Баканов запропонував не допускати до місцевих виборів громадян, які співпрацюють з РФ, а також мають громадянство інших держав

Керівник Служби безпеки України Іван Баканов запропонував не допускати до виборів громадян, які співпрацюють із Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це Баканов заявив на нараді щодо гарантування безпеки виборчого процесу.

"Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, які співпрацюють із державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав", - сказано в повідомленні.

Крім того, з профілактичною метою СБУ донесе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

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Баканов також закликав звернути особливу увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи "Місцеві вибори". За його словами, СБУ застосує додаткові кошти, щоб виключити будь-які спроби втручання в роботу автоматизованих систем ЦВК.