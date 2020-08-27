"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який дозволяє генпрокурору втручатися в роботу НАБУ і САП, - ЦПК
9 депутатів СН подали до Верховної Ради проєкт закону, який дозволяє Офісу генерального прокурора відбирати на перевірку кримінальні справи, які розслідують НАБУ і САП.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ. Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №3009а.
Законопроєкт передбачає, що генеральний прокурор може відбирати на перевірки будь-які справи НАБУ та САП.
Наразі САП є самостійним та незалежним підрозділом Генпрокуратури, прокурори якої є процесуальними керівниками у кримінальних справах НАБУ. Згідно з діючим законодавством генпрокурору заборонено втручатися в діяльність антикорупційної прокуратури.
"Це робиться для того, аби узаконити можливість витребовувати в НАБУ та САП справи топкорупції. Витребування справ для перевірки у прокурора, який веде справу – це давній метод тиску на прокурора і метод розголошення матеріалів", – вважає член правління Центру протидії корупції Олена Щербан.
У ЦПК зазначають, що ініціатива СН порушує Меморандум з Міжнародним валютним фондом, згідно з яким держава зобов'язується забезпечити автономність САП.
Також цей законопроєкт передбачає збільшення в 10 разів грошового порогу, при якому за корупційну справу може братися НАБУ. Якщо зараз таким порогом є сума трохи більше 1 млн грн, то пропонується підвищити поріг до 10,5 млн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодня ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями ", - сказал Сытник.
Зате ЗЕЛЕНО!!!
Ти в змозі провести пряму лінію маючи дві точки?
Коломойський - компрадорський бізнесмен, що має екстериторіальний статус і нерухомість в тому ж Євросоюзі. Якби Євросоюз бажав нам добра (щоб ми побороли корупцію) Коломойського було локалізовано десь на зоні, й відібрано все до нитки і передано нам. А так лише "за наказом" створено імпотентну структуру, що проїдає бюджетні кошти.
(Бенефіціаром корупції є той хто отримує з неї кінцевий зиск, тобто там де осідають гроші.)
ССО, за який взявся зелений дурник, має сертифікований за натовськими стандартами підрозділ... Точніше, вже мав...
"Также этот законопроект предусматривает увеличение в 10 раз денежного порога, при котором за коррупционное дело может приниматься НАБУ. Если сейчас таким порогом является сумма чуть больше 1 млн грн, то предлагается повысить порог до 10,5 млн". Источник: https://censor.net/n3216225
Логика прислуги народа: "ну если я стыри пяток-другой лимонов, че, сразу прищучивать меня? Имейте совесть!"
Но Третий Закон Ньютона ни одному зебилу не отменить!
Зебилы, незнание физических законов не освобождает от ответсвенности=)