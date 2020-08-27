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Новини
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Завдання щодо поліпшення якості електропостачання не буде виконано з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулювання, - радник міністра економіки Чех

Завдання щодо поліпшення якості електропостачання не буде виконано з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулювання, - радник міністра економіки Чех

Завдання, які ми ставимо з введенням стимулюючого регулювання, з методологією, прийнятою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), або не будуть виконані, або не будуть виконані вчасно. Оскільки ухвалена методологія не дозволить залучати достатній обсяг інвестицій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник міністра енергетики, голова експертної ради Міністерства енергетики України Сергій Чех на засіданні НКРЕКП.

26 серпня НКРЕКП прийняла методологію впровадження стимулюючого тарифоутворення на розподіл електроенергії.

Сергій Чех підкреслив, що існує пряма залежність між фінансуванням електромереж і якістю електропостачання - недофінансування веде до погіршення якості електричних мереж. За його словами, в 2012 році інвестиції в мережі на 1 км лінії становили 623 доларів, в 2019 році - 229. У 2012 році середній показник SAIDI (індекс середньої тривалості відключень енергопостачання з вини електророзподільчої компанії) був на рівні 512 хвилин, а сьогодні - майже 700 хвилин.

Чех заявив, що прийнята методологія не дозволить залучити достатнє фінансування в оновлення мереж.

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"Розрахунки показують, що інвестиції в розвиток мереж плануються Регулятором на рівні 400 доларів на 1 км лінії замість потрібних 1 200 доларів, вже зараз дозволяють зробити висновок про те, що ті завдання, які ми ставимо з введенням стимулюючого регулювання за такою методологією, або не будуть виконані, або не будуть виконані вчасно", - заявив Сергій Чех.

На думку експерта, одночасно достатнє фінансування поліпшить умови для приєднання нових споживачів.

"Тобто споживачі матимуть зобов'язання при приєднанні будувати тільки нові мережі, а збільшення пропускної здатності існуючих мереж ліцензіати закладатимуть у свої плани перспективного розвитку. Це сьогодні сприймається споживачами на прикладі стандартних приєднань", - зазначив радник міністра енергетики.

Крім того, достатність інвестицій дозволить реалізувати програму встановлення побутових лічильників. "Тільки в цьому випадку ми надамо мільйонам побутових споживачів реальні можливості приєднатися до ринку. Сьогодні це декларації", - підкреслив Чех.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Людмила Буймістер зазначила, що прийняті параметри RAB-тарифу для операторів системи розподілу не дозволять поліпшити умови приєднання до електромереж, а отже - підвищити позицію України в рейтингу DoingBusiness.

Автор: 

НКРЕКП (1813) RAB (50)


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Топ коментарі
+4
Короче , электричество для населения подорожает в любом случае ?
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27.08.2020 19:38
+4
ЗеДятлы, ЗеДауны и Зебилы, примите мои поздравления!
С чем?
Ну, как же, ведь вы это сделали вместе! Трахнули себа сами. Трахните себя ещё раз.
Цена на газ для населения взлетела на 45%.
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27.08.2020 19:47
+3
Правильно, нахер выполнять и улучшать если баранов можно и так доить!
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27.08.2020 19:44
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Короче , электричество для населения подорожает в любом случае ?
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27.08.2020 19:38 Відповісти
С этим как раз все четко и ясно. Мутня-жуйня вокруг вопроса кто и сколько на этом наварит...
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27.08.2020 19:46 Відповісти
Смотря на это отъеденное мурло, даже , я бы сказал, зажратую морду лица, мы конечно верим-верим, что европейские параметры - это неправильно, и даже есть возмутительно плохие, не дающие таким харям сотворить свой "гешефт" при их внедрении. Плачем и верим!
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27.08.2020 23:20 Відповісти
Правильно, нахер выполнять и улучшать если баранов можно и так доить!
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27.08.2020 19:44 Відповісти
ЗеДятлы, ЗеДауны и Зебилы, примите мои поздравления!
С чем?
Ну, как же, ведь вы это сделали вместе! Трахнули себа сами. Трахните себя ещё раз.
Цена на газ для населения взлетела на 45%.
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27.08.2020 19:47 Відповісти
Байден: Господин президент, это Джо Байден. Как ваши дела?

Порошенко: Очень хорошо. Как всегда, когда слышу ваш голос... Смотрите, что мы делаем сейчас? Я считаю, что на протяжении трех последних недель мы демонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то что МВФ ожидал только на 75%...
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27.08.2020 20:53 Відповісти
Ссылку на видеозапись сбросьте. Не сочтите за труд.
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27.08.2020 20:55 Відповісти
https://youtu.be/A6NO0txxN6I
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27.08.2020 21:08 Відповісти
И это ВСЁ, что вы можите тут представить?
Оставьте себе, а нам без надобности подобного рода низкосортный навоз произвёденный в вашей Параше.
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27.08.2020 21:16 Відповісти
Навоз в любой стране нехорошо пахнет. Но благо есть альтернатива. Вы можете поднять свои платёжки за тот период и наслаждаться запахом собственных выделений. Хотя... своё ж не пахнет, правда?
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27.08.2020 21:39 Відповісти
Особенно смердит ваш новоз, низкокачественный, из вашей Параши. К вони вашего навоза примешивается зловоние ваших лаптей, щей и не стиранных порток с онучами. А с учётом того, что вы уже продали душу Дьяволу, судя по вашему нику, то и серой от вашего навоза попахивает отчётливо.
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27.08.2020 21:46 Відповісти
Всё таки в XXI веке есть свои преимущества. Вот в средние века, к примеру, облачившись в рясу и вооружившись "божьим гневом", вы могли бы сделать себе каръеру. Сейчас же... вы просто подняли мне настроение 😁. Спасибо.
P.S. Не трудитесь отвечать, считаю тему исчерпанной.
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27.08.2020 22:08 Відповісти
Засохни, зефилитик! Тебе "под умного косить" не идёт. Пойди посмотри скотов на Бенином помойке, хряпни бояры и в нирвану !
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27.08.2020 22:21 Відповісти
Отчего же не потрудится с ответом, и не просветить умственно отсталого московита, т.е. вас? Вы себя тут Дорианом Греем именуете, а видимо ни читали этого произведения художественной литературы, поэтому и пишите о рясе, "божьем гневе" (хотя уместнее было бы не гнев, а божье слово), демонстрируя свою природную, скрепную, сРускую тупость и врожденную ограниченность. Потрудитесь хотя бы понуглить и уточнить за свой ник, даун вы наш, сызранский.
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28.08.2020 05:49 Відповісти
Если проще, то принятая методология не поэволяет Чеху красть вволю.
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27.08.2020 19:48 Відповісти
Так все повышения тарифов и не ставят цель повышения качества.
Единственное их назначение ещё большее обогащение владельцев.
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27.08.2020 19:49 Відповісти
Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+". И: НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы. Поэтому тариф на электроэнергию должен снизиться в разы. Скоро. Несмотря на то, что : "Центрэнерго" продало рекордный объем электроэнергии Коломойскому ниже себестоимости.
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27.08.2020 19:54 Відповісти
день прошел не напрасно
аб тарифы ромалэ.
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27.08.2020 20:19 Відповісти
Ох и пи з ду ны, надо будет каждый раз когда будут перебои подавать на всех этих козлов в суды.
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27.08.2020 20:43 Відповісти
Это лишь повышение прибылей олигархов владеющих сетями.
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27.08.2020 20:48 Відповісти
 
 