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У центрі Львова під час реставрації будівлі робітник упав з третього поверху, він помер у кареті швидкої допомоги

У центрі Львова під час реставрації будівлі робітник упав з третього поверху, він помер у кареті швидкої допомоги

У Львові співробітники Національної поліції встановлюють обставини загибелі робітника, який впав із риштувань під час реставрації будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що сьогодні о 10:50 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що під час виконання реставраційних робіт одного з будинків на площі Галицькій у Львові впав робітник. За відомостями поліції, загиблим виявився 59-річний львів'янин. Чоловік упав із риштувань з висоти третього поверху.

Попри зусилля медиків, від отриманих травм робітник помер у кареті швидкої допомоги. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: 

Львів (3066) реставрація (67) смерть (6742)


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Королевская смерть - в карете...
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27.08.2020 17:11 Відповісти
Глупость скорее в несоблюдении техники безопасности, чем в сарказме...
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27.08.2020 17:15 Відповісти
Пора уже отказаться от карет.
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27.08.2020 17:45 Відповісти
пояс безопасности? не, не слышал
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27.08.2020 17:55 Відповісти
неудачник так выпилится к аллху
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27.08.2020 17:58 Відповісти
зеленые утырки будут писать о том, что нечего на леса пьяным лезть, а порохоботы о том, что на реконструкции запрещенного к реконструкции здания работали неофициально оформленные работники, которые не проходили инструктаж о технике безапасности, из-за того, что им зарплата платилдась в конверте, долларами
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27.08.2020 20:29 Відповісти
 
 