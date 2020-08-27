Філатов: Асоціація міст України наполягає на зустрічі мерів із президентом і припиненні тиску силовиків на муніципалітети
Центральна влада веде брудну виборчу кампанію проти діючих лідерів місцевого самоврядування. Крім масової фальсифікації кримінальних справ на місцеві ради по всій країні, територіальним громадам не погоджують кредитні ресурси на закінчення будівництв, рахунків підприємств, відповідальних за підготовку міст до опалювального сезону, заарештовують. При цьому такі дії правлячої партії б'ють насамперед по людях, а не по діючих мерах, які мають високі рейтинги.
"Йде наступ на права місцевого самоврядування. Асоціація міст України - аполітична організація, проте наша позиція консолідована. Правління Асоціації міст України наполягатиме на зустрічі з президентом, який жодного разу за час своєї каденції не зустрічався з лідерами місцевого самоврядування. У разі, якщо президент України відмовиться, ми підемо за прикладом деяких наших колег - ми вимагатимемо зустрічі з ним шляхом акцій прямої дії", - заявив мер Дніпра Борис Філатов за підсумками позачергового засідання правління Асоціації міст України, до складу якої входять понад 900 представників місцевого самоврядування по всій країні.
Водночас, всередині Асоціації зміцнять юридичну службу. "Ми не збираємося заохочувати злодіїв і корупціонерів. Але зараз усе місцеве самоврядування цинічно і безсовісно вимазують у бруд, на кожного інспіровано десятки кримінальних справ - із цим ми будемо боротися правовим способом", - додав Філатов. За його словами, всі ініціативи Асоціації міст України будуть широко висвітлюватися в ЗМІ.
При цьому, представники місцевого самоврядування вимагають відкликання законопроєкту "слуг народу", який блокує голосування за земельні комунальні питання не менш як двома третинами голосів. Замість цього необхідно внести зміни в закон про місцеве самоврядування, які зафіксують правило загальної відставки для мерів і депутатських корпусів у разі відсторонення або розпуску місцевих рад.
В Асоціації також закликають центральну владу припинити вибудовування корупційних схем з органами державного архітектурного контролю - намагаючись перепідпорядкувати їх чиновникам центральної влади.
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А «Донецько-Криворізькі» по іншому не вміють.
Це в них генетичне.
Спадок «русского міра».
Офігіти, глибока думка! А нічого, що кривий ріг - Дніпропетровська область?
Хвілатова земляки топлять?
Действительно, на протяжении более 100 лет там формировался люмпен-пролетарский криворожий контингент красно-большевистских ублюдков, отбросов общества без роду и племени, типа ублюдочно тупой совковой семейки из Жданова-Мариуполя, показанной в фильме "Маленькая Вера"...
хорошо показал себя в самые тяжелейшие месяцы мордорской агрессии в 2014 году.
В 2024 году вполне может баллотироваться в президенты: сильный опытный управленец, способный успешно руководить огромным стратегическим городом даже в условиях бесчисленных прокурорских проверок-наездов и умышленной травли со стороны центральных властей...
А ведь в этой теме многие днепровцы пишут, что Филатов очень эффективный управленец, сделавший много хороших дел для города.
А когда сам езжу в Днепр, то офигеваю от того "управления". Это когда на дорогах нет разметки, освещения, это когда по набережной делают отбойники, которые и НАФИГ никому не нужны были, это про многостраждалый мост через Днепр, на котором ТРИ! года пилили бабло, это когда это чмо за деньги из городского бюджета себя пиарит. Недавно в новостях было про закупку из бюджета униформы для соцработников, на которой нашита символика его "политсилы".
Филатов это БАНДИТ из 90-х, который внезапно дорвался до власти.
Так пойди поори под балконами ряженых ветеранов. Непомогает?