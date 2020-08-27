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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування $1 млрд білоруського боргу

Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування $1 млрд білоруського боргу

Мінськ домовився з Москвою про рефінансування білоруського боргу на $1 млрд.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

"Ми домовилися з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр проведе переговори з Михайлом Мішустіним (прем'єр-міністром Росії. - Ред.) з приводу рефінансування", - сказав він.

Лукашенко уточнив, що йдеться про рефінансування цього року $1 млрд з боргу перед Російською Федерацією. "Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись із Росією, залишимо. І це буде хороше підкріплення нашої національної валюти", - додав Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко обговорив з Путіним ситуацію "на західному напрямку"

Автор: 

Білорусь (7925) борг (2138) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23765) росія (64958)


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Топ коментарі
+27
Шо? А как же моШная экономика?
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27.08.2020 18:13
+26
Вот и сказочке конец . Продал страну за $1 млрд .
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27.08.2020 18:13
+20
Дежавю? Где-то я такое видел, в 2013, только там три лярда было.
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27.08.2020 18:18
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Что нє добил русскій штик, то довєршат русская церковь і русская школа
(Муравйов-вєшатєль)

Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
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27.08.2020 18:13 Відповісти
Шо? А как же моШная экономика?
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27.08.2020 18:13 Відповісти
кітайци с 3 млрд крєдітов ждут, когда отваліцца, чтоб войти і засєліть
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27.08.2020 18:14 Відповісти
Они очень давно там живут . С Дальнего Востока до масквы .
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27.08.2020 18:16 Відповісти
Ну так і Овоч курс гривні тримав на російських кредитах.
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27.08.2020 18:36 Відповісти
Вот и сказочке конец . Продал страну за $1 млрд .
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27.08.2020 18:13 Відповісти
даже не за миллиард, а за отсрочку оплаты)
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27.08.2020 18:15 Відповісти
Маловато. Януковощу ***** дав, в 2013, $5 млрд
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27.08.2020 18:18 Відповісти
Территория больше . У ху@ла свой ватный калькулятор .
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27.08.2020 18:20 Відповісти
3
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27.08.2020 18:23 Відповісти
За 15 млрд. Успел получить 3.
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27.08.2020 18:28 Відповісти
В ЗМІ проскакувало, що 5 млрд, але 3 млрд більше ніж 1. Пропали ці 3 млрд, як ксьондзові качата і 1 млрд теж щезне. Правда, нєдра касабії наражают єсчо
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27.08.2020 18:53 Відповісти
3млрд...еще суд в лондоне был, что Украина не выплачивала этот долг, только непонятно, чем оно закончилось или еще не закончилось
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27.08.2020 19:40 Відповісти
не пять, а три
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27.08.2020 18:32 Відповісти
3 млрд
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27.08.2020 18:39 Відповісти
3 млр.
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27.08.2020 18:50 Відповісти
$15 млрд. было обещано. Дали 3.
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27.08.2020 19:25 Відповісти
Так он уже давно ее продал. Беларусь уже давно, благодаря этому уроду, практически в составе расеи.
Стоит только путену сказать "фас" и завтра страны с названием Беларусь не будет. Ибо уже давно все схвачено и за все заплачено
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27.08.2020 18:20 Відповісти
Ну ось і пішла бульбашська "гречка" від ***...ла с подачі голови бульбоколгоспу Луки...
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27.08.2020 18:14 Відповісти
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга - Цензор.НЕТ 8402
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27.08.2020 18:14 Відповісти
віджерлося за кошт народу... у віслюка Оманського пика скоро трісне...
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27.08.2020 23:46 Відповісти
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга - Цензор.НЕТ 2408
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27.08.2020 18:15 Відповісти
Нашему Яныку пошло 3 млрд..
Этому - 1 млрд..
Но и страна в 4 раза меньше.
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27.08.2020 18:16 Відповісти
Три! Вітьок перед ростовом брав три!
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27.08.2020 18:16 Відповісти
Надо бы покрышки жечь , а не цветами мотылять .
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27.08.2020 18:18 Відповісти
На Майдане зажгли первые шины 19 января 2014 года. А начало массовых акций пришлось на 21-23 ноября 2013 года.
Два месяца Вы чем занимались?
Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування $1 млрд білоруського боргу - Цензор.НЕТ 1180

