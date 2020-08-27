У РНБО прогнозують збільшення кількості хворих на COVID-19 втричі через 2 місяці

Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулася нарада з питання прогнозування поширення COVID-19 в Україні.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Голова Служби безпеки України Іван Баканов, заступниця Керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, перша заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, заступник міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук, заступник Секретаря РНБО України Олексій Соловйов, представники ЦВК, Держпродспоживслужби, Національної служби здоров’я України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Під час наради були обговорені питання адаптації стратегії протидії епідемії COVID-19 в осінній період, зокрема в контексті початку нового навчального року в закладах середньої та вищої освіти і проведення виборів до місцевих рад 25 жовтня.

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Секретар РНБО України зазначив, що за результатами проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА" моніторингу можна спрогнозувати суттєве зростання кількості нових випадків інфікування, якщо громадяни не дотримуватимуться правил карантину. "Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тис. випадків зараження, і ми маємо бути до цього готові", - сказав він.

За його словами, у зв’язку із початком нового навчального року та активізацією виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих на коронавірусну хворобу у період з 29 серпня дня до 10 вересня ц.р.

За словами прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, епідемія в усьому світі відбувається хвилеподібно. Деякі країни заявляли про спад епідемії, але швидко отримали новий спалах захворюваності. Тому Україна має бути готова до розвитку ситуації за усіма сценаріями, наголосив він.

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Під час наради наголошувалося, що медичні заклади готові до прийому хворих на коронавірусну хворобу зважаючи на поточну динаміку захворюваності. Міністр охорони здоров’я України М. Степанов зазначив, що медична система забезпечена достатньою кількістю апаратів ШВЛ, пересувних рентгенів та засобів індивідуального захисту. Він також повідомив, що нині з Міністерством фінансів питання узгоджується щодо закупівлі медичного препарату "Ремдесивір" для 8 тис. пацієнтів. Тривають клінічні випробування вітчизняних лікарських засобів, зокрема, "Біовен", які мають завершитись у вересні.

Секретар РНБО України зазначив, що зважаючи на умови загострення епідемічної ситуації, "вибори 25 жовтня будуть одними з найскладніших за весь період незалежності". "Забезпечення голосування усіх без виключення громадян є ключовою умовою демократичності", - сказав він, додавши, що у зв’язку з цим виборчий процес має бути організований з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ України щодо протидії COVID-19.

У цьому контексті Міністр охорони здоров’я України зазначив, що спільно з ЦВК було напрацьовано чіткий план функціонування виборчих комісій в умовах епідемії.

Данілов висловив переконання, що весь цей процес має відбуватися максимально публічно: "Необхідно залучати громадськість до обговорення. Всі члени виборчого процесу мають знати алгоритм дії під час виборів в умовах карантинних обмежень".