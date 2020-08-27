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Івано-Франківськ і Чернівці віднесли з 31 серпня до "червоної" карантинної зони. ІНФОГРАФІКА
Івано-Франківськ і Чернівці з понеділка будуть у "червоній" зоні. Луцьк, Ужгород, Львів, Суми, Тернопіль, Харків, - у "помаранчевій". Київ, Одеса, Рівне, Вінниця, Житомир, Хмельницький, Чернігів - у "жовтій". Цей поділ збережеться на 2 тижні.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Про це повідомив у Фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
До червоної зони буде віднесено:
- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
- міста Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області..
До помаранчевої зони віднесено:
- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
- міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
- місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
та Тарутинський райони Одеської області;
- місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
- Волочівський район Хмельницької області;
- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.
До жовтої зони віднесено:
- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;
- місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
- міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
- місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
- Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
- Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;
- місто Київ.
Зазначається, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Топ коментарі
+8 Yakov Yakov
показати весь коментар27.08.2020 18:53
+3 юра Лонг
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+2 буков
показати весь коментар27.08.2020 18:57
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переможцям гарантується поліетиленовий мішок "на весь зріст" і згадка у "поминальній стрічці " сайту Лєнта .ру.
Влада ж винна у тому,що не "дає пи...ди" цим рагулям...
З 211-ти результатів ПЛР-тестів 82 виявилися позитивними. Таким чином, за останній тиждень на Калущині виявили значно менше нових випадків коронавірусної хвороби, ніж тижнем раніше - 117. І якщо у період з 14 по 20 серпня частка позитивних результатів від загального обсягу проведених досліджень становила 46%, то в період з 21 по 27 серпня вона зменшилася до 39%.
https://vikna.if.ua/news/category/all/2020/08/27/113596/view
Може тому.
Для чого вводити червону зону, коли там падає захворюванність короновірусом? Де там логіка?
За что людям жить и работать где?
Сьогодні, 27 серпня, Івано-Франківськ та Калуш приєднались до "червоної зони", пише https://firtka.if.ua/ Фіртка .
Марцінків повідомив, що дізнався про входження Івано-Франківська у "червону зону" з Інтернету.
"Голова ОДА підтвердив таке рішення комісії з питань надзвичайних ситуацій. Я дуже дивуюсь, що таке рішення приймають без консультації з органами місцевого самоврядування, вважаю, що ділити Україну на зони - це дуже і дуже неправильно", - обурюється він.
Проте мер закликав людей зберігати спокій та пообіцяв, що транспорт у місті працюватиме.
"Ми використає всі законні способи, щоб в Івано-Франківську люди могли заробляти копійку, наші діти могли навчатися і ми могли користуватися повноцінно транспортом", - сказав міський голова.
Також Марцінків зазначив, що завтра відбудеться комісія ТЕБ та НС, на якій вирішать про подальші дії.
А вакцины все нет(
Пускай мучаются )) Баранам это только на пользу