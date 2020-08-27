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Столтенберг застеріг РФ і інші країни від втручання в білоруські події
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав усі країни, включно з Росією, не втручатися в те, що відбувається в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Столтенберг заявив газеті "Більд".
"Білорусь - суверенна і незалежна країна. І ніхто, включно з Росією, не повинен втручатися в те, що відбувається", - сказав генсек.
Топ коментарі
+5 Senator S #201477
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+4 Envoy
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советское быдло не имеет права жить в цивилизации...
так сказал белорусский бизнесмен Вадим Прокопьев
Не хер её в ваши предостеряшки включать.
Её давно пора ВЫКЛЮЧИТЬ до безвременной комы, а как очнется - проверять на ней теорию развития Дарвина. И как опять дойдут до стадии питекантропов - делать всем обширную лоботомию.
НАТО бомбило Югославию и расчленило Сербию, разбомбили Ливию и Ирак.
Им ли предостерегать?