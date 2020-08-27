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Коломойський і Боголюбов на кошти ПриватБанку купили елітну нерухомість у Лондоні і в Ізраїлі, - ЗМІ

Коломойський і Боголюбов на кошти ПриватБанку купили елітну нерухомість у Лондоні і в Ізраїлі, - ЗМІ

Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов купували на виведені з нього кошти елітну нерухомість за кордоном.

Про це йдеться у фільмі "Зірвати банк" проєкту Слідство Інфо, повідомляє Цензор.НЕТ. Журналісти посилаються на дані секретного звіту американської компанії Kroll, яка займається корпоративними розслідуваннями і консультуванням із питань ризиків.

Так, Геннадій Боголюбов купував нерухомість у Лондоні - віллу в престижному районі Белгравія і офісний центр преміум-класу недалеко від Букінгемського палацу. За даними детективів Kroll, станом на 2016 рік Боголюбов володів нерухомістю на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів.

Детективи агентства також підтвердили, що Ігор Коломойський і члени його сім'ї через ланцюжок фірм володіють як мінімум двома віллами в ізраїльському місті Герцлія. Видання зазначає, що недавно одна з вілл у цьому районі була виставлена ​​на продаж за $90 млн. Крім того, за даними видання, Ігор Коломойський і члени його сім'ї володіють двома яхтами - 65-метровою і 90-метровою.

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Автори фільму зазначають, що, хоча Коломойського і пов'язують з елітною нерухомістю у Швейцарії, Франції та Ізраїлі, велика частина цих активів належить його сестрі Ларисі Черток.

Швейцарська вілла Черток розташована в елітному районі Женеви - Аньєр. За даними звіту Kroll, жінка купила нерухомість за $32 млн, однак детективи не змогли знайти підтвердження, що її доходи дозволяють здійснювати подібні покупки.

Крім того, сестра олігарха володіє ще низкою об'єктів нерухомості у Швейцарії і Франції. В її власності є вілла на південно-східному узбережжі Франції, яку вважають головною резиденцією родини Коломойського.

Сама Черток відмовилася коментувати ситуацію журналістам Слідство Інфо, заявивши що "не хоче розмовляти" і "не дає коментарів з жодних питань".

Автор: 

