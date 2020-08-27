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Новини
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Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА Назаренка: "Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилася не дуже добре"

Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА Назаренка:

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Кіровоградську область представив нового керівника обласної державної адміністрації - Андрія Назаренка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Гречка, під час виступу Зеленський нагадав новому голові ОДА, що проти його попередника Андрія Балоня порушено кримінальну справу, і закликав не забувати про це, оскільки "недоторканних немає".

"Це новий голова Кіровоградської ОДА. Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилася не дуже добре. А точніше - не закінчилася, адже зараз працюють правоохоронні органи. Для нас немає недоторканних. Навіть якщо це люди, яких призначав президент. Навпаки - до таких людей увага ще більш пильна. Я щиро бажаю новому губернатору пам'ятати про це кожного дня на своїй посаді", - сказав Зеленський.

Читайте також: Уряд погодив призначення Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА, Назаренка - Кіровоградської ОДА

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Кіровоградська область (567)


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Топ коментарі
+8
Те же яйца только вид з боку..Команда зеленого лайна:
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
Гаврюша Обізянов, інженер.
Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
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27.08.2020 17:51
+6
а він не забув ,що історія віктора федоровича закінчилась не харашо ?
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27.08.2020 17:52
+3
з вами потворами все закінчиться "нє дуже хорошо"
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27.08.2020 17:52
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Те же яйца только вид з боку..Команда зеленого лайна:
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
Гаврюша Обізянов, інженер.
Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
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27.08.2020 17:51 Відповісти
з вами потворами все закінчиться "нє дуже хорошо"
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27.08.2020 17:52 Відповісти
Название местного издания изрядно улыбнуло. После Кавун-сити это уже второе такое забавное издание.
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27.08.2020 17:52 Відповісти
а він не забув ,що історія віктора федоровича закінчилась не харашо ?
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27.08.2020 17:52 Відповісти
Она еще не закончилась
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27.08.2020 18:01 Відповісти
а що некрологу не було ?
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27.08.2020 18:29 Відповісти
нажаль
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27.08.2020 18:32 Відповісти
Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА Назаренка: "Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилася не дуже добре" - Цензор.НЕТ 8290
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27.08.2020 20:02 Відповісти
ага, предшественник прошел все твои проверки и ты, клован, конечно же не знал что он и кто он....нежданчик вышел
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27.08.2020 17:52 Відповісти
Наш, власний Лукашенко!
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27.08.2020 17:52 Відповісти
Посмотрите в честные глаза человека с украинской фамилией....
Заработал за прошлый год 121000грн......
Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА Назаренко: "Вы знаете, что история с его предшественником, закончилась не очень хорошо" - Цензор.НЕТ 4225
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27.08.2020 18:02 Відповісти
Та нормально всё закончилось! Убрали того, кто крысятничал на откатах и не возил долю на верх!
Короче, новому намекнули, чтобы знал своё место и свою долю....
П.С. Доля - часть собранных откатов для ОП......
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27.08.2020 18:04 Відповісти
може уже хватит на время с новыми назначениями,
тут один пухлик или как там, дудрик, а вот нашел - пудрик,
на месячную норму новоназначенцев потянет...
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27.08.2020 18:08 Відповісти
Вовка ти еще не знаешь как дела своі закончіт тот, кого ти так херово копіруешь , а за нім і обьєкт твоего заглядиванія в его глза...
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27.08.2020 18:20 Відповісти
Бубочка, та назначь Лысого из квартала95, он не подведет.
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27.08.2020 18:48 Відповісти
Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА Назаренко: "Вы знаете, что история с его предшественником, закончилась не очень хорошо" - Цензор.НЕТ 7736
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27.08.2020 18:58 Відповісти
теперь ясно, почему у вас "короткая линейка запасных" - потому что своих сливаете. Чтобы попасть на такую должность, Богдану заносили миллионы. А теперь для людей Ермака надо дорожку расчистить?
скоро вы ДВОРНИКА нанять не сможете, бездари.
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27.08.2020 20:10 Відповісти
"Немає недоторканих", Зелень знущається? А Арахамія, а Єрмак, а Шефєр, а Коломойський, і нєсть їм числа, і т.д, і т.і.? Тут ціла етнічна група "недоторканих", не те що окремі особистості!
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27.08.2020 20:11 Відповісти
не поділився
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27.08.2020 20:11 Відповісти
 
 