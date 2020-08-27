Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування $1 млрд білоруського боргу

Мінськ домовився з Москвою про рефінансування білоруського боргу на $1 млрд.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

"Ми домовилися з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр проведе переговори з Михайлом Мішустіним (прем'єр-міністром Росії. - Ред.) з приводу рефінансування", - сказав він.

Лукашенко уточнив, що йдеться про рефінансування цього року $1 млрд з боргу перед Російською Федерацією. "Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись із Росією, залишимо. І це буде хороше підкріплення нашої національної валюти", - додав Лукашенко.

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