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Новини Місцеві вибори-2020
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Баканов запропонував не допускати до місцевих виборів громадян, які співпрацюють з РФ, а також мають громадянство інших держав

Баканов запропонував не допускати до місцевих виборів громадян, які співпрацюють з РФ, а також мають громадянство інших держав

Керівник Служби безпеки України Іван Баканов запропонував не допускати до виборів громадян, які співпрацюють із Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це Баканов заявив на нараді щодо гарантування безпеки виборчого процесу.

"Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, які співпрацюють із державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав", - сказано в повідомленні.

Крім того, з профілактичною метою СБУ донесе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

Читайте також: Іноземні спецслужби використовують "кримінал", щоб розхитати ситуацію в Україні, - Баканов

Баканов також закликав звернути особливу увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи "Місцеві вибори". За його словами, СБУ застосує додаткові кошти, щоб виключити будь-які спроби втручання в роботу автоматизованих систем ЦВК.

Автор: 

місцеві вибори (1366) СБУ (12783) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+21
И шо зеленского снимут с должности за двойное гражданство?!
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27.08.2020 17:27
+11
У керівника СБУ дружина громадянка мордора. Тому й мовчить.
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27.08.2020 17:52
+9
А шо он за Раду и ОПу молчит? А кабмин шо?
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27.08.2020 17:27
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И шо зеленского снимут с должности за двойное гражданство?!
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27.08.2020 17:27 Відповісти
и дубинеску заодно)
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27.08.2020 17:46 Відповісти
А какое у Зеленского ещё гражданство?
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27.08.2020 22:23 Відповісти
А шо он за Раду и ОПу молчит? А кабмин шо?
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27.08.2020 17:27 Відповісти
У керівника СБУ дружина громадянка мордора. Тому й мовчить.
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27.08.2020 17:52 Відповісти
Ги ... Ну так вона ж у виборах не приймає участь ...
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27.08.2020 18:44 Відповісти
Ги ... Так її чоловік керівник Служби, яка відповідає за Безпеку України.
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27.08.2020 18:58 Відповісти
необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств",

