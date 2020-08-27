"Щоб країна піднімалася в рейтингу Doing Business, необхідна правильна методологія RAB", - нардепка "Слуги народу" Буймістер
Для успішного залучення інвестицій в Україну та зростання країни в рейтингу Doing Business потрібна правильна і продумана методологія стимулюючого тарифоутворення, а не та, яку пропонує регулятор НКРЕКП.
Таку думку озвучила народна депутатка Людмила Буймістер на засіданні НКРЕКП 26 серпня.
"Якщо ми хочемо залучити інвестиції в цю галузь, потрібні інші рішення. Не так, що "ми приймемо, а потім подивимося, як воно буде працювати". Будь-який інвестор робить розрахунки на 15 років, і йому важливо знати, що він отримає свої інвестиції, і що нічого не зміниться в гірший бік. Ми сьогодні в Doing Business займаємо далеко не перше місце, і навіть не в першій сотні поки, на жаль. А саме розподільні мережі є таким ключиком, який відкриє нам двері в тому, щоб ми рухалися вгору в Doing Business", - повідомила Людмила Буймістер.
Водночас, нардепка висловлює сумніви, що параметри реформи, які взяли в НКРЕКП будуть зрозумілі інвесторам.
"Інвестиції тільки тоді прийдуть, якщо будуть зрозумілі умови, а інвестор зможе порахувати, коли він поверне свої інвестиції. При нинішніх пропозиціях НКРЕКП це неможливо", - впевнена Людмила Буймістер.
Нагадаємо, 26 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила параметри переходу на стимулюючий тариф для операторів системи розподілу. Представники ринку розподілу електроенергії заявили, що при такій методології в обленерго не буде можливості залучати інвесторів.
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Kіевлянинъ
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