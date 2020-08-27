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Новини Коронавірус і карантин
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Івано-Франківськ і Чернівці віднесли з 31 серпня до "червоної" карантинної зони. ІНФОГРАФІКА

Івано-Франківськ і Чернівці віднесли з 31 серпня до

Івано-Франківськ і Чернівці з понеділка будуть у "червоній" зоні. Луцьк, Ужгород, Львів, Суми, Тернопіль, Харків, - у "помаранчевій". Київ, Одеса, Рівне, Вінниця, Житомир, Хмельницький, Чернігів - у "жовтій". Цей поділ збережеться на 2 тижні.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Про це повідомив у Фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

До червоної зони буде віднесено:

  • міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
  • міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
  • міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
  • міста Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області..

Івано-Франківськ і Чернівці віднесли з 31 серпня до червоної карантинної зони 01

До помаранчевої зони віднесено:

  •  міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
  •  місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
  •  міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  •  міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  •  місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
  •  міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
  •  місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
    та Тарутинський райони Одеської області;
  •  місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
  •  місто Суми Сумської області;
  •  місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  •  місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
  •  Волочівський район Хмельницької області;
  •  місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
  •  Бобровицький район Чернігівської області.

До жовтої зони віднесено:

  •  міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;
  •  місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
  •  міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  •  міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
  •  міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
  •  міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;
  •  міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
  •  місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  •  Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
  •  Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
  •  міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;
  •  міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  •  міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;
  •  місто Київ.

Зазначається, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
зевыродки.
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27.08.2020 18:53
+3
это нарушение констмтуции сначала черезвычайное положение приймите в раде а потом обмеження так и армию закроют неизвестные санитары. Анархия предлагается зелей а не карантин. Защитим конституцию если у нас нет гаранта.
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27.08.2020 18:57
+2
В навчанні повний хаос, одні школи будуть вчити через день, інші частково дистанційно, треті в три зміни + транспорт то ходить то не ходить...
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27.08.2020 18:57
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Беда . Как детей учить ?
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27.08.2020 18:46 Відповісти
В навчанні повний хаос, одні школи будуть вчити через день, інші частково дистанційно, треті в три зміни + транспорт то ходить то не ходить...
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27.08.2020 18:57 Відповісти
Разогнать корону и отменить выборы ( а можно только в западных областях0
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27.08.2020 18:49 Відповісти
СНБО прогнозирует в три раза больше случаев коронавируса к выборам - а вот и первые звоночки отмене выборов - бабки на дороги, вирус в разгон и выборам кранты!
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27.08.2020 18:57 Відповісти
зевыродки.
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27.08.2020 18:53 Відповісти
это нарушение констмтуции сначала черезвычайное положение приймите в раде а потом обмеження так и армию закроют неизвестные санитары. Анархия предлагается зелей а не карантин. Защитим конституцию если у нас нет гаранта.
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27.08.2020 18:57 Відповісти
за что зеленский так мстит мэру Черновцов?
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27.08.2020 19:04 Відповісти
ЗЕFUCKАФАКОВ Цы открыли уже тут дело к властям по неподчинению красной зоны,ага ода,пошли питары нах...хоть раз пошла власть за типа народ,чтоб люди могли на работу добраться в гор транспорте,и без нее не остаться с соблюдением всех норм,местные менты дали добро,сегодня работало все...и идите н...й от Черновцов со своей гнилой статистикокй,питары...
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27.08.2020 20:53 Відповісти
главное что б 73% хоть теперь сделали выводы что они это сделали разом
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27.08.2020 20:59 Відповісти
КоронвиRUSная инфекция сжирает сначала мозги...
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27.08.2020 19:07 Відповісти
Акція Лахті "Заражайся Україно весело і здихай" триває !!

