Коломойський і Боголюбов на кошти ПриватБанку купили елітну нерухомість у Лондоні і в Ізраїлі, - ЗМІ

Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов купували на виведені з нього кошти елітну нерухомість за кордоном.

Про це йдеться у фільмі "Зірвати банк" проєкту Слідство Інфо, повідомляє Цензор.НЕТ. Журналісти посилаються на дані секретного звіту американської компанії Kroll, яка займається корпоративними розслідуваннями і консультуванням із питань ризиків.

Так, Геннадій Боголюбов купував нерухомість у Лондоні - віллу в престижному районі Белгравія і офісний центр преміум-класу недалеко від Букінгемського палацу. За даними детективів Kroll, станом на 2016 рік Боголюбов володів нерухомістю на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів.

Детективи агентства також підтвердили, що Ігор Коломойський і члени його сім'ї через ланцюжок фірм володіють як мінімум двома віллами в ізраїльському місті Герцлія. Видання зазначає, що недавно одна з вілл у цьому районі була виставлена ​​на продаж за $90 млн. Крім того, за даними видання, Ігор Коломойський і члени його сім'ї володіють двома яхтами - 65-метровою і 90-метровою.

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Автори фільму зазначають, що, хоча Коломойського і пов'язують з елітною нерухомістю у Швейцарії, Франції та Ізраїлі, велика частина цих активів належить його сестрі Ларисі Черток.

Швейцарська вілла Черток розташована в елітному районі Женеви - Аньєр. За даними звіту Kroll, жінка купила нерухомість за $32 млн, однак детективи не змогли знайти підтвердження, що її доходи дозволяють здійснювати подібні покупки.

Крім того, сестра олігарха володіє ще низкою об'єктів нерухомості у Швейцарії і Франції. В її власності є вілла на південно-східному узбережжі Франції, яку вважають головною резиденцією родини Коломойського.

Сама Черток відмовилася коментувати ситуацію журналістам Слідство Інфо, заявивши що "не хоче розмовляти" і "не дає коментарів з жодних питань".