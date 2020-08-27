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Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив деякі подробиці стрілянини на трасі Харків-Київ і заявив, що групу нападників затримано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "На трасі Харків-Київ стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил.

Унаслідок нападу на автобус однією зі сторін було завдано поранень із травматичної зброї двом громадянам. Ще один громадянин зазнав черепно-мозкової травми.

Інформація про загибель когось із учасників протистояння не відповідає дійсності.

Машини на яких були нападники - встановлено.

Унаслідок чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області, групу нападників щойно затримали в Красноградському районі Харківської області.

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Політичним партіям, і взагалі кому б то не було, Конституцією України заборонено мати будь-які силові формування.

Право на законне застосування сили є тільки у держави.

Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від якої б політичної сили вони не йшли - правих, лівих, червоних чи блакитних.

Всі особи, винні у застосуванні насильства, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності".

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Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко 01
Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко 02
Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко 03
Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко 04

Автор: 

стрілянина (1778) Харківщина (6054) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+82
відпустіть їх, добру справу робили
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27.08.2020 21:27
+59
Когда Кива давал интервью про автобус , журналистка не сдержалась и сказала =Таварищ депутат прекратите дрочить в прямом эфире.
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27.08.2020 21:29
+39
Не знав що в міцубісі стільки народу влазить.
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27.08.2020 21:29
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А про зелених Антоніна не сказала нічого.
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28.08.2020 07:55 Відповісти
Професійному поліцейському Геращенко, який тільки вміє працювати в фейсбуці, - московська церква в Україні має вже не полки, а цілу армію, яка скоро перевищить чисельність ВСУ. Ви про це знаєте? І ходять одягнуті в кізяцькі однострої ворожої держави, з якою у нас війна. Мають вогнепальну зброю і агентурну мережу по всій Україні.
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28.08.2020 08:31 Відповісти
Раз - два, раз-два, держим спинку!
Ну прямо урок физкультуры в десятом Б!

Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6517
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28.08.2020 09:27 Відповісти
Почему пресса не сообщает. кто ехал в автобусе? Женщины, дети, церковный хор или боевики ОПЗЖ с дрессировщиком Кивой? При описании любой аварии всегда пишут, кто в какой машине ехал . кто и как пострадал....Указывается обязательно возраст каждого.... Второй день тишина а жертвах обстрела....Видимо. очень мутная публика "пострадала", не хотят пугать людей...
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28.08.2020 10:13 Відповісти
Чому не сповіщує? Можливо ви не хочете читати? Ось теж преса.. https://www.0532.ua/news/2861513/u-poltavi-zizd-opozicijnoi-partii-ohoronali-tituski-foto-video
Як бачите там їхали діти
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28.08.2020 18:33 Відповісти
Спасибо за информацию. Милые детишки....Таким я бы лично раздробил позвоночники....Стальной трубой...
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28.08.2020 18:55 Відповісти
З першого дубля...ківін підвів...дрочив на камеру.
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28.08.2020 10:29 Відповісти
Одна ОПГ Авакова напала на другу ОПГ Авакова!
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28.08.2020 10:32 Відповісти
Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2792Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5225Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4142Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 711
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28.08.2020 11:00 Відповісти
ЗАКАЛУПАЛИ ВЖЕ ЦІ СПЕКТАКЛІ РЮКЗАКЕВИЧА ЧИ РИГІВ.

Маю надію що Україні буде без них у майбутньому
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28.08.2020 12:51 Відповісти
фотки прикольные...
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28.08.2020 12:58 Відповісти
Во всех новостях сообщается. что обстрелян автобус с людьми. Что это за люди, не сообщается....Такого ещё никогда не было, чтобы не называли, кто ехал и кто пострадал... Почему такая секретность? Боевики Кивы ехали с ведома Авакова? Автобус был набит оружием и взрывчаткой? Что от нас скрывают?
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28.08.2020 13:07 Відповісти
это постановочное нападение, одни кивинцы напали на других..., очень удобно, потом можно обвинять всех вокруг, а самим остаться в роли невинной жертвы..., вон рабинович попалился, выдал сценарий, как оно должно было быть, а на самом деле кое что не получилось....)))
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28.08.2020 13:17 Відповісти
У них даже на бошках татушки. Нацики что-ли.
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28.08.2020 13:29 Відповісти
Дурачки переростки. Просто м'ясо, котре працювати і не вміє і не бажає. Бо для такого бикотства завжди буде "робота". Тітухи дешевого посолу.
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28.08.2020 16:30 Відповісти
и ничего не будет, просто пшик
было бы на оборот, остановился автобус, вышли люди и побили, обстреляли нападающих
вони бы хватило на всю европу, аж до карибов бы воняло
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28.08.2020 20:03 Відповісти
Коли затримають і судитимуть МедПутінчука, за організацію антиукраїнської партії і відкриття 4 антиукраїнських телеканалів на телебаченні України? Коли? Коли заарештують україножерів Мураєва, Бойка, Шарія?
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30.08.2020 00:10 Відповісти
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