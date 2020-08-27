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Новини Коронавірус і карантин
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Український кордон для іноземців закриють уже з 28 серпня - на добу раніше, ніж планували, - Кабмін

Український кордон для іноземців закриють уже з 28 серпня - на добу раніше, ніж планували, - Кабмін

Уряд вирішив закрити український кордон для в'їзду іноземців від півночі 28 серпня, тобто на добу раніше, ніж планувалося раніше. Заборона діятиме місяць, а запровадили її через загострення ситуації з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Рішення ухвалили ввечері 27 серпня на позачерговому засіданні Кабміну.

Заборона діятиме до півночі 28 вересня.

Читайте також: Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян (оновлено)

Автор: 

кордон (4753) карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Когда нет мозгов чтоб решить проблему все закрывают. Уже пол года все закрывают и толку и с вирусом ноль. Зато все остальное уничтожают. Еще 4 года страна клоуна и его шмыгалей не выдержит.
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27.08.2020 20:55
+5
Когда границу с агрессором закроет зеленая нечисть? И прекратит торговлю с оккупантом? Тварь такая, книжки оно покупает кацаперские и песни кацапские поет на День Независимости. Тьфу!
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27.08.2020 21:19
+3
зебилы киданули тех кто в дороге уже в Украину меньше чем за сутки решили с сегодня ночью бизнесс у иностранцев котрые есть здесь, туристы
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27.08.2020 20:56
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Тепер усі бізнесові зустрічі накрилися мідним тазиком🤪
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27.08.2020 20:54 Відповісти
Когда границу с агрессором закроет зеленая нечисть? И прекратит торговлю с оккупантом? Тварь такая, книжки оно покупает кацаперские и песни кацапские поет на День Независимости. Тьфу!
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27.08.2020 21:19 Відповісти
Когда нет мозгов чтоб решить проблему все закрывают. Уже пол года все закрывают и толку и с вирусом ноль. Зато все остальное уничтожают. Еще 4 года страна клоуна и его шмыгалей не выдержит.
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27.08.2020 20:55 Відповісти
зебилы киданули тех кто в дороге уже в Украину меньше чем за сутки решили с сегодня ночью бизнесс у иностранцев котрые есть здесь, туристы
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27.08.2020 20:56 Відповісти
вот и я так подумал: кто-то уже выехал с расчетом на этот день, а тут - ХЕРАК! А мож кто жениться едет!Что ни шаг власти - так, чтоб скорее страну в бездну....граница с Польшей, Венгрией, Чехами кому-то жить спокойно не дает! Хотим в надежный саюз таежный!!!
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28.08.2020 07:52 Відповісти
а как же ивреи попадут в умань?
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27.08.2020 21:15 Відповісти
А чому перенесли на день раніше, один день щось сильно міняє в контексті COVID-19? З позицій конспірології, справжня причина закривання кордонів може бути іншою. А те що нам назвали - прикриття. Наприклад в цей період може бути імовірність заїзду іхтамнєтов через територію Білорусі чи Модови.
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27.08.2020 21:36 Відповісти
чтоб насрать кому-нибудь в душу! со всех сторон открытые, а вот западные границы закроем.......
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28.08.2020 07:54 Відповісти
Зраду надо распустить! Это полный дебилизм!!!
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27.08.2020 21:39 Відповісти
Восени буде жорсткий і довгий карантин.Влада дивиться на населення.Якщо воно не проти,то будуть давити це саме населення.
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27.08.2020 21:41 Відповісти
кацапы входят в понятие "иностранцев"?
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27.08.2020 22:00 Відповісти
ха-ха
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28.08.2020 07:54 Відповісти
 
 