Боголюбов Геннадій (301) Коломойський Ігор (3122) нерухомість (885) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+23
Коломойский и Боголюбов на средства ПриватБанка купили элитную недвижимость в Лондоне и в Израиле, - СМИ - Цензор.НЕТ 8457
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27.08.2020 18:03
+19
Так в том и Бубочка замазан. Минюст США очень за то интересуется. Там такие интересанты за Бубочку, шо к бабке не ходи, а срок таки светит. И не второй в Украине, а первый в США.
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27.08.2020 17:58
+15
шмаркля не просто знал... беня выводил эти деньги в т.ч. и через офшорные счета шмаркли и квартал95, за что асм шмаркля получил не менее 44 млн.долл.
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27.08.2020 18:13
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Так в том и Бубочка замазан. Минюст США очень за то интересуется. Там такие интересанты за Бубочку, шо к бабке не ходи, а срок таки светит. И не второй в Украине, а первый в США.
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27.08.2020 17:58 Відповісти
Бубочка то мелочь. Напомню, ранее мелькали новости, что Каломой и Богонелюбов вывели через Приват на Кипре 260 млдр! По понятным причинам эти новости не разошлись и были забыты. А сумма нереально огромная это будет рекорд по отымванию денег за всю историю. Там уже не бубочка там ********** и компани замазаны, потому что в Украине просто нет такх денег. Дали будет . Уверен!
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27.08.2020 18:06 Відповісти
10.06.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674 533 миллионов (674 млрд.долл) долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств полученных по акту-требованию судебного решения Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO, борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция) от соответствующих органов республики Кипр.
Суд удостоверил получение 286 страниц финансовой документации о движении средств шести учреждений зарегистрированных в установленном порядке в офшорной зоне республики Кипр, заверенных нотариально в соответствии с условиями судопроизводства. . [Перечень данных учреждений закрыт для оглашения ]
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27.08.2020 18:12 Відповісти
Прекрасно уже 674 млрд. Похоже триллиончик для друзей ***** вывели. Не удивлюсь что это окажется преславутый СтабФонд РФ, который вроде есть на бумаге. но никому ничего о нем неизвестно. В любом случае 600, даже 260 млрд это не украинские деньги.
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27.08.2020 18:23 Відповісти
470 млрд. долл - це сума всіх проводок. Тобто, наприклад перевели 10 млн. 100 раз з рахунку на рахункок і вийшла сума 1 млрд.
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28.08.2020 00:44 Відповісти
Так а я за шо? Фирмочки то на Кипре Бубочкины. Там и Баканов подписи ставил. В штате Делавер суд уже и 286 страниц информации за то от Кипра получил. Зачем Кипру с Израилем за них мазу тянуть? Это не их еноты.
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27.08.2020 18:15 Відповісти
тем более что Израиль вроде как запретил бене вести бизнес в своей стране, чтобы не получить тотальную коррупцию
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27.08.2020 18:20 Відповісти
8.08.2020 г. правительство Израиля неофициально уведомило Коломойского о не желательности его посещения государства Израиль в ближайшее время.
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27.08.2020 18:52 Відповісти
Оно даже звездануло гири Шуры Балаганова, примитивное злодейское чмо.
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27.08.2020 21:03 Відповісти
Да, но только на средства украинских вкладчиков. Другими словами они обокрали народ Украины. И некто.....Зеленский об этом знал ДО!!! ....выборов.
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27.08.2020 17:58 Відповісти
шмаркля не просто знал... беня выводил эти деньги в т.ч. и через офшорные счета шмаркли и квартал95, за что асм шмаркля получил не менее 44 млн.долл.
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27.08.2020 18:13 Відповісти
Коломойський і Боголюбов на кошти ПриватБанку купили елітну нерухомість у Лондоні і в Ізраїлі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9255
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27.08.2020 20:00 Відповісти
И еще одного дурачка президентом назначили
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27.08.2020 18:00 Відповісти
Коломойский и Боголюбов на средства ПриватБанка купили элитную недвижимость в Лондоне и в Израиле, - СМИ - Цензор.НЕТ 8457
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27.08.2020 18:03 Відповісти
а в бубонькі нерухомість в ізраїлі вже є чі тільки кімната в общєжитії кривого рога...?
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27.08.2020 18:06 Відповісти
Коломойский и Боголюбов / Б. Шефир: " Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. " Б. Шефир молчит что: "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер". / Они будут снабжать ВСУ вооружениями и , по видимому, бесплатно. Как патриоты Украины. Воевали Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер в ВСУ с террористами ДНР пока не известно.
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27.08.2020 18:08 Відповісти
То воровство против нынешнего как ясли против Гарвада.
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27.08.2020 18:11 Відповісти
кацапа, снова ты со своими тупыми методичками от скабеевой и шария про "ничего не делал, воровал"
поверь, моСх у тебя не крали.. его там отродясь не было.)
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27.08.2020 18:15 Відповісти
Ну и в чём тут новость!?
