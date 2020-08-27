Український кордон для іноземців закриють уже з 28 серпня - на добу раніше, ніж планували, - Кабмін

Уряд вирішив закрити український кордон для в'їзду іноземців від півночі 28 серпня, тобто на добу раніше, ніж планувалося раніше. Заборона діятиме місяць, а запровадили її через загострення ситуації з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Рішення ухвалили ввечері 27 серпня на позачерговому засіданні Кабміну.

Заборона діятиме до півночі 28 вересня.

Читайте також: Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян (оновлено)