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"Щоб країна піднімалася в рейтингу Doing Business, необхідна правильна методологія RAB", - нардепка "Слуги народу" Буймістер

Для успішного залучення інвестицій в Україну та зростання країни в рейтингу Doing Business потрібна правильна і продумана методологія стимулюючого тарифоутворення, а не та, яку пропонує регулятор НКРЕКП.

Таку думку озвучила народна депутатка Людмила Буймістер на засіданні НКРЕКП 26 серпня.

"Якщо ми хочемо залучити інвестиції в цю галузь, потрібні інші рішення. Не так, що "ми приймемо, а потім подивимося, як воно буде працювати". Будь-який інвестор робить розрахунки на 15 років, і йому важливо знати, що він отримає свої інвестиції, і що нічого не зміниться в гірший бік. Ми сьогодні в Doing Business займаємо далеко не перше місце, і навіть не в першій сотні поки, на жаль. А саме розподільні мережі є таким ключиком, який відкриє нам двері в тому, щоб ми рухалися вгору в Doing Business", - повідомила Людмила Буймістер.

Водночас, нардепка висловлює сумніви, що параметри реформи, які взяли в НКРЕКП будуть зрозумілі інвесторам.

"Інвестиції тільки тоді прийдуть, якщо будуть зрозумілі умови, а інвестор зможе порахувати, коли він поверне свої інвестиції. При нинішніх пропозиціях НКРЕКП це неможливо", - впевнена Людмила Буймістер.

Нагадаємо, 26 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила параметри переходу на стимулюючий тариф для операторів системи розподілу. Представники ринку розподілу електроенергії заявили, що при такій методології в обленерго не буде можливості залучати інвесторів.

Читайте також: "Приватизація держпакетів обленерго буде зірвана через НКРЕКП і її методології RAB", - нардепка від "Слуги народу" Буймістер

Автор: 

RAB (50) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+10
Ну вы поняли?
Не коррупция мешает. Не одно из сложнейших налоговых администрирований. Не продажные суды. Не законодательный орган, который может спамить законы шестью тысячами правок. Не прокидывание чере х.р инвесторов, как со строительными компаниями. А Раб-тариф. Йоу, так вот в чем дело!
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27.08.2020 18:09
+10
"Чтобы страна поднималась в рейтинге Doing Business, необходима правильная методология RAB", - нардеп "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 991
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27.08.2020 18:20
+4
Годовой бюджет Калифорнии в пять раз больше чем бюджет *********
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27.08.2020 18:12
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судячі по прізвищу черговий "щирий українець" від влади...
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27.08.2020 18:03 Відповісти
Дійсно що воно меле якщо команда зедебілів складється:

Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
Гаврюша Обізянов, інженер.
Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
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27.08.2020 18:25 Відповісти
Мелят уже совсем шопопало.
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27.08.2020 18:05 Відповісти
вообще этот тариф не нужен, хоть правильный хоть неправильный по мнению этой Буймистер
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27.08.2020 18:08 Відповісти
Ну вы поняли?
Не коррупция мешает. Не одно из сложнейших налоговых администрирований. Не продажные суды. Не законодательный орган, который может спамить законы шестью тысячами правок. Не прокидывание чере х.р инвесторов, как со строительными компаниями. А Раб-тариф. Йоу, так вот в чем дело!
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27.08.2020 18:09 Відповісти
Точно. В рейтинге doing busines rab тариф не предусмотрен.
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27.08.2020 20:08 Відповісти
Сегодня знаменитый Илан Маск перепрыгнул отметку в 100 мильярдов...в топ рейтинге Forbes
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27.08.2020 18:10 Відповісти
Годовой бюджет Калифорнии в пять раз больше чем бюджет *********
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27.08.2020 18:12 Відповісти
то они так гниют не по людски
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27.08.2020 18:19 Відповісти
Тупорылый бред от ЗЕдаунов.Их лохторат не поймёт что это такое,но все равно одобрит
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27.08.2020 18:10 Відповісти
Горе . Её первую будут догонять , если "мы примем, а потом посмотрим, как оно будет работать" .
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27.08.2020 18:11 Відповісти
Мой бизнес трещит по швам... подняли минималку..реализация почти на нулю...все покупают продукты..мои канцтовары летят в в трубу....уволю всех и амба..не хочу кормить Зелемойских
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27.08.2020 18:16 Відповісти
Методологія не тієї системи. Не враховує найвеличнішого
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27.08.2020 18:18 Відповісти
"Чтобы страна поднималась в рейтинге Doing Business, необходима правильная методология RAB", - нардеп "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 991
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27.08.2020 18:20 Відповісти
Эта та Буймистер, которая рассказывала, как здорово, когда включают печатный станок? Ну да, ну да.
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27.08.2020 18:52 Відповісти
Тупая ты трында, мадам бурмистрова... но бабло любишь.
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27.08.2020 19:03 Відповісти
Шо воно меле..? Тут неофеодалізм, і ніяки інвестори у цей правовий беспред не прийдуть..цілуйте далі руду дупку ахмета..
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27.08.2020 19:17 Відповісти
Біля мене впав стовп два місяці немає електроенергії, в РЕМ ходжу раз на тиждень результату поки нуль а в мене особисте селянське господарство роботи море і все стоїть.
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27.08.2020 19:25 Відповісти
А я так і не зрозумів - що у нас не так з тарифікацію бидла, тобто, РАБів?
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27.08.2020 21:18 Відповісти
https://twitter.com/VWK668
https://twitter.com/VWK668

Kіевлянинъ

@VWK668


Будущее Украинских реформ на ближайшие четыре года.Это для самых непонятливых,надеющихся и ждущих перемен.
"Щоб країна піднімалася в рейтингу Doing Business, необхідна правильна методологія RAB", - нардепка "Слуги народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 7842
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27.08.2020 21:27 Відповісти
Ага. А, шоб стать миллионершей, надо красиво губы красить.
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28.08.2020 01:39 Відповісти
 
 