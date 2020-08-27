Групу тих, що напали на автобус на трасі Київ-Харків, затримано, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив деякі подробиці стрілянини на трасі Харків-Київ і заявив, що групу нападників затримано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "На трасі Харків-Київ стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил.

Унаслідок нападу на автобус однією зі сторін було завдано поранень із травматичної зброї двом громадянам. Ще один громадянин зазнав черепно-мозкової травми.

Інформація про загибель когось із учасників протистояння не відповідає дійсності.

Машини на яких були нападники - встановлено.

Унаслідок чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області, групу нападників щойно затримали в Красноградському районі Харківської області.

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Політичним партіям, і взагалі кому б то не було, Конституцією України заборонено мати будь-які силові формування.

Право на законне застосування сили є тільки у держави.

Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від якої б політичної сили вони не йшли - правих, лівих, червоних чи блакитних.

Всі особи, винні у застосуванні насильства, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності".

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