Для справки: беларуским протестам идёт всего третья неделя.
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28.08.2020 00:18 Відповісти
и думаете зажгут????
Не-а. Все закончится, помитингуют и разойдутся. Слишком много в белорусах маскальщины.
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28.08.2020 09:25 Відповісти
Я точно так же думала о вас в самом конце декабря 2013-го, когда вашему Майдану уже пошёл второй месяц. И даже в первых числах января 2014-го перестала следить за вашими событиями, так как там ничего не менялось неделями. Бла-бла-бла со сцены... цветочки... кричалки и хоровое пение гимна...
Но через два месяца у вас всё изменилось...
Не надо постоянно убеждать нас, что в Беларуси ничего не получится. Даже если не в этот раз. Всё равно не надо.
И маскальщины в нас ничуть не больше, чем в вас. Проявляется она в наших народах по-разному, но в вас её тоже хватает.
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28.08.2020 14:41 Відповісти
И Вы верите, что полетят "коктейли Молотова"?????
Не-а!
СлабО!
Белорусы, к тому же, прекрасно понимают, что сразу будет вторжение в страну рузькых свиней.
И они возьмут автоматы? Будут Добробаты? Будут Волонтеры?
Вы в это верите?????

Я - нет.
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28.08.2020 18:11 Відповісти
Слишком много рузькэ пропаганды и руССизма в Белорусах. К сожалению.....
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28.08.2020 18:13 Відповісти
А по поводу маскальщины у нас - мы потеряли Крым, часть Донецкой области, Луганской, но мы воюем. И патриотов намного больше, чем продажной рузькэ мрази.
А как Вы оцениваете себя? Вы так сможете???? А?
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28.08.2020 18:17 Відповісти
Я желаю белорусам победы, но цветами, кричалками и поцелуями луку не уберешь
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28.08.2020 09:27 Відповісти
Дежавю? Где-то я такое видел, в 2013, только там три лярда было.
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27.08.2020 18:18 Відповісти
Лукашенко дешовка, яныка в 3 оценили))))
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27.08.2020 21:29 Відповісти
Ох, что то мне это напоминает Овоща... Тому то же ***** во время майдана подкинул...
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27.08.2020 18:19 Відповісти
Воот так становятся ....рабами. Помните Януковича? А скажи одинаковый сценарий. Ой Лука покупай дачу на Барвихе, ой быстрее покупай....
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27.08.2020 18:20 Відповісти
Хоть бы за 3 млрд, как наш Януковощь...Эх, шож ты. так свою страну личную, шо Коле передавать будешь? Стадо и долги?
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27.08.2020 18:21 Відповісти
Лукашеску должен РАБссии 7 ярдов американских рублей,Китаю 3 ярда... денех нет но вы дрочите...
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27.08.2020 18:22 Відповісти
Поддержка вечно падающих штанов?
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27.08.2020 18:22 Відповісти
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга - Цензор.НЕТ 2471
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27.08.2020 18:24 Відповісти
Нехай Повар уХйла викупить цей борг й присадить Луку на використання вагнерівців...
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27.08.2020 18:24 Відповісти
Конгресс США запретил РАБссии прооизводить химическое и бактериологическое оружие...Полный перечень предприятий попавших под Санкции есть на сайте Госдепа... Многоходовочник Путлер опять опустил Америку...
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27.08.2020 18:26 Відповісти
Поносит , значит любит .
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27.08.2020 18:28 Відповісти
Якщо поносить, то з"їв щось не свіже.
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27.08.2020 18:33 Відповісти
зигзаг Истории..
если бы он выиграл выборы, то пинал бы Московию и дальше...
вот почему умные правильно поддерживали Луку до выборов, и желают ему скопытится после выборов..
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27.08.2020 18:31 Відповісти
луку поддерживают вонючие рузьлы
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28.08.2020 09:31 Відповісти
х**** там а не друзья они. Такие друзья как Сралин с Гитлером. Они друг друга в жопу *бут и при малейшем удобном моменте перегрызут друг другу горло.
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27.08.2020 18:35 Відповісти
рузька метлдичка
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28.08.2020 09:32 Відповісти
Договорился и договорился!!!
Они мерзкие и один и другой- а денег наворовали , а мерзкие!!! Вот облом!!!
Вот и идите на х..ер!!!!
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27.08.2020 18:31 Відповісти
Их поддерживают миллионы ватной массы . Лидера оппозиции травят , население раши молчит . Вот это жопа .
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27.08.2020 18:37 Відповісти
Белорусь не член ВТО и продать что либо в ЕС или США почти невозможно...но перегоры идут с 2014 года с ЕС
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27.08.2020 18:34 Відповісти
Україна для ху"ла усе ж таки дорожча. У тричі дорожча. Була...
