"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який дозволяє генпрокурору втручатися в роботу НАБУ і САП, - ЦПК

9 депутатів СН подали до Верховної Ради проєкт закону, який дозволяє Офісу генерального прокурора відбирати на перевірку кримінальні справи, які розслідують НАБУ і САП.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ. Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №3009а.

Законопроєкт передбачає, що генеральний прокурор може відбирати на перевірки будь-які справи НАБУ та САП.

Наразі САП є самостійним та незалежним підрозділом Генпрокуратури, прокурори якої є процесуальними керівниками у кримінальних справах НАБУ. Згідно з діючим законодавством генпрокурору заборонено втручатися в діяльність антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда "нових облич" Венедіктової: "апаратник" Говда, працівник СБУ Симоненко, "високий професіонал" Януковича Любович та "ветеран" Піскун

"Це робиться для того, аби узаконити можливість витребовувати в НАБУ та САП справи топкорупції. Витребування справ для перевірки у прокурора, який веде справу – це давній метод тиску на прокурора і метод розголошення матеріалів", – вважає член правління Центру протидії корупції Олена Щербан.

У ЦПК зазначають, що ініціатива СН порушує Меморандум з Міжнародним валютним фондом, згідно з яким держава зобов'язується забезпечити автономність САП.

Також цей законопроєкт передбачає збільшення в 10 разів грошового порогу, при якому за корупційну справу може братися НАБУ. Якщо зараз таким порогом є сума трохи більше 1 млн грн, то пропонується підвищити поріг до 10,5 млн.