну так з цього і треба виходити.
З такими темпами захворюваності, як зараз, карантин розтягнеться років на 10 ...
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27.08.2020 18:57 Відповісти
КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ ПРОТи КОВІД -,,,УЙНЯ "від дурантинофілів",прихильників"швецько-білоруської моделі"...
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?

ученые лондонского King's College, с марта по июнь наблюдавшие за более чем 90 пациентами, установили, что концентрация антител в крови инфицированных достигала максимума через три недели после появления первых симптомов заболевания, а затем быстро, даже стремительно падала. На пике заболевания около 60 процентов демонстрировали сильный иммунный ответ, спустя три месяца его обнаружили только у 17 процентов.



Карл Лаутербах: Переболевшие COVID-19 попадают в группу риска

Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) провозгласить 13 июля в Twitter фактический крах концепции коллективного иммунитета. Его заявление процитировали многие немецкие СМИ, поскольку бывший врач, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения, является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а она входят в правящую в ФРГ правительственную коалицию.
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27.08.2020 19:09 Відповісти
О! Тим більше ... Повня фігня ...
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27.08.2020 20:06 Відповісти
Дудрня розповсюджує антинаукові фейки псевдовчених
масовий Т-клітинний імунітет був і є завжди, саме завдяки йому 99% заражених сарс-ков-2 не мають навіть ніяких симптомів
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28.08.2020 09:50 Відповісти
так цього і добиваються всіма силами. колись на ютубі бачив відос про те. що карантин хочуть зробити постійним .здається до того йде...
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27.08.2020 22:11 Відповісти
Це тільки мені здається, що вони під видом карантину відтермінують місцеві вибори на кілька місяців, щоб проштовхнути зміни в законодавстві і провести місцеві вибори в Ордло?
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27.08.2020 19:58 Відповісти
Навряд чи ... В ОРДЛО ніяких виборів по наших законах неможливі. Зараз точно.
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27.08.2020 20:07 Відповісти
Так я ж і пишу: відкласти вибори, поки не внесуть відповідні зміни в законодавство. А домалювати цифри - то раз плюнути. Ясна річ, ні перевірити статистики, ні оскаржити неможливо
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27.08.2020 20:14 Відповісти
а хоча б якісь ОПТИМІСТИЧНІ сценарії розглядаються??? Уроди мля...
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27.08.2020 22:19 Відповісти
Я ДУМАЮ ПРИ ТАКОМ ПОДХОДЕ КАРАНТИНА ЛЕТ НА 5 ХВАТИТ.- ЛЕПОТА!
А может и не хватит. Может и на 10 лет растянется, пока все не переболеют и не выработается устойчивый иммунитет. Правда от экономических последствий вымрет в 10 раз больше
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27.08.2020 22:37 Відповісти
Нагадує варіант Білорусі: черги на виборчих дільницях, фальсифікації і т.д. ЗЕсранці готують грунт.
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28.08.2020 09:21 Відповісти
прямо по Штирлицу )))) запоминается всегда последняя фраза )))
кто про что - а выборы вне эпидемий и карантинов
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28.08.2020 09:27 Відповісти
вже академія наук в березні напрогнозувала 22 мільйони хворих в Україні
йдіть в дупу із своїми безглуздими прогнозами
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28.08.2020 09:47 Відповісти
Зеля сказал если мы не введем карантин к концу года будет 120 тыс трупов. Карантина фактически нет и шо? А в Беларуси ни фактически не теоритически не было карантина и где? Пугало ковидное .
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28.08.2020 11:24 Відповісти
 
 