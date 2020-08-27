Завдання щодо поліпшення якості електропостачання не буде виконано з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулювання, - радник міністра економіки Чех

Завдання, які ми ставимо з введенням стимулюючого регулювання, з методологією, прийнятою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), або не будуть виконані, або не будуть виконані вчасно. Оскільки ухвалена методологія не дозволить залучати достатній обсяг інвестицій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник міністра енергетики, голова експертної ради Міністерства енергетики України Сергій Чех на засіданні НКРЕКП.

26 серпня НКРЕКП прийняла методологію впровадження стимулюючого тарифоутворення на розподіл електроенергії.

Сергій Чех підкреслив, що існує пряма залежність між фінансуванням електромереж і якістю електропостачання - недофінансування веде до погіршення якості електричних мереж. За його словами, в 2012 році інвестиції в мережі на 1 км лінії становили 623 доларів, в 2019 році - 229. У 2012 році середній показник SAIDI (індекс середньої тривалості відключень енергопостачання з вини електророзподільчої компанії) був на рівні 512 хвилин, а сьогодні - майже 700 хвилин.

Чех заявив, що прийнята методологія не дозволить залучити достатнє фінансування в оновлення мереж.

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"Розрахунки показують, що інвестиції в розвиток мереж плануються Регулятором на рівні 400 доларів на 1 км лінії замість потрібних 1 200 доларів, вже зараз дозволяють зробити висновок про те, що ті завдання, які ми ставимо з введенням стимулюючого регулювання за такою методологією, або не будуть виконані, або не будуть виконані вчасно", - заявив Сергій Чех.

На думку експерта, одночасно достатнє фінансування поліпшить умови для приєднання нових споживачів.

"Тобто споживачі матимуть зобов'язання при приєднанні будувати тільки нові мережі, а збільшення пропускної здатності існуючих мереж ліцензіати закладатимуть у свої плани перспективного розвитку. Це сьогодні сприймається споживачами на прикладі стандартних приєднань", - зазначив радник міністра енергетики.

Крім того, достатність інвестицій дозволить реалізувати програму встановлення побутових лічильників. "Тільки в цьому випадку ми надамо мільйонам побутових споживачів реальні можливості приєднатися до ринку. Сьогодні це декларації", - підкреслив Чех.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Людмила Буймістер зазначила, що прийняті параметри RAB-тарифу для операторів системи розподілу не дозволять поліпшити умови приєднання до електромереж, а отже - підвищити позицію України в рейтингу DoingBusiness.