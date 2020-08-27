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Філатов: Асоціація міст України наполягає на зустрічі мерів із президентом і припиненні тиску силовиків на муніципалітети

Філатов: Асоціація міст України наполягає на зустрічі мерів із президентом і припиненні тиску силовиків на муніципалітети

Центральна влада веде брудну виборчу кампанію проти діючих лідерів місцевого самоврядування. Крім масової фальсифікації кримінальних справ на місцеві ради по всій країні, територіальним громадам не погоджують кредитні ресурси на закінчення будівництв, рахунків підприємств, відповідальних за підготовку міст до опалювального сезону, заарештовують. При цьому такі дії правлячої партії б'ють насамперед по людях, а не по діючих мерах, які мають високі рейтинги.

"Йде наступ на права місцевого самоврядування. Асоціація міст України - аполітична організація, проте наша позиція консолідована. Правління Асоціації міст України наполягатиме на зустрічі з президентом, який жодного разу за час своєї каденції не зустрічався з лідерами місцевого самоврядування. У разі, якщо президент України відмовиться, ми підемо за прикладом деяких наших колег - ми вимагатимемо зустрічі з ним шляхом акцій прямої дії", - заявив мер Дніпра Борис Філатов за підсумками позачергового засідання правління Асоціації міст України, до складу якої входять понад 900 представників місцевого самоврядування по всій країні.

Водночас, всередині Асоціації зміцнять юридичну службу. "Ми не збираємося заохочувати злодіїв і корупціонерів. Але зараз усе місцеве самоврядування цинічно і безсовісно вимазують у бруд, на кожного інспіровано десятки кримінальних справ - із цим ми будемо боротися правовим способом", - додав Філатов. За його словами, всі ініціативи Асоціації міст України будуть широко висвітлюватися в ЗМІ.

При цьому, представники місцевого самоврядування вимагають відкликання законопроєкту "слуг народу", який блокує голосування за земельні комунальні питання не менш як двома третинами голосів. Замість цього необхідно внести зміни в закон про місцеве самоврядування, які зафіксують правило загальної відставки для мерів і депутатських корпусів у разі відсторонення або розпуску місцевих рад.

В Асоціації також закликають центральну владу припинити вибудовування корупційних схем з органами державного архітектурного контролю - намагаючись перепідпорядкувати їх чиновникам центральної влади.

Читайте також: "Для них не існує дна": Філатов про останній рік "слуг народу" в Дніпрі

Автор: 

місцеве самоврядування (319) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+12
Филатов дави труса! Очищай мозги фанатов ЗЕплесени , хотя бы неватных, чешущих репу у холодильника,,,
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27.08.2020 21:51
+8
Филатов: Ассоциация городов Украины настаивает на встрече мэров с президентом и прекращении давления силовиков на муниципалитеты - Цензор.НЕТ 5480
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27.08.2020 21:36
+5
«Центральная власть ведет грязную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Источник: https://censor.net/n3216274»

А «Донецько-Криворізькі» по іншому не вміють.
Це в них генетичне.
Спадок «русского міра».
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27.08.2020 21:33
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Аж щас! А деньги где брать для затыкания дыр?
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27.08.2020 21:30 Відповісти
«Центральная власть ведет грязную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Источник: https://censor.net/n3216274»

А «Донецько-Криворізькі» по іншому не вміють.
Це в них генетичне.
Спадок «русского міра».
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27.08.2020 21:33 Відповісти
«Донецько-Криворізькі» по іншому не вміють.

Офігіти, глибока думка! А нічого, що кривий ріг - Дніпропетровська область?
Хвілатова земляки топлять?
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27.08.2020 22:07 Відповісти
«Донецько-Криворізька республіка» це не тільки територіальне поняття.
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27.08.2020 22:22 Відповісти
Ок! Нехай, це поняття в головах. Так що ж хвілатычь - поздралячтор ряжених балконних ветераноф, допустив це неподобство?
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27.08.2020 22:28 Відповісти
Вы не поняли. «Донецько-Криворізька республіка» на протяжении более ста лет формировалась уголовниками и деградировала в результате пьяного зачатия себе подобных. Украинец под землю не полез, он хлебороб, он НА земле привык работать. Вот и завозили отбросы со всей Империи и СССР под УДО. А потом - "путен введи", война, и ********** соответствующий. А откуда у янелоха бандитские замашки? Посмотрите на его окружение - вор, дебил, предатель... "новые лица/морды" "мать их горько плакала". У СН партийный гимн - Мурка... Теперь ********** катается по Украине и навязывает свои воровские понятия, на радость 73% быдлу.
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28.08.2020 00:09 Відповісти
Та все я зрозумів! І історію України знаю. Украинец под землю не полез, он хлебороб, он НА земле привык работать!!! - Ця теза, насправді - найточніша. І дякую Вам, що ви є! Насправді - найадекватніша людина.
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28.08.2020 00:19 Відповісти
Ёмкое и глубокое социально-историческое исследование темы "Донецко-Криворожской республики" : респект, ув. Алесандру Васильевичу 99.