переможцям гарантується поліетиленовий мішок "на весь зріст" і згадка у "поминальній стрічці " сайту Лєнта .ру.
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27.08.2020 19:34 Відповісти
у тебя уже прогресирует зараза! Ты становишся еще больше епнутым!
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27.08.2020 19:47 Відповісти
Зелені це недозрілі червоні.
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27.08.2020 19:07 Відповісти
Этож не в Киеве на параде прыгать...
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27.08.2020 19:11 Відповісти
О работа,рисуй график про Туфту... получишь миллион в конверте
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27.08.2020 19:18 Відповісти
Там де не виходить зробити ЗЕлену зону - роблять червону.
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27.08.2020 19:18 Відповісти
особливо тупим... червону зону з зеленої роблять самі рагулі,похєривши маски і "соціальну дистанцію"..
Влада ж винна у тому,що не "дає пи...ди" цим рагулям...
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27.08.2020 19:38 Відповісти
Зеленский мстит людям,которые не хотят сделать три вещи.Маски,перчатки,дистанция..Эти же люди крадут,,давят пешеходов где попало,не пристёгиваются.
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27.08.2020 19:20 Відповісти
...и ездят на ЗЕПЕДах...
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27.08.2020 21:58 Відповісти
Среди любых сил уголовников -тьма.Седни встретил на утренней прогулке в начале шестого утра женщину -вьетнамку.Город пуст,чуть светает,а она в маске из АТБ с авоськами .Одна на весь город.Вот какая самодисциплина у этого прекрасного народа.
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27.08.2020 22:23 Відповісти
За останній тиждень в Калуші зменшилась кількість нових випадких короновірусу, але чомусь його спеціально записали в Червону зону, як майже і всю Франківську область.
З 211-ти результатів ПЛР-тестів 82 виявилися позитивними. Таким чином, за останній тиждень на Калущині виявили значно менше нових випадків коронавірусної хвороби, ніж тижнем раніше - 117. І якщо у період з 14 по 20 серпня частка позитивних результатів від загального обсягу проведених досліджень становила 46%, то в період з 21 по 27 серпня вона зменшилася до 39%.

https://vikna.if.ua/news/category/all/2020/08/27/113596/view
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27.08.2020 19:33 Відповісти
КУди легше організувати карантин на меншій території(місті),чим виключити певну малу територію з меж "червоної" області.
Може тому.
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27.08.2020 19:36 Відповісти
карантин, вірніше червона зона повинна вводитися там де є значне зростання кількості випадків короновірусної хвороби...
Для чого вводити червону зону, коли там падає захворюванність короновірусом? Де там логіка?
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27.08.2020 19:41 Відповісти
На лбу пусть Степанов себе нанесет красную зону или на за.упу.
За что людям жить и работать где?
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27.08.2020 19:43 Відповісти
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вийшов у прямий ефір зі зверненням через те, щоhttps://firtka.if.ua/blog/view/ivano-frankivsk-potrapiv-u-chervonu-zonu-novii-podil місто потрапило у червону карантинну зону з 31 серпня.
Сьогодні, 27 серпня, Івано-Франківськ та Калуш приєднались до "червоної зони", пише https://firtka.if.ua/ Фіртка .
Марцінків повідомив, що дізнався про входження Івано-Франківська у "червону зону" з Інтернету.
"Голова ОДА підтвердив таке рішення комісії з питань надзвичайних ситуацій. Я дуже дивуюсь, що таке рішення приймають без консультації з органами місцевого самоврядування, вважаю, що ділити Україну на зони - це дуже і дуже неправильно", - обурюється він.
Проте мер закликав людей зберігати спокій та пообіцяв, що транспорт у місті працюватиме.
"Ми використає всі законні способи, щоб в Івано-Франківську люди могли заробляти копійку, наші діти могли навчатися і ми могли користуватися повноцінно транспортом", - сказав міський голова.
Також Марцінків зазначив, що завтра відбудеться комісія ТЕБ та НС, на якій вирішать про подальші дії.
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27.08.2020 20:01 Відповісти
Да будет как в Черновцах,забить болт народу с местными властями...и х.. они шо попрыгают...
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27.08.2020 20:58 Відповісти
Газ подорожчає на 45 відсотків.Восени буде гірше,ніж в 14 році.
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27.08.2020 20:24 Відповісти
Ага ...У 18-му при баризі був всього по 8-м з *хвостиком *
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27.08.2020 20:35 Відповісти
https://censor.net/user/34570 Ну так зараз,епоха бідності скінчилася.
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27.08.2020 20:56 Відповісти
Івано-Франківськ і Чернівці віднесли з 31 серпня до "червоної" карантинної зони - Цензор.НЕТ 6353
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27.08.2020 20:37 Відповісти
Снять маску,пусть зябрам станет легче издыхать...
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27.08.2020 21:28 Відповісти
Видимо, пик будет в октябре-ноябре.
А вакцины все нет(
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27.08.2020 21:54 Відповісти
Жаль.. Я бы всех отнёс к красной зоне, кроме своей, конечно же, области..
Пускай мучаются )) Баранам это только на пользу
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27.08.2020 22:20 Відповісти
 
 