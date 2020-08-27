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Новини Революція в Білорусі
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Україна приєдналася до декларації ЄС, яка визнає, що вибори в Білорусі не були вільними та не відповідали міжнародним стандартам, - МЗС

Україна приєдналася до декларації ЄС, яка визнає, що вибори в Білорусі не були вільними та не відповідали міжнародним стандартам, - МЗС

Україна 11 серпня приєдналася до декларації Європейського Союзу "Білорусь: Декларація високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС щодо виборів президента".

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"У контексті приєднання України до заяв ЄС щодо ситуації в Білорусі повідомляємо, що 11 серпня була оприлюднена декларація ЄС, відкрита для приєднання третіх країн "Білорусь: Декларація високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС щодо виборів президента". Україна приєдналася до зазначеної декларації", - заявили в МЗС.

У цій декларації заявляється, що "вибори не були ні вільними, ні справедливими".

"Влада застосувала непропорційне та неприйнятне насильство, внаслідок чого принаймні одна людина загинула і багато хто зазнав поранень. Тисячі людей було затримано, посилилося придушення свободи зібрань, ЗМІ та висловлення. Ми закликаємо владу Білорусі негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих. Крім того, гідні довіри відомості національних спостерігачів вказують на те, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, яких очікують від держави-учасниці ОБСЄ", - йдеться в документі.

Євросоюз також допустив можливість запровадження санкцій стосовно осіб, відповідальних за насильство, і закликав політичне керівництво Білорусі розпочати справжній і всеосяжний діалог із широкими верствами суспільства, щоб уникнути подальшого насильства.

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Автор: 

Білорусь (7925) МЗС (4110)


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Топ коментарі
+7
Не прошло и года....или лучше позже чем никогда..
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27.08.2020 20:29
+6
Зато суки продажные благодаря ваЗЕлину топчут землю Украины.

Допросилась у Зе: нарушавшая законы Украины российская артистка вовсю гуляет по Одессе

Российская актриса одесского происхождения Нонна Гришаева приехала в Одессу.
Об этом красноречиво говорят последние ее фото и видео в Instagram.

Летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на https://iz.ru/news/620675 территорию аннексированного Крыма с территории соседней России. Кроме этого, она неоднократно выступала перед детьми и подростками на http://gorlovka-news.su/novosti/novosti-gorlovki/2648-master-klass-dlya-ot-nonny-grishaevoj-dlya-gorlovskikh-akterov оккупированных территориях Донбасса , также въезжая туда, минуя украинских пограничников.
После этого в июле 2017 года ей был запрещен въезд в Украину. Ее https://myrotvorets.center/criminal/grishaeva-nonna-valentinovna/ имя попало в базу «Миротворец».
Уже после выборов президента Украины в 2019 году она неоднократно обращалась к Владимиру Зеленскому с просьбами открыть ей доступ в нашу страну. Она, не стесняясь, смеялась над «молодым украинским государством» в эфире пропагандистской передачи на НТВ, а потом просит разрешить ей «вернуться в родную Одессу» (смотреть с 30 минуты):
Видимо, ее мольбы были услышаны - сегодня украинофобка гуляет по Одессе.
Об этом с возмущением написал журналист Аркадий Бабченко, резко высказавшись в сторону Зеленского.
«Смешной Президент «молодого государства Украина». Вот скажите мне после этого ролика - как вот такое может ходить по улицам города, одним из первых отстоявшего независимость Украины? Чувство собственного достоинства у государства есть вообще, или нет?.. Будет ползучее тихое поглощение. В первую очередь через русский язык, конечно. Вся эта риторика вернется. О двуязычии. О праве говорить на своем языке. О праве смотреть кино. О праве учиться. За ней вернется риторика о праве потреблять культурный продукт. Путин, конечно, редиска, но Пушкин-то с Достоевским!» - предсказывает дальнейшее развитие ситуации Бабченко.
Госпогранслужба Украины допуск Гришаевой в Украину не комментирует.
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27.08.2020 20:40
+4
Ану мудіщєфіли, впірьод !
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27.08.2020 20:26
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Ану мудіщєфіли, впірьод !
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27.08.2020 20:26 Відповісти
Це ти за кого?
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27.08.2020 20:30 Відповісти
Это ты про шо? Поощряешь обсирателей?
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27.08.2020 21:02 Відповісти
Не прошло и года....или лучше позже чем никогда..
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27.08.2020 20:29 Відповісти
Має проголосувати Верховна Рада та зробити заяву Президент.
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27.08.2020 20:36 Відповісти
Украина присоединилась к Декларации ЕС, признающей, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам, - МИД - Цензор.НЕТ 1021
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27.08.2020 20:38 Відповісти
Это ты намекашь Порошенку?
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27.08.2020 21:05 Відповісти
"Евросоюз также допустил возможность введения санкций" . Классически обеспокоились . Срамота .
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27.08.2020 20:38 Відповісти
Зато суки продажные благодаря ваЗЕлину топчут землю Украины.

