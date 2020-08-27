У центрі Львова під час реставрації будівлі робітник упав з третього поверху, він помер у кареті швидкої допомоги

У Львові співробітники Національної поліції встановлюють обставини загибелі робітника, який впав із риштувань під час реставрації будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що сьогодні о 10:50 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що під час виконання реставраційних робіт одного з будинків на площі Галицькій у Львові впав робітник. За відомостями поліції, загиблим виявився 59-річний львів'янин. Чоловік упав із риштувань з висоти третього поверху.

Попри зусилля медиків, від отриманих травм робітник помер у кареті швидкої допомоги. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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