Новость в современных реалиях - это, например, Коломойский и Боголюбов, учитывая дыру (жопу) в бюджете и поддерживая программу преЗЕдента, наконец-то задекларировали прибыл (вместо убытком) от деятельности подконтрольных субъектов хозяйствования - Укрнафты, Укртатнафты, ГОКов, АЗС и т.п.
Вот это была бы новость! А то, что они ортодоксальные хапуги - известно давно и всем !
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27.08.2020 18:12 Відповісти
Их нужно уничтожить! Армия должна их расстрелять!!!
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27.08.2020 18:34 Відповісти
Вот прям целая армия?
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27.08.2020 23:05 Відповісти
Армия для того и нужна, чтобы убивать врагов государства!
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27.08.2020 23:47 Відповісти
Поздравляю с покупкой. А на коммуналку им там хватит денег или в долги влезут? Я волнуюсь.
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27.08.2020 18:39 Відповісти
Ирония судьбы.Скупили нидвижухи по всему миру,а поехать могут только в Израиль.Нет они и в другие страны могут выехать,только путь их будет через США.Ну а там ...дело техники.
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27.08.2020 18:39 Відповісти
В Израиль уже тоже не могут
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27.08.2020 23:06 Відповісти
Почему?Или еврейские корни туфтой оказались?
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28.08.2020 07:49 Відповісти
Кроме компании, принадлежащей Метинвеста, правительственную помощь (льготные займы в США) из-за пандемии получили также компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых Минюст США обвиняет в хищении и отмывании денег. Сами олигархи отвергают все обвинения.Бизнес Коломойского и Боголюбова получил $13,3 млн правительственных займов. https://biz.censor.net/news/3216122/kompanii_ahmetova_i_kolomoyiskogo_poluchili_kredity_ot_pravitelstva_sshaИсточник: https://biz.censor.net/n3216122
Мне кажется кто-то сильно преувеличивает вину Коломойского в деле об воровстве и отмывании денег.
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27.08.2020 18:40 Відповісти
А может кто-то владеет множеством фирм, среди которых могут быть и легальные конторы в сша на которые и были переведены денежки американских налогоплательщиков
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27.08.2020 19:47 Відповісти
Смешно, подозреваемому в отмывании денег, дают деньги. Каламбур.
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28.08.2020 03:48 Відповісти
Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10/ Но это жалкие миллионы. "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично "./ Исторический момент для всех украинцев- вряд ли: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. А для меня лично -правда, это миллиарды.
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27.08.2020 19:13 Відповісти
Но у зебилов "все украла Гонтарева".
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27.08.2020 19:20 Відповісти
Чому на цих олігархів порушено кримінальні справи у трьох країнах ,а ось в Україні з якої вони виводили мільярди доларів, роблять вигляд ніби нічого не відбулося ?
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27.08.2020 19:42 Відповісти
а зеленский за деньги украденные у вкладчиков ПриватБанка купил себе виллу в италии и квартиру в лондоне. но кто ж его посадит, если у нас в стране 73% лохов желающих жить в жопе.
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27.08.2020 19:45 Відповісти
Кто посадил Лазаренка, тот посадит и Зеленского.
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27.08.2020 22:14 Відповісти
Беню в первую очередь! Вовочка сам побежит в Гуантанамо и попросит чтобы его там спрятали от злых нациков
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27.08.2020 23:09 Відповісти
самый крутой из мэров - это Филатов, круче даже Кличка
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27.08.2020 20:11 Відповісти
Могу киосок покрасить ))
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27.08.2020 20:26 Відповісти
С такими бабками как у бени, его не посадит не один суд на планете. Зе своего покровителя не сдаст амерами, а это означает только одно, ухудшение отношений. А за одно и под плинтус загонят за брехню.
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27.08.2020 20:57 Відповісти
Посадит, причем даже несколько судов одновременно Ты плохо понимаешь как работает правосудие в развитых странах. К тому же это не коррумпированная кацапами Европа - это Британия и США, которые эти "бабки" и эмитируют, и контролируют движение каждого доллара
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27.08.2020 23:11 Відповісти
За то у нас все понимаешь ты. Налил тут отсебятины. Кто такой, откуда будешь? Диванный эксперт который все знает лучше? Перестаньте брызгать этими фантазиями, меня обляпаете.
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28.08.2020 00:06 Відповісти
Если Зеленский начнёт выделываться против Америки, то она и на него откроет дело.
Там и рыть долго не надо, так что давить тюбик на дядю Сэма Вовик не посмеет.
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27.08.2020 22:13 Відповісти
дядя сЭм уже не тот. Постарел он. Это раньше дядя сЭм железной рукой правил, а сейчас самый задрыпаный африканский вождь уже не верит старому маразматику сЭму, а если он еще и будет гнобить страну которой ГАРАНТИРОВАЛ помогать - то то вообще лютый ...ц
А КАЛОмойшу да нужно посадить
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27.08.2020 22:55 Відповісти
Не подменяй понятия СТРАНУ никто гнобить не будет, гнобить будут двух конкретных шлимазла и шломиэля
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27.08.2020 23:13 Відповісти
Не на кошти Приват банку, а на кошти вкладів зелохів 73%, яким віддала гроші держава, а вони об неї витерли ноги і вибрали "слуг Бені" у всі владні кабінети.
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28.08.2020 08:35 Відповісти
 
 