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Новини
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Держагентство туризму просить Кабмін пом'якшити заборону на в'їзд іноземців в Україну: Заборонити тільки громадянам країн "червоної" зони

Держагентство туризму просить Кабмін пом'якшити заборону на в'їзд іноземців в Україну: Заборонити тільки громадянам країн

Державне агентство розвитку туризму України просить уряд переглянути рамки заборони на в’їзд для іноземців до кінця вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву опубліковано на Facebook-сторінці Держагентства.

"Цілковита заборона для іноземців на в’їзд до України може негативно вплинути на туристичну галузь, яка вже постраждала від наслідків пандемії COVID-19 та лише зараз почала відновлюватись. Такий крок також знівелює позитивні зміни та системну роботу державних структур щодо лібералізації та зняття обмежень для відвідування України", - говориться в повідомленні.

Зокрема Держагентство пропонує заборонити в’їзд до України лише для тих іноземців, які є громадянами держав із значним поширенням COVID-19, тобто з "червоної" зони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина дозволила в'їзд українцям для роботи, навчання і лікування за дозволом поліції, - Держтуризму

Водночас пропонується дозволити в’їзд в Україну іноземцям, які є громадянами держав, в яких кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів менша за кількість таких випадків в Україні, у разі якщо вони відвідають Україну з туристичною метою, що підтверджується електронним бронюванням готелю та/або електронним ваучером від туристичного оператора, за наявності негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19, який проведено протягом 48 годин до перетину державного кордону.

Також пропонується дозволити перетин українського кордону членам так званих "змішаних" родин, в яких є громадяни України та інших держав.

Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Читайте також: Україна додала Албанію у список країн "червоної зони", - Держтуризму

Автор: 

заборона (1448) Кабмін (14071) Олеськів Мар’яна (17) Держагентство розвитку туризму (46)


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Топ коментарі
+2
...э, не, чуваки - карте место
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27.08.2020 18:17
+2
таки дожмут хасиды... зеленого бубона
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27.08.2020 18:47
+1
кацапы в зеленой - у них кроме диареи как всегда ничего нет.....
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27.08.2020 18:15
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Израиль сейчас "красный",так что эти возможные послабления нас не касаются.
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27.08.2020 20:20 Відповісти
кацапы в зеленой - у них кроме диареи как всегда ничего нет.....
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27.08.2020 18:15 Відповісти
...э, не, чуваки - карте место
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27.08.2020 18:17 Відповісти
Госагентство секс туризма подсчитывает убытки....
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27.08.2020 18:40 Відповісти
таки дожмут хасиды... зеленого бубона
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27.08.2020 18:47 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1298594334124789760?s=20 В стране назревает новый коррупционный украино-израильский скандал. Все организации занимающиеся перевозом паломников в Умань в один голос утверждают клиентам,что в Украине все "порешали и всем занесли на самый верх". Зафрахтованы самолеты сформированы группы. Кому заносили, мы не знаем, но мимо Шмыгаля точно пронесли и этот поц ... " Кабмин закрывает всем иностранцам въезд с 28 августа по 28 сентября" С интересом ждем дальнейшего развития событий А почему все смотрят на Ермака?
Держагентство туризму просить Кабмін пом'якшити заборону на в'їзд іноземців в Україну: Заборонити тільки громадянам країн "червоної" зони - Цензор.НЕТ 173
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27.08.2020 20:54 Відповісти
ой вей...
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27.08.2020 21:32 Відповісти
Нєфіг шастать!!!
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27.08.2020 19:19 Відповісти
Только полные дебилы могут запретить вьезд иностранцам в Украину. Может эти придурки в кабмине посмотрят опыт других стран и сделают вьезд с отрицательным тестом на ковид для стран красной зоны, а для стран зеленой зоны свободный вьезд. Придурки.
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27.08.2020 21:48 Відповісти
 
 