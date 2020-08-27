Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко. ФОТОрепортаж
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив деякі подробиці стрілянини на трасі Харків-Київ і заявив, що групу нападників затримано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Геращенко зазначив: "На трасі Харків-Київ стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил.
Унаслідок нападу на автобус однією зі сторін було завдано поранень із травматичної зброї двом громадянам. Ще один громадянин зазнав черепно-мозкової травми.
Інформація про загибель когось із учасників протистояння не відповідає дійсності.
Машини на яких були нападники - встановлено.
Унаслідок чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області, групу нападників щойно затримали в Красноградському районі Харківської області.
Політичним партіям, і взагалі кому б то не було, Конституцією України заборонено мати будь-які силові формування.
Право на законне застосування сили є тільки у держави.
Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від якої б політичної сили вони не йшли - правих, лівих, червоних чи блакитних.
Всі особи, винні у застосуванні насильства, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності".
Будь ласка, зачекайте...
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Ну прямо урок физкультуры в десятом Б!
Як бачите там їхали діти
Маю надію що Україні буде без них у майбутньому
было бы на оборот, остановился автобус, вышли люди и побили, обстреляли нападающих
вони бы хватило на всю европу, аж до карибов бы воняло