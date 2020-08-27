Коломойський і Боголюбов на кошти ПриватБанку купили елітну нерухомість у Лондоні і в Ізраїлі, - ЗМІ
Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов купували на виведені з нього кошти елітну нерухомість за кордоном.
Про це йдеться у фільмі "Зірвати банк" проєкту Слідство Інфо, повідомляє Цензор.НЕТ. Журналісти посилаються на дані секретного звіту американської компанії Kroll, яка займається корпоративними розслідуваннями і консультуванням із питань ризиків.
Так, Геннадій Боголюбов купував нерухомість у Лондоні - віллу в престижному районі Белгравія і офісний центр преміум-класу недалеко від Букінгемського палацу. За даними детективів Kroll, станом на 2016 рік Боголюбов володів нерухомістю на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів.
Детективи агентства також підтвердили, що Ігор Коломойський і члени його сім'ї через ланцюжок фірм володіють як мінімум двома віллами в ізраїльському місті Герцлія. Видання зазначає, що недавно одна з вілл у цьому районі була виставлена на продаж за $90 млн. Крім того, за даними видання, Ігор Коломойський і члени його сім'ї володіють двома яхтами - 65-метровою і 90-метровою.
Автори фільму зазначають, що, хоча Коломойського і пов'язують з елітною нерухомістю у Швейцарії, Франції та Ізраїлі, велика частина цих активів належить його сестрі Ларисі Черток.
Швейцарська вілла Черток розташована в елітному районі Женеви - Аньєр. За даними звіту Kroll, жінка купила нерухомість за $32 млн, однак детективи не змогли знайти підтвердження, що її доходи дозволяють здійснювати подібні покупки.
Крім того, сестра олігарха володіє ще низкою об'єктів нерухомості у Швейцарії і Франції. В її власності є вілла на південно-східному узбережжі Франції, яку вважають головною резиденцією родини Коломойського.
Сама Черток відмовилася коментувати ситуацію журналістам Слідство Інфо, заявивши що "не хоче розмовляти" і "не дає коментарів з жодних питань".
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поверь, моСх у тебя не крали.. его там отродясь не было.)
Новость в современных реалиях - это, например, Коломойский и Боголюбов, учитывая дыру (жопу) в бюджете и поддерживая программу преЗЕдента, наконец-то задекларировали прибыл (вместо убытком) от деятельности подконтрольных субъектов хозяйствования - Укрнафты, Укртатнафты, ГОКов, АЗС и т.п.
Вот это была бы новость! А то, что они ортодоксальные хапуги - известно давно и всем !
Мне кажется кто-то сильно преувеличивает вину Коломойского в деле об воровстве и отмывании денег.
Там и рыть долго не надо, так что давить тюбик на дядю Сэма Вовик не посмеет.
А КАЛОмойшу да нужно посадить