Действительно, на протяжении более 100 лет там формировался люмпен-пролетарский криворожий контингент красно-большевистских ублюдков, отбросов общества без роду и племени, типа ублюдочно тупой совковой семейки из Жданова-Мариуполя, показанной в фильме "Маленькая Вера"...
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28.08.2020 05:53 Відповісти
Филатов: Ассоциация городов Украины настаивает на встрече мэров с президентом и прекращении давления силовиков на муниципалитеты - Цензор.НЕТ 5480
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27.08.2020 21:36 Відповісти
Филатов дави труса! Очищай мозги фанатов ЗЕплесени , хотя бы неватных, чешущих репу у холодильника,,,
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27.08.2020 21:51 Відповісти
Филатов набирает популярность и авторитет:

хорошо показал себя в самые тяжелейшие месяцы мордорской агрессии в 2014 году.

В 2024 году вполне может баллотироваться в президенты: сильный опытный управленец, способный успешно руководить огромным стратегическим городом даже в условиях бесчисленных прокурорских проверок-наездов и умышленной травли со стороны центральных властей...
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27.08.2020 23:02 Відповісти
Боже збав, хватит, был уже один шапкокрад, еще Бениного рейдера не хватало...
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27.08.2020 23:50 Відповісти
Так по-вашему утверждению, ув. Васлий, получается, что мэра Филатова прокурорские шавки обоснованно трясут бесконечными возбуждениями сотен уголовных дел ?

А ведь в этой теме многие днепровцы пишут, что Филатов очень эффективный управленец, сделавший много хороших дел для города.
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28.08.2020 05:43 Відповісти
Я из Днепра и скажу, что так пишут идиоты. На Филатова свалилась куча бабла и он часть распихивает по карманам, а часть тратит случайным образом, в основном, во вред городу. Ведет себя как слон в посудной лавке, разбивая все, что попадется под руку. Не дай бог эта тварь залезет повыше - и Зеленский и Порошенко покажутся мальчиками в коротких штанишах!
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28.08.2020 11:33 Відповісти
Я живу не в Днепре, а в области, зато родственники живут там, так я от них наслушался "веселых историй" об "эффективном управленце".
А когда сам езжу в Днепр, то офигеваю от того "управления". Это когда на дорогах нет разметки, освещения, это когда по набережной делают отбойники, которые и НАФИГ никому не нужны были, это про многостраждалый мост через Днепр, на котором ТРИ! года пилили бабло, это когда это чмо за деньги из городского бюджета себя пиарит. Недавно в новостях было про закупку из бюджета униформы для соцработников, на которой нашита символика его "политсилы".
Филатов это БАНДИТ из 90-х, который внезапно дорвался до власти.
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28.08.2020 15:36 Відповісти
Всё понятно, ув. Василий: анализ по Филатову исчерпывающий. Спасибо за чёткий и ёмкий ответ по теме.
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28.08.2020 16:19 Відповісти
Програму выбирать надо а не презедента. Но начал преспективно- ассоциация городов. Еднаемось бо мы того варти.
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28.08.2020 03:46 Відповісти
Центральная власть ведет грязную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Источник: https://censor.net/n3216274
Так пойди поори под балконами ряженых ветеранов. Непомогает?
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27.08.2020 21:52 Відповісти
ряженных ветеранов Атечественной в *********** ?
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27.08.2020 21:55 Відповісти
Вяликай атечественнай, прашу не путать.
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27.08.2020 22:00 Відповісти
А шо Филатов хочет услышать от патерпевшего?
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27.08.2020 22:02 Відповісти
он будет требовать встречи с ним половым путем, в рамках акции прямого действия! Источник: https://censor.net/n3216274
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27.08.2020 22:10 Відповісти
Клоун Боря прекращай ныть. Иди фоткайся с Кернесом
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28.08.2020 08:40 Відповісти
У банды зелёных воров на местных выборах шансов 0, остаётся шантаж, Янык кусает локти от зависти😁😁😁
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28.08.2020 09:09 Відповісти
 
 