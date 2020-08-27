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Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування $1 млрд білоруського боргу
Мінськ домовився з Москвою про рефінансування білоруського боргу на $1 млрд.
Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".
"Ми домовилися з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр проведе переговори з Михайлом Мішустіним (прем'єр-міністром Росії. - Ред.) з приводу рефінансування", - сказав він.
Лукашенко уточнив, що йдеться про рефінансування цього року $1 млрд з боргу перед Російською Федерацією. "Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись із Росією, залишимо. І це буде хороше підкріплення нашої національної валюти", - додав Лукашенко.
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+27 Люцифер
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(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
Стоит только путену сказать "фас" и завтра страны с названием Беларусь не будет. Ибо уже давно все схвачено и за все заплачено
Этому - 1 млрд..
Но и страна в 4 раза меньше.
Два месяца Вы чем занимались?
Для справки: беларуским протестам идёт всего третья неделя.
Не-а. Все закончится, помитингуют и разойдутся. Слишком много в белорусах маскальщины.
Но через два месяца у вас всё изменилось...
Не надо постоянно убеждать нас, что в Беларуси ничего не получится. Даже если не в этот раз. Всё равно не надо.
И маскальщины в нас ничуть не больше, чем в вас. Проявляется она в наших народах по-разному, но в вас её тоже хватает.
Не-а!
СлабО!
Белорусы, к тому же, прекрасно понимают, что сразу будет вторжение в страну рузькых свиней.
И они возьмут автоматы? Будут Добробаты? Будут Волонтеры?
Вы в это верите?????
Я - нет.
А как Вы оцениваете себя? Вы так сможете???? А?
если бы он выиграл выборы, то пинал бы Московию и дальше...
вот почему умные правильно поддерживали Луку до выборов, и желают ему скопытится после выборов..
Они мерзкие и один и другой- а денег наворовали , а мерзкие!!! Вот облом!!!
Вот и идите на х..ер!!!!
Путину некуда деваться!
Если ему не создать свою замену Луке - Бацька будет его доить вечно под угрозой победы стихийного протеста"!
- Хочу!
- А триста? (c) х/ф "Четыре комнаты"
Путін поставив на місце Лукашенка і тепер він повністю його.
тьфу, недолугий колгоспний тарган...
Батька глотал или сплевывал?