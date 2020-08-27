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"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який дозволяє генпрокурору втручатися в роботу НАБУ і САП, - ЦПК

9 депутатів СН подали до Верховної Ради проєкт закону, який дозволяє Офісу генерального прокурора відбирати на перевірку кримінальні справи, які розслідують НАБУ і САП.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ. Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №3009а.

Законопроєкт передбачає, що генеральний прокурор може відбирати на перевірки будь-які справи НАБУ та САП.

Наразі САП є самостійним та незалежним підрозділом Генпрокуратури, прокурори якої є процесуальними керівниками у кримінальних справах НАБУ. Згідно з діючим законодавством генпрокурору заборонено втручатися в діяльність антикорупційної прокуратури.

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"Це робиться для того, аби узаконити можливість витребовувати в НАБУ та САП справи топкорупції. Витребування справ для перевірки у прокурора, який веде справу – це давній метод тиску на прокурора і метод розголошення матеріалів", – вважає член правління Центру протидії корупції Олена Щербан.

У ЦПК зазначають, що ініціатива СН порушує Меморандум з Міжнародним валютним фондом, згідно з яким держава зобов'язується забезпечити автономність САП.

Також цей законопроєкт передбачає збільшення в 10 разів грошового порогу, при якому за корупційну справу може братися НАБУ. Якщо зараз таким порогом є сума трохи більше 1 млн грн, то пропонується підвищити поріг до 10,5 млн.

Автор: 

НАБУ (5062) законопроєкт (3583) Центр протидії корупції (265) Слуга народу (2811) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+13
ха... вот и закончилась эпопея с независимостью органов НАБУ и САП !!! Зебанда в действии!!
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27.08.2020 17:28
+13
Питання до зграї зі слуг єврейського народу: Що ви ще, виродки, не встигли перепаскудити в Україні?
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27.08.2020 17:35
+8
кредиты МВФ? Безвиз? Забудьте! Это называется реванш.

Но Третий Закон Ньютона ни одному зебилу не отменить!
Зебилы, незнание физических законов не освобождает от ответсвенности=)
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27.08.2020 17:37
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ха... вот и закончилась эпопея с независимостью органов НАБУ и САП !!! Зебанда в действии!!
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27.08.2020 17:28 Відповісти
Сумма убытков в рамках уголовного дела по Приватбанку составляет более 100 млрд гривен. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) https://file.liga.net/persons/sytnik-artem Артем Сытник в https://www.youtube.com/watch?v=M0bsiHocWwM&feature=emb_title интервью радио НВ.
"Это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодня ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями ", - сказал Сытник.
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28.08.2020 14:00 Відповісти
Це можна дозволити, адже ніякої роботи цими органами майже не ведеться. Взагалі-то ці "антикорупційні" установи - це фікція, яка створена для окозамилювання. Ну беруть раз на тиждень якогось дрібного мента чи главспєца з тисячею доларів, а мільярди розкрадаються і переводяться в Лондон.
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27.08.2020 17:29 Відповісти
В бан, брехло)))
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27.08.2020 17:31 Відповісти
Я не брешу. Корупція у нас давно стала економічним законом ще з Кравчука. А на дозвіллі можете порахувати скільки корупціонерів посадили зазначені органи, яку суму відшкодовано, і порівняти з їхнім штатом і бюджетними грошима, що вони проїдають.
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27.08.2020 17:34 Відповісти
А зараз, ще і янелох, через няшка№2, свої п'ятаки сунути бажають, щоб Народ Ігор Валер'янович та родичі, такі як Народ тЮзік батькович, Народ Юля Мендельєвіч та інші грабували Україну! Закипить робота!!!
Зате ЗЕЛЕНО!!!
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27.08.2020 18:17 Відповісти
Якщо зелені полізуть в "антикорупційні" органи вони тільки ще більше себе дискредитують, хіба це не вигідно їхнім політичним опонентам? Грабунок же не можна зупинити, він здійснюється кожний день і навіть без вихідних. Це СИСТЕМА.
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27.08.2020 18:25 Відповісти
Яка окозамилювана брехня. Дискредитація для зелених не має жодного значення через унікальну політичну недолугість українців. Як завжди, на чорне скажуть біле і все ОК.
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27.08.2020 19:30 Відповісти
Ви пропустили, що боротьба з корупцією - це також окозамилювання. А у зелених так чи інакше, рано чи пізно рейтинг впаде до своїх 2%. Важливо, подолати в масовій свідомості систему облуд (політичну недолугість), однією з головних яких і є "боротьба з корупцією".
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27.08.2020 19:41 Відповісти
Боротьба з корупцією бути повинна. Нехай хоч якась. А в венедиктової буде - своїм - робіть, що заманеться, ворогам - ні, не закон, а повне беззаконня.
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27.08.2020 21:46 Відповісти
Ты про безвиз что-нибудь слышал, чучело?!
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27.08.2020 17:38 Відповісти
Всі чули, дозволили українцям подорожувати Європою... і радянським хамам подивитися як білі саїби живуть.
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27.08.2020 17:40 Відповісти
Щоб ти знав це все завдяки НАБУ, САБ і розділенню повноважень Тут прямий причинно-наслідовий звязок.
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27.08.2020 19:01 Відповісти
набу, дбр, прокурорські, чекісти, менти, саб, можливо ще якась параша. Вам ніколи не спадало на думку, що таку силу установ придумано навмисно щоби плутати людей. Адже, насправді ми живемо в корупційній клоаці, а результати дріб'язкові. Чули можливо такий вираз "сидить на потоках" - це про окремих чиновників, чи силовиків. Вже цілі династії сформувалися корупціонерів. Так і живемо.
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27.08.2020 19:07 Відповісти
Дивись, точка "А", вимога ЄС про незалежні судові органи, точка "Б" - безвіз.
Ти в змозі провести пряму лінію маючи дві точки?
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27.08.2020 19:13 Відповісти
Це залежить, що важливіше: чи політична доцільність, чи все ж побороти корупцію. Доречі, один з чільників якогось з цих набу чи саб (я їх плутаю) є доведеним корупціонером.
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27.08.2020 19:22 Відповісти
Можна подумати, що венедіктова бореться з корупцією. От вже брехло.
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27.08.2020 19:31 Відповісти
Де я про це написав?
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27.08.2020 19:42 Відповісти
Тобто не в змозі провести лінію. Проведу її за тебе. Підважити співпрацю з ЄС і НАТО... Гмм... Кому ж вигідно....? Може Коломойскому, якому років 100 в США світить і путіну, який після анексії Криму світовий ізгой.... Точно Коломойский і путін Бенефіціари цього дійства.
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27.08.2020 19:33 Відповісти
Співпраця з ЄЕС і співпраця з НАТО - це різні речі, не треба їх плутати.
Коломойський - компрадорський бізнесмен, що має екстериторіальний статус і нерухомість в тому ж Євросоюзі. Якби Євросоюз бажав нам добра (щоб ми побороли корупцію) Коломойського було локалізовано десь на зоні, й відібрано все до нитки і передано нам. А так лише "за наказом" створено імпотентну структуру, що проїдає бюджетні кошти.
(Бенефіціаром корупції є той хто отримує з неї кінцевий зиск, тобто там де осідають гроші.)
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27.08.2020 19:57 Відповісти
Ти, дурню, розумієш чому Коломойський повернувся в Україну і не потикається звідси нікуди?
ССО, за який взявся зелений дурник, має сертифікований за натовськими стандартами підрозділ... Точніше, вже мав...
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27.08.2020 20:01 Відповісти
Чого ж тут не розуміти. Тут він одбирає у "зайчиків" бабло і через Белізський офшор переводить його в ЄЕС. Всі задоволені, в тому числі і зайчики, бо вони вірять, що ЄЕС допомагає їм побороти корупцію.
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27.08.2020 20:23 Відповісти
ні не розумєш, - Україна, - це єдина місцина на Землі, яка не видасть Беню США!
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27.08.2020 20:27 Відповісти
Все, что нужно знать о борьбе с коррупцией прислуги народа.
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27.08.2020 17:29 Відповісти
Они строят свою страну, где можно будет жить счастливо и безнаказанно...
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27.08.2020 17:30 Відповісти
Порадовал также абзац:

