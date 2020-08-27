У РНБО прогнозують збільшення кількості хворих на COVID-19 втричі через 2 місяці
Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулася нарада з питання прогнозування поширення COVID-19 в Україні.
У нараді взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Голова Служби безпеки України Іван Баканов, заступниця Керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, перша заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, заступник міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук, заступник Секретаря РНБО України Олексій Соловйов, представники ЦВК, Держпродспоживслужби, Національної служби здоров’я України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Під час наради були обговорені питання адаптації стратегії протидії епідемії COVID-19 в осінній період, зокрема в контексті початку нового навчального року в закладах середньої та вищої освіти і проведення виборів до місцевих рад 25 жовтня.
Секретар РНБО України зазначив, що за результатами проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА" моніторингу можна спрогнозувати суттєве зростання кількості нових випадків інфікування, якщо громадяни не дотримуватимуться правил карантину. "Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тис. випадків зараження, і ми маємо бути до цього готові", - сказав він.
За його словами, у зв’язку із початком нового навчального року та активізацією виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих на коронавірусну хворобу у період з 29 серпня дня до 10 вересня ц.р.
За словами прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, епідемія в усьому світі відбувається хвилеподібно. Деякі країни заявляли про спад епідемії, але швидко отримали новий спалах захворюваності. Тому Україна має бути готова до розвитку ситуації за усіма сценаріями, наголосив він.
Під час наради наголошувалося, що медичні заклади готові до прийому хворих на коронавірусну хворобу зважаючи на поточну динаміку захворюваності. Міністр охорони здоров’я України М. Степанов зазначив, що медична система забезпечена достатньою кількістю апаратів ШВЛ, пересувних рентгенів та засобів індивідуального захисту. Він також повідомив, що нині з Міністерством фінансів питання узгоджується щодо закупівлі медичного препарату "Ремдесивір" для 8 тис. пацієнтів. Тривають клінічні випробування вітчизняних лікарських засобів, зокрема, "Біовен", які мають завершитись у вересні.
Секретар РНБО України зазначив, що зважаючи на умови загострення епідемічної ситуації, "вибори 25 жовтня будуть одними з найскладніших за весь період незалежності". "Забезпечення голосування усіх без виключення громадян є ключовою умовою демократичності", - сказав він, додавши, що у зв’язку з цим виборчий процес має бути організований з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ України щодо протидії COVID-19.
У цьому контексті Міністр охорони здоров’я України зазначив, що спільно з ЦВК було напрацьовано чіткий план функціонування виборчих комісій в умовах епідемії.
Данілов висловив переконання, що весь цей процес має відбуватися максимально публічно: "Необхідно залучати громадськість до обговорення. Всі члени виборчого процесу мають знати алгоритм дії під час виборів в умовах карантинних обмежень".
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют в скором времени увеличение числа смертельных случаев от https://glavred.info/virus/koronavirus-novosti-v-voz-predupredili-ob-uhudshenii-situacii-koronavirus-novosti-10185926.html пандемии китайского коронавируса Covid-19.
Об этом http://www.theguardian.com/world/live/2020/aug/27/coronavirus-live-blog-france-italy-hit-post-lockdown-case-highs-as-global-infections-top-24m?page=with:block-5f47801e8f08f9fdc758f4db#block-5f47801e8f08f9fdc758f4db сообщает британское издание The Guardian . По данным экспертов, ближе к зиме 2020/2021 года число смертельных случаев может увеличиться, поскольку сравнительно молодая возрастная группа жителей Земли войдет в более тесный контакт с пожилым населением.
Под ИВЛ пожалуйте, приглашают.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
ТЕМА про Ковід,нагадую...
За песимістичним сценарієм до кінця року число жертв коронавірусу зросте у 10 разів - будєм рєалізовивать?
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend
Триває Акція Лахті "Заражайся Україно весело і здихай" !!
переможцям гарантується поліетиленовий мішок "на весь зріст",поштівка з подякою від путіна особисто і згадка у біжучій "поминальній стрічці" сайту Лєнта .сру.
Через зростання захворюваності на коронавірус влада Парижа ухвалила рішення про обов'язкове носіння масок на всіх вулицях столиці.
Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
За його словами, зараз вірус поширюється по всій країні, тому для стримування коронавірусу буде ухвалена умова обов'язкового носіння маски.
Читайте: https://fakty.com.ua/ua/svit/20200821-yevropi-ne-potriben-povtornyj-karantyn-vooz/ Європі не потрібен повторний карантин - ВООЗ
Також Жан Кастекс зазначив, що спалах Covid-19 може вийти з-під контролю, якщо не будуть прийняті швидкі заходи.
- Поширення епідемії може стати експоненціальним, якщо ми не відреагуємо швидко, - сказав Кастекс.
21 липня Франція ввела обов'язкове носіння маски в закритих громадських місцях. На початку серпня це стало обов'язковою умовою перебування на відкритому повітрі в багатолюдних частинах столиці.
У четвер, 27 серпня, у Франції зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусів з травня. За добу підтвердилися більше 5 тис. Нових випадків. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні досягла 253, 5 тис.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/spain/
Сравните это со Швецией и Беларусью, где нет принуждения к ношению масок.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
а у франції власне заставили носити маски НЕДАВНО у людних місцях...
І таєм ШТРАФИ ЩО ДІЮТЬ..
бо не ідіотські,як в нас..
Мыть подъезды хлоркой, так ее вирус не боится
Мыть руки мылом, передача через предметы маловероятна\
Носить маски, уже говорят что через выдыхаемый воздух передается от которого маска не спасает
Иммунитет , уже доказаны повторные случаи заражения
А какие меры?
Популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, журналисты Бигус.инфо сообщили, что по состоянию на 20 августа с Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 миллионов гривен на средства защиты медиков. Порошенко на этот же момент потратил на защитные костюмы для врачей 100 миллионов гривен.
https://www.replyua.net/koronavirus/220679-politolog-s-fonda-borby-s-sovid-19-vydeleno-lish-37-mln-grn-na-sredstva-zaschity-medikov-v-to-vremya-kak-poroshenko-uzhe-potratil-100-mln.html
ПЕРЕД ОСІННІМИ виборами Пєтя вже попіарився на лікарях на 3.7 млн доларів...
Що становить лише 1.5 відсотків від виведеного бабла,котре він надерибанив,будучи при владі, в офшори...
Ну так з цього і треба виходити.
З такими темпами захворюваності, як зараз, карантин розтягнеться років на 10 ...
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?
ученые лондонского King's College, с марта по июнь наблюдавшие за более чем 90 пациентами, установили, что концентрация антител в крови инфицированных достигала максимума через три недели после появления первых симптомов заболевания, а затем быстро, даже стремительно падала. На пике заболевания около 60 процентов демонстрировали сильный иммунный ответ, спустя три месяца его обнаружили только у 17 процентов.
Карл Лаутербах: Переболевшие COVID-19 попадают в группу риска
Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) провозгласить 13 июля в Twitter фактический крах концепции коллективного иммунитета. Его заявление процитировали многие немецкие СМИ, поскольку бывший врач, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения, является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а она входят в правящую в ФРГ правительственную коалицию.
масовий Т-клітинний імунітет був і є завжди, саме завдяки йому 99% заражених сарс-ков-2 не мають навіть ніяких симптомів
А может и не хватит. Может и на 10 лет растянется, пока все не переболеют и не выработается устойчивый иммунитет. Правда от экономических последствий вымрет в 10 раз больше
кто про что - а выборы вне эпидемий и карантинов
йдіть в дупу із своїми безглуздими прогнозами