думаю можно дополнить следующим: коррупционеров, взяточников, дебилов, шулеров и т.д. , а также членов партий (КПУ, ПР, СН, ОПЗЖ...) проведите опрос среди народа - и вам скажут
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27.08.2020 17:30 Відповісти
Їбанько пустобрехувате... У "Державному реєстрі виборців" не має графи(даних) як подвійне громадянство... Не піарся мудло...
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27.08.2020 17:32 Відповісти
Може малося на увазі тих, хто висувається у кандидати ?
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27.08.2020 18:46 Відповісти
Але це ВЖЕ Є у законах про вибори. Отже, ця заява лише доказує, що "новьіе литса" не читали законів України...
До речі, саме СБУ має виявляти осіб, які мають громадянство інших країн. У тому числі й кандидатів у депутати, держслужбовців, тощо.
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27.08.2020 19:23 Відповісти
О очкарик от распила оторвался!)))
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27.08.2020 17:33 Відповісти
Так Баканов що, на вибори не піде?
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27.08.2020 17:33 Відповісти
Наконец- то что то толковое от зе-команды прозвучало Но сейчас собака медведчук своих журношлюшек натравит и на этом всё закончится
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27.08.2020 17:34 Відповісти
Ви не зрозуміли. Жопоблок відбирає голоси. А щоб цьому завадити...
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27.08.2020 17:37 Відповісти
Даже Медведчук знает что это тупой PR.
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27.08.2020 20:48 Відповісти
Ой , сомніваюсь я аднака ,шо єнта штука політіть ...
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27.08.2020 17:34 Відповісти
невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором
Тільки так можна припинити перетік голосів від слуги урода до жопоблоку.
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27.08.2020 17:34 Відповісти
Ну , наконец-то от Зесранцев хотябы одно разумное предложение
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27.08.2020 17:40 Відповісти
Мадам!Вы заблудились?
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27.08.2020 17:52 Відповісти
Правильно!
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27.08.2020 17:42 Відповісти
Он что, дурак, для этого надо менять конституцию.
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27.08.2020 17:42 Відповісти
Не нужно. Читай конституцию.
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27.08.2020 20:21 Відповісти
А можно уточнить,какой смысл заложен в слове сотрудничающий с РФ.Это как?Те,что поют,пляшут,сладости разные выпускают?
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27.08.2020 17:45 Відповісти
Да. Снял видосик,например "свати"- сорудничество с рашкой!
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27.08.2020 20:19 Відповісти
Подходит.Лишить гражданства каллаборанта.
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27.08.2020 21:10 Відповісти
Так вы вдвоём в аэропорту останетесь ))
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27.08.2020 22:25 Відповісти
Неее.В троем.Третьим будешь ты.
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28.08.2020 07:52 Відповісти
Идея хорошая, но сомневаюсь, что в Укриане можно протащить такой закон через Раду, учитывая, что там у каждого первого два гражданства и остальной пакет "дружба народов".
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27.08.2020 17:55 Відповісти
Тогда надо лишить право на выборах за двойное гражданство: банковую, вр,гпу, сбу, мвд, депутатов всех уровней...
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27.08.2020 17:55 Відповісти
Неужели лишат права голоса пол ВР и весь ОП?
Не верю!!!
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27.08.2020 17:59 Відповісти
...бакланов, а кто тебя к лейтенантскому званию допустил, а?
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27.08.2020 18:07 Відповісти
А почему тогда у нас граждане др стран в топ чиновниках и ВР сидят?
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27.08.2020 18:07 Відповісти
Это он так намекнул,чтобы его жену не пускали к выборам?
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27.08.2020 18:11 Відповісти
лейтенант баканов стал старшим лейтенантом очевидность! разве без твоих предложений это не было понятно?
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27.08.2020 18:38 Відповісти
Ого как смело! Это что же пол Киева голосовать не смогут? Все депутаты, их семьи? ОП? Останутся только старушки и бюджетники с работягами?! Лохторат, одним словом?!
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27.08.2020 18:44 Відповісти
У зеленых депутатов куча вторых гражданств. Санек Куницкий например даже хвастался своим Израильским гражданством.
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27.08.2020 19:06 Відповісти
Эх, Вася, Вася... Чтобы обеспечить невозможность включения в избирательные списки хотя бы лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, требуется немногое - простое и в полном объеме выполнение служебных и должностных обязанностей сотрудниками спецслужбы. А этого не наблюдается, за очень редким исключением. Жаль, что эти прописные истины неведомы супружнику той, кого как раз и нужно ограничивать в избирательных правах. Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты!
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27.08.2020 19:06 Відповісти
Це Баканов після того, як сьогодні зранку було повідомлення, що після реструктуризація Служби він може залишитись без крісла?
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27.08.2020 20:12 Відповісти
И убрать из списка избирателей лиц с двойным гражданством. Законодательно. Но это нужно было делать еше в 1992г.
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27.08.2020 20:15 Відповісти
А потім бубочка скаже, що подвійне громадянство є лише у лідерів прозахідних партій. А свідчити проти них буде медведчук, бойко, лукаш і портнов.
І мудрий нарід вибере останніх, бо їх ще не вибирали. а морозиво в срср було по скількись там копійок.
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27.08.2020 20:24 Відповісти
Баканов запропонував не допускати до місцевих виборів громадян, які співпрацюють з РФ (c) то він так Єрмака під'їбнув!
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27.08.2020 21:28 Відповісти
Баканов запропонував не допускати до місцевих виборів громадян, які співпрацюють з РФ (c) то він так Єрмака під'їбнув!
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27.08.2020 21:29 Відповісти
Я б не допустил на выборы тех, кто голосовал за Зеленского.
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27.08.2020 21:43 Відповісти
И за Юльку.У них явно не всё в порядке с головой.
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27.08.2020 21:44 Відповісти
Так полрады с полигражданствами, министры, мэры и прочие.
Смелое предложение, конечно, но спонсоры будут против.
Он. Же продавили обратно космозарплаты чтоих человечков в набсоветах
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27.08.2020 22:28 Відповісти
Баканов запропонував не допускати до місцевих виборів громадян, які співпрацюють з РФ, а також мають громадянство інших держав - Цензор.НЕТ 8003
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28.08.2020 00:14 Відповісти
Баканов предложил не допускать к местным выборам граждан, сотрудничающих с РФ,

А еще лучше отдать под суд и пожизненно. И тогда сепары перепугаются и отдадут границу бе всяких там выборов, разоружатся и станут на колени
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28.08.2020 02:45 Відповісти
 
 