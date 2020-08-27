Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА Назаренка: "Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилася не дуже добре"
Президент Володимир Зеленський під час візиту в Кіровоградську область представив нового керівника обласної державної адміністрації - Андрія Назаренка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Гречка, під час виступу Зеленський нагадав новому голові ОДА, що проти його попередника Андрія Балоня порушено кримінальну справу, і закликав не забувати про це, оскільки "недоторканних немає".
"Це новий голова Кіровоградської ОДА. Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилася не дуже добре. А точніше - не закінчилася, адже зараз працюють правоохоронні органи. Для нас немає недоторканних. Навіть якщо це люди, яких призначав президент. Навпаки - до таких людей увага ще більш пильна. Я щиро бажаю новому губернатору пам'ятати про це кожного дня на своїй посаді", - сказав Зеленський.
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