"Также этот законопроект предусматривает увеличение в 10 раз денежного порога, при котором за коррупционное дело может приниматься НАБУ. Если сейчас таким порогом является сумма чуть больше 1 млн грн, то предлагается повысить порог до 10,5 млн". Источник: https://censor.net/n3216225

Логика прислуги народа: "ну если я стыри пяток-другой лимонов, че, сразу прищучивать меня? Имейте совесть!"
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27.08.2020 17:31 Відповісти
Питання до зграї зі слуг єврейського народу: Що ви ще, виродки, не встигли перепаскудити в Україні?
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27.08.2020 17:35 Відповісти
кредиты МВФ? Безвиз? Забудьте! Это называется реванш.

Но Третий Закон Ньютона ни одному зебилу не отменить!
Зебилы, незнание физических законов не освобождает от ответсвенности=)
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27.08.2020 17:37 Відповісти
Это пипец.Прощай безвиз и все такое.В 2014 такое уже было.Наши люди не поймут,яйца слугам поотрывают,что бы высокие ноты лучше было брать.
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27.08.2020 17:49 Відповісти
"Законопроект предполагает, что Генеральный прокурор может отбирать для проверки любые дела НАБУ и САП",- ну и что? Доверяй, но проверяй! Источник: https://censor.net/n3216225
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27.08.2020 18:03 Відповісти
Дивіться рослідування на ПРЯМОМУ у що перетворилось ДБР - орган, який задумувався як самий відкритий з усіх до цього , після того як його освятила собою харківська шлюха від феміди...
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27.08.2020 18:33 Відповісти
НУ, і ДЕ ЗМІНИ?? Знову кришує всі потоки ГПУ?? Продовжуйте голосувати за ЗЕдепутатів! Шаг у перед та два у протилежну сторону...
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27.08.2020 19:03 Відповісти
Может ли млядь быть слугой? Вопрос как мы понимаем риторический.
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28.08.2020 01:05 Відповісти
 
 