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27.08.2020 18:36 Відповісти
в 69 ложитесь уже ОБА!!!!))))
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27.08.2020 18:37 Відповісти
Лукашенко задумал злодейство.Он не зря перекрыл западные границы.Он это сделал ,чтобы Запад не мог помешать вторжению злодеев кремлевского паранойика для поддержки Минского паранойика.Два сапога -пара задумали утопить мирный беларусский народ в реках крови.И это нужно заранее упредить.Дать по злодейским бошкам.США не должны позволить адским планам свершиться.
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27.08.2020 18:37 Відповісти
Людей жалко . Наивные как дети . Не будет "рек крови" . Царя невозможно изгнать цветами .
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27.08.2020 18:40 Відповісти
ну ані питаюцца єво ізгнать бєла краснимі цвєтамі...
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27.08.2020 18:44 Відповісти
Ну, а о чём я говорил?
Путину некуда деваться!
Если ему не создать свою замену Луке - Бацька будет его доить вечно под угрозой победы стихийного протеста"!
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27.08.2020 18:39 Відповісти
И Лукаш и Путлер загнаны в угол...
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27.08.2020 18:42 Відповісти
Напоминает Яныка. Тот нас продавал Рашке за 3 млрд.
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27.08.2020 18:42 Відповісти
два скользилы мордой об ковер всегда друг другу пас отдадут )))
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27.08.2020 18:43 Відповісти
Как там- умное теля двух маток, да? Ай да батька, жизнь висит на нитке, а думает о прибытке (с) Брат
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27.08.2020 18:44 Відповісти
Путін це матка??
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27.08.2020 18:45 Відповісти
Ну мож для Лукашенко и папка
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27.08.2020 18:47 Відповісти
А в чому прибуток?
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27.08.2020 18:53 Відповісти
Лукашенку сам процес подобається...
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27.08.2020 20:50 Відповісти
Продано,лот закрыт! Беларусь слита.
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27.08.2020 18:45 Відповісти
Бей своих американцы больше будут боятся..От Хабаровска до Минска...
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27.08.2020 18:45 Відповісти
Tak eto meloc,on ecio budet s raski prosit,poskolku nikto drugoj dlia samozvanca deneg nedast
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27.08.2020 18:50 Відповісти
хорошо что хоть не взял перед побегом 3 как овощ ))
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27.08.2020 18:51 Відповісти
Янучара тоже брал у рашистов "кредитную взятку", до сих пор отдаем кровью самых лучших украинцев...
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27.08.2020 18:58 Відповісти
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд белорусского долга - Цензор.НЕТ 9750
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27.08.2020 19:00 Відповісти
- Хочешь заработать пятьсот долларов?
- Хочу!
- А триста? (c) х/ф "Четыре комнаты"
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27.08.2020 19:04 Відповісти
Что Саша-бунт подавлен?Не будешь больше взбрыкивать?😂
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27.08.2020 19:15 Відповісти
Ну це все зрозуміло.
Путін поставив на місце Лукашенка і тепер він повністю його.
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27.08.2020 19:18 Відповісти
теперь свой язык батцка из жопы плешфюрера никогда не вытащит ...
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27.08.2020 19:18 Відповісти
Да, нищает россия...
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27.08.2020 19:29 Відповісти
все согласно купленых билетов: рашка раздает бабки. Один миллиард будет легче украсть в три раза
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27.08.2020 19:52 Відповісти
так задешево продав Ордi свiй народ та свою країну..
тьфу, недолугий колгоспний тарган...
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27.08.2020 20:19 Відповісти
Продал Беларусь на финальной распродаже.
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27.08.2020 20:32 Відповісти
Значить таки продав країну, як яник у нас. Сподіваюсь, що цьому голові сільгоспу не звезе так, як янику...
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27.08.2020 20:40 Відповісти
Аншлюс в процессе.
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27.08.2020 21:06 Відповісти
Нет конкретики, МВФ сразу поставил условия Украине и ясно кто, кому, сколько должен.
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27.08.2020 23:43 Відповісти
дешево оцінив ***** вусатого таргана)). "наш" завгар коштував йому три ))
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28.08.2020 00:26 Відповісти
Ильф и Петров - Золотой телёнок. Дай миллиард, дай миллиард- НА!
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28.08.2020 10:27 Відповісти
Интересно.....
Батька глотал или сплевывал?
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28.08.2020 13:14 Відповісти
 
 