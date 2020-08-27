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Новини Хабарники
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У Києві ДБР повідомило про підозру співробітнику СБУ, який вимагав $ 100 тис. у представника банку

У Києві ДБР повідомило про підозру співробітнику СБУ, який вимагав $ 100 тис. у представника банку

Слідчі Держбюро розслідувань у Києві повідомили про підозру старшому оперуповноваженому ГУ Контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у вимаганні та одержанні $100 тис. від представника банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Раніше слідчі ДБР під час одержання неправомірної вигоди затримали прокурора однієї з місцевих прокуратур міста Києва, повідомляє пресслужба ГБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронці розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами представника одного з банків міста Києва. Задля цього вони склади завідомо неправдиву заяву про вчинення злочину працівниками цього банку від імені третьої особи та подали її до Печерського УП ГУ Нацполіції у місті Києві. Відповідно до неї до ЄРДР було внесено відомості про вчинення злочину", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в подальшому правоохоронці склали неправдивий протокол допиту потерпілого від імені третьої особи і долучили його до матеріалів кримінального провадження. Пізніше прокурор допитав представника банку та висунув йому вимогу надати $100 тис. 

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"За ці кошти прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження, забезпечити подальше "кришування" банку від реєстрації відносно нього кримінальних проваджень усіма правоохоронними органами міста Києва. Також у разі одержання хабара він гарантував, що ЗМІ не отримають інформації про нібито незаконну діяльність банку та членів її правління, а також повідомити так званого "замовника" реєстрації вказаного кримінального провадження", - повідомляють правоохоронці.

4 червня 2020 прокурора затримали під час одержання від представника банку грошових коштів у розмірі $ 100 тис. Гроші було вилучено.

Співробітникові СБУ за підсумками розслідування повідомлено про підозру у складанні свідомо неправдивого офіційного документу; завідомо неправдивому повідомленні про злочин і штучне створення доказів обвинувачення, вчиненому з корисливих мотивів; закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

У свою чергу прокурор підозрюється у пособництві у складанні завідомо неправдивого документа і завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а також у закінченому замаху на заволодіння чужим майном.

Автор: 

СБУ (12783) ДБР (3476)


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нехилая рубиловка. наверное оно живёт в землянке.
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27.08.2020 18:01 Відповісти
ну и что банк выиграл? менты все равно получили бабло ( исчезнет как вешдок) а банк будут крышевать по полной другие?
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27.08.2020 18:43 Відповісти
Заметьте, в этой истории нет ни одного положительного героя. Наглядная иллюстрация "деятельности" правоохранительных органов...
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27.08.2020 18:45 Відповісти
Та ну. На ролях положительного ДБР. Если что-то происходит то это кому-то выгодно
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27.08.2020 18:59 Відповісти
А что-это новость? Стандартная практика правоохоронців. Только фамилии меняются.
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27.08.2020 19:01 Відповісти
дай угадаю, это был российский банк?
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27.08.2020 22:12 Відповісти
Дуже цікава стаття. Короткі підсумки:
Прокурор вимагав хабаря і обіцяв неправомірну вигоду, прокурор та слідчий нацполу формували докази для підозри, слідчий і прокурор складали і оголошували «неправомірну» підозру. А головним обвинуваченим є опер КЗЕ, який **** офіційно не міг зробити нічого із вище переліченого. Висновок, або він повний ідіот, або пісня «вы гуляйте кенты, не забыть того дня, я взял вину на себя». Дуже тепер цікаво, як суддя, або будь-хто інший з юридичною освітою пропустять цей бред. Маразм крепчав. У Цензора немає юристів на півставки, які б голосно поржали ж такої кваліфікації?
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27.08.2020 23:55 Відповісти
Да что вы о нём знаете Он копил и" честно зарабатывал "на остров в тихом океане близ Австралии и надо же ,не дали бедолаге осуществить мечту
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28.08.2020 03:06 Відповісти
 
 