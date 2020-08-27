У співробітника дитсадка у Львові виявили COVID-19, весь персонал і діти ідуть на самоізоляцію, - міськрада

Львівський дитячий садок № 135 від завтрашнього дня буде закрито на 2 тижні через підтвердження коронавірусу в одного з працівників закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"В одного з працівників закладу дошкільної освіти №135 підтвердився COVID-19. Тому сьогодні завідуюча навчальним закладом подала клопотання до відділу освіти про призупинення діяльності цього садка на 2 тижні", - сказано в повідомленні.

Всі працівники та вихованці цього закладу дошкільної освіти мають упродовж 2 тижнів перебувати на самоізоляції.

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