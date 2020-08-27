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Український кордон для іноземців закриють уже з 28 серпня - на добу раніше, ніж планували, - Кабмін
Уряд вирішив закрити український кордон для в'їзду іноземців від півночі 28 серпня, тобто на добу раніше, ніж планувалося раніше. Заборона діятиме місяць, а запровадили її через загострення ситуації з коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
Рішення ухвалили ввечері 27 серпня на позачерговому засіданні Кабміну.
Заборона діятиме до півночі 28 вересня.
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