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У співробітника дитсадка у Львові виявили COVID-19, весь персонал і діти ідуть на самоізоляцію, - міськрада
Львівський дитячий садок № 135 від завтрашнього дня буде закрито на 2 тижні через підтвердження коронавірусу в одного з працівників закладу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"В одного з працівників закладу дошкільної освіти №135 підтвердився COVID-19. Тому сьогодні завідуюча навчальним закладом подала клопотання до відділу освіти про призупинення діяльності цього садка на 2 тижні", - сказано в повідомленні.
Всі працівники та вихованці цього закладу дошкільної освіти мають упродовж 2 тижнів перебувати на самоізоляції.
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но мне то побоку, если бы сходил до "хиромантки", то было бы высрано: "да кому ты ныжен то, еще проживешь как Байден то"?......
я просто для себе прошуршав по історії, воно тупо вказує на то шо ми реально як на фермі.
ну мені впадлу шось тут доводити. головне то шо я не атеїст вже, а той хто як мінімум дещо знає.(подумав та зробив певні висновки)
Ферма... атеист... популяция планеты... омг!
ти читав все оце?
сумніваюсь
Товарищ Гитлер.... тамбовский волк тебе товарищ!
Хватит бухать! Протрезвеешь - поговорим!
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/966-vtorzhenie-gitlera-v-polshu-1939
в смысле, не наезжай.те. мы с тобой не сварился то
Дети из садика уходят на самоизоляцию?? Сами?? Это родители этих детей уходят на самоизоляцию.... и дай бог что бы им за время этой самоизоляции хоть что то платили...