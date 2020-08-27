У Києві ДБР повідомило про підозру співробітнику СБУ, який вимагав $ 100 тис. у представника банку

Слідчі Держбюро розслідувань у Києві повідомили про підозру старшому оперуповноваженому ГУ Контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у вимаганні та одержанні $100 тис. від представника банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Раніше слідчі ДБР під час одержання неправомірної вигоди затримали прокурора однієї з місцевих прокуратур міста Києва, повідомляє пресслужба ГБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронці розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами представника одного з банків міста Києва. Задля цього вони склади завідомо неправдиву заяву про вчинення злочину працівниками цього банку від імені третьої особи та подали її до Печерського УП ГУ Нацполіції у місті Києві. Відповідно до неї до ЄРДР було внесено відомості про вчинення злочину", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в подальшому правоохоронці склали неправдивий протокол допиту потерпілого від імені третьої особи і долучили його до матеріалів кримінального провадження. Пізніше прокурор допитав представника банку та висунув йому вимогу надати $100 тис.

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"За ці кошти прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження, забезпечити подальше "кришування" банку від реєстрації відносно нього кримінальних проваджень усіма правоохоронними органами міста Києва. Також у разі одержання хабара він гарантував, що ЗМІ не отримають інформації про нібито незаконну діяльність банку та членів її правління, а також повідомити так званого "замовника" реєстрації вказаного кримінального провадження", - повідомляють правоохоронці.

4 червня 2020 прокурора затримали під час одержання від представника банку грошових коштів у розмірі $ 100 тис. Гроші було вилучено.

Співробітникові СБУ за підсумками розслідування повідомлено про підозру у складанні свідомо неправдивого офіційного документу; завідомо неправдивому повідомленні про злочин і штучне створення доказів обвинувачення, вчиненому з корисливих мотивів; закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

У свою чергу прокурор підозрюється у пособництві у складанні завідомо неправдивого документа і завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а також у закінченому замаху на заволодіння чужим майном.