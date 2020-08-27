Держагентство туризму просить Кабмін пом'якшити заборону на в'їзд іноземців в Україну: Заборонити тільки громадянам країн "червоної" зони

Державне агентство розвитку туризму України просить уряд переглянути рамки заборони на в’їзд для іноземців до кінця вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву опубліковано на Facebook-сторінці Держагентства.

"Цілковита заборона для іноземців на в’їзд до України може негативно вплинути на туристичну галузь, яка вже постраждала від наслідків пандемії COVID-19 та лише зараз почала відновлюватись. Такий крок також знівелює позитивні зміни та системну роботу державних структур щодо лібералізації та зняття обмежень для відвідування України", - говориться в повідомленні.

Зокрема Держагентство пропонує заборонити в’їзд до України лише для тих іноземців, які є громадянами держав із значним поширенням COVID-19, тобто з "червоної" зони.

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Водночас пропонується дозволити в’їзд в Україну іноземцям, які є громадянами держав, в яких кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів менша за кількість таких випадків в Україні, у разі якщо вони відвідають Україну з туристичною метою, що підтверджується електронним бронюванням готелю та/або електронним ваучером від туристичного оператора, за наявності негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19, який проведено протягом 48 годин до перетину державного кордону.

Також пропонується дозволити перетин українського кордону членам так званих "змішаних" родин, в яких є громадяни України та інших держав.

Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

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