Допросилась у Зе: нарушавшая законы Украины российская артистка вовсю гуляет по Одессе

Российская актриса одесского происхождения Нонна Гришаева приехала в Одессу.
Об этом красноречиво говорят последние ее фото и видео в Instagram.

Летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на https://iz.ru/news/620675 территорию аннексированного Крыма с территории соседней России. Кроме этого, она неоднократно выступала перед детьми и подростками на http://gorlovka-news.su/novosti/novosti-gorlovki/2648-master-klass-dlya-ot-nonny-grishaevoj-dlya-gorlovskikh-akterov оккупированных территориях Донбасса , также въезжая туда, минуя украинских пограничников.
После этого в июле 2017 года ей был запрещен въезд в Украину. Ее https://myrotvorets.center/criminal/grishaeva-nonna-valentinovna/ имя попало в базу «Миротворец».
Уже после выборов президента Украины в 2019 году она неоднократно обращалась к Владимиру Зеленскому с просьбами открыть ей доступ в нашу страну. Она, не стесняясь, смеялась над «молодым украинским государством» в эфире пропагандистской передачи на НТВ, а потом просит разрешить ей «вернуться в родную Одессу» (смотреть с 30 минуты):
Видимо, ее мольбы были услышаны - сегодня украинофобка гуляет по Одессе.
Об этом с возмущением написал журналист Аркадий Бабченко, резко высказавшись в сторону Зеленского.
«Смешной Президент «молодого государства Украина». Вот скажите мне после этого ролика - как вот такое может ходить по улицам города, одним из первых отстоявшего независимость Украины? Чувство собственного достоинства у государства есть вообще, или нет?.. Будет ползучее тихое поглощение. В первую очередь через русский язык, конечно. Вся эта риторика вернется. О двуязычии. О праве говорить на своем языке. О праве смотреть кино. О праве учиться. За ней вернется риторика о праве потреблять культурный продукт. Путин, конечно, редиска, но Пушкин-то с Достоевским!» - предсказывает дальнейшее развитие ситуации Бабченко.
Госпогранслужба Украины допуск Гришаевой в Украину не комментирует.
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27.08.2020 20:40 Відповісти
А на що ви розраховували? Невже на швидку і власну позицію, як це має робити країна, що претендує на регіональне лідерство? Зелене чмо на це не здатне.
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27.08.2020 20:44 Відповісти
Только Путлер может разрушить РАБссию...
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27.08.2020 20:48 Відповісти
Ага, пойти на неё войной.
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27.08.2020 21:06 Відповісти
больше двух недель муму рожали

в декларации прямо не сказано о непризнании результатов выборов она чисто декларативна

о непризнании отдельно заявляли главы некоторых государств а у Зе язык в опзж
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27.08.2020 20:58 Відповісти
А какая разница ?
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27.08.2020 21:16 Відповісти
молодцы. всё верно.
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27.08.2020 21:33 Відповісти
дядя из сша убедил ишака присоединиться.
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27.08.2020 21:41 Відповісти
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCvohqsagNx35AkOQkWUT1mtDwwfiFppFr_wvjMSqH5xgFQvZ84zxpDls5XMAlDbMD4tfvlLMqt0q3t&hc_ref=ARQNFpiwlMQD1hfLnENlTzvP-XSqkh-5wQWbz8z9oRs4KfYbpQtv0hwmcX5bQhZtP6c&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCvohqsagNx35AkOQkWUT1mtDwwfiFppFr_wvjMSqH5xgFQvZ84zxpDls5XMAlDbMD4tfvlLMqt0q3t&hc_ref=ARQNFpiwlMQD1hfLnENlTzvP-XSqkh-5wQWbz8z9oRs4KfYbpQtv0hwmcX5bQhZtP6c&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2812217818878433 7 год ·

«Может, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Нам, может, надо как-то Путина привлечь к разговору. Наше гражданское общество не так сильно, нам нужна помощь мира и России», - сказала Алексиевич.
Это вчера.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».
Это сегодня.

Позвоните кто-нибудь розовой пони на облако, сообщите, что её услышали. Только связь была плохая и на том конце провода опять разобрали лишь привычное "Путин, введи войска". Все-таки ни образование, ни Нобелевская премия к уму не имеют никакого отношения, который раз убеждаюсь в этом.
Все желания должны исполняться (с).
Ваш Дед Ванга.
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27.08.2020 21:50 Відповісти
Лучше позже, чем никогда.
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27.08.2020 22:05 Відповісти
Ни о чем.

Все равно эти декларации только на бумаге и стоят дешевле самой бумаги, пока не будет интервенции.
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27.08.2020 22:07 Відповісти
Кулебе респект!
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27.08.2020 22:15 Відповісти
какие сцыкливые маладцы
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28.08.2020 09:24 Відповісти
Лука нам друг, НО истина дороже.
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28.08.2020 10:18 Відповісти
 
 