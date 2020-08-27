Столтенберг застеріг РФ і інші країни від втручання в білоруські події

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав усі країни, включно з Росією, не втручатися в те, що відбувається в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Столтенберг заявив газеті "Більд".

"Білорусь - суверенна і незалежна країна. І ніхто, включно з Росією, не повинен втручатися в те, що відбувається", - сказав генсек.

Читайте також: Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування $1 млрд білоруського боргу