Україна приєдналася до декларації ЄС, яка визнає, що вибори в Білорусі не були вільними та не відповідали міжнародним стандартам, - МЗС

Україна 11 серпня приєдналася до декларації Європейського Союзу "Білорусь: Декларація високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС щодо виборів президента".

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"У контексті приєднання України до заяв ЄС щодо ситуації в Білорусі повідомляємо, що 11 серпня була оприлюднена декларація ЄС, відкрита для приєднання третіх країн "Білорусь: Декларація високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС щодо виборів президента". Україна приєдналася до зазначеної декларації", - заявили в МЗС.

У цій декларації заявляється, що "вибори не були ні вільними, ні справедливими".

"Влада застосувала непропорційне та неприйнятне насильство, внаслідок чого принаймні одна людина загинула і багато хто зазнав поранень. Тисячі людей було затримано, посилилося придушення свободи зібрань, ЗМІ та висловлення. Ми закликаємо владу Білорусі негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих. Крім того, гідні довіри відомості національних спостерігачів вказують на те, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, яких очікують від держави-учасниці ОБСЄ", - йдеться в документі.

Євросоюз також допустив можливість запровадження санкцій стосовно осіб, відповідальних за насильство, і закликав політичне керівництво Білорусі розпочати справжній і всеосяжний діалог із широкими верствами суспільства, щоб уникнути подальшого насильства.

Читайте також: Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні, - Шмигаль