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Поранені під час обстрілу автобуса під Харковом у "невідкладній", їх оперують, - лікарі

Поранені під час обстрілу автобуса під Харковом у

Трьох чоловіків, поранених унаслідок стрілянини в четвер увечері поблизу Люботина Харківської області, доставлено в міську лікарню швидкої і невідкладної допомоги, їх оперують.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на заступника головного лікаря лікарні Андрія Соцького, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У невідкладній троє постраждалих (чоловіки), всі в операційних. Час закінчення операцій лікарі не прогнозують", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи.

Автор: 

операція (121) стрілянина (1778) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+19
Поставьте перед ними икону с святым ******, и у них все пройдет.
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27.08.2020 21:59
+18
Шкода що не здохли
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27.08.2020 21:56
+15
Дрочер уже поехал сдавать кровь патерпевшим?
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27.08.2020 21:59
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Шкода що не здохли
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27.08.2020 21:56 Відповісти
Так це ж шоу. При реальних подіях там була б прото купа шашлику.
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27.08.2020 23:01 Відповісти
Не 2 а 3..
2×3=??
🤔
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27.08.2020 21:58 Відповісти
Раненые при обстреле автобуса под Харьковом в "неотложке", их оперируют, - врачи - Цензор.НЕТ 460
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27.08.2020 21:58 Відповісти
Дрочер уже поехал сдавать кровь патерпевшим?
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27.08.2020 21:59 Відповісти
...ага, из носа
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27.08.2020 21:59 Відповісти
Сперму.
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27.08.2020 23:22 Відповісти
Поставьте перед ними икону с святым ******, и у них все пройдет.
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27.08.2020 21:59 Відповісти
Пока их оперируют, кИВА мастурбирует!
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27.08.2020 21:59 Відповісти
кивасики
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27.08.2020 21:59 Відповісти
Что это за травмат такой мощный что операции нужны.
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27.08.2020 22:00 Відповісти
А чому ви вирішили, що від вогнепальних поранень?
Гадаю, що роблять лоботомію
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27.08.2020 22:05 Відповісти
там пи..дили кацапів конкретно...в ому числі ногами..По відео видно...
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27.08.2020 22:48 Відповісти
А що там оперувати, якщо це соратники ківи і ригів? Там все одно мозку немає.
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27.08.2020 22:01 Відповісти
Мій коментар вище
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27.08.2020 22:09 Відповісти
Жмурів серед урли немає - нецікаво.
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27.08.2020 22:02 Відповісти
Ррузкіє неумірають.
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27.08.2020 22:04 Відповісти
Красиво нагнетают. Полку потерпевших прибыло
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27.08.2020 22:05 Відповісти
прсосто видайте "обстріляним" свіжі памперси !
Поранені під час обстрілу автобуса під Харковом у "невідкладній", їх оперують, - лікарі - Цензор.НЕТ 462
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27.08.2020 22:06 Відповісти
Здесь цинизм не уместен! Пострадавшие - такие же граждане Украины, а нападавшие - эту страну в глазах иностранцев позорят и заставляют ненавидеть!
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27.08.2020 22:24 Відповісти
взагалі то нормальна реакція у час війни на відверту "п"яту колону"....
НА ЗРАДНИКІВ,котрими безумовно є активісти ОПЗЖ і "партії Шарія"...

НЕ ПАЦИФІСТІВ.
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27.08.2020 22:46 Відповісти
Ты забыл одну мелочь - партия ОПЗЖ вторая по численности партия в Раде! И народ хорошо видит, кто зрадник, и кто нет!
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27.08.2020 22:54 Відповісти
Да,чтоб они исчезли навсегда эти опзж.
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27.08.2020 23:14 Відповісти
Народ подумает над вашим предложением...
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27.08.2020 23:18 Відповісти
да? народ и яныка видел президентом, и что?
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28.08.2020 08:00 Відповісти
Сколько дерьма вылито за этот год от опзж на Украину через их рупор -каналы Медведчука.Упаковать и в рашку.
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27.08.2020 23:16 Відповісти
У вас много ошибок!
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27.08.2020 23:21 Відповісти
Пишите :".Упаковать и в рашку"

Да нет проблем особенно с дивана , да и выберите пожалуйста какую нибудь страну например Суринам или Гондурас хотя бы для приличия , просто знак вопроса в данном случае NO NAME или голый как в козла (домино)
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28.08.2020 02:43 Відповісти
Гланды что-ли удаляют с аппендиксом вместе?
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27.08.2020 22:10 Відповісти
Та там осложнения, гланды через жопу приходится вырезать.
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27.08.2020 22:22 Відповісти
Приберегите лучше ваш юмор для своих больных родителей и друзей!
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27.08.2020 22:35 Відповісти
А вы распереживались за врагов Украины? Если путена будут резать, то мне, по такому весёлому делу и пошутить нельзя будет, по вашей логике?
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28.08.2020 11:16 Відповісти
блин, немного напрягает как Аваков демонстрирует эффективность полиции, после сообщений о том, что СБУ задерживает полицейских после поджога тачек журналистов. Все должны понимать, что *бнутым на голову не место в государственных органах
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27.08.2020 22:19 Відповісти
Шо оперируют? Легкий испуг?
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27.08.2020 22:21 Відповісти
кТО ТО СОМНЕВАЕТСЯ В СПЛАНИРОВАННОЙОПЕРАЦИИ
Зе подпишет аж бегом

ОПЗЖ требует от Зеленского запрета деятельности "Нацкорпуса" и "Азова"
27.08.2020, 22:14 • 10 • https://uainfo.org/blognews/1598555840-opzzh-trebuet-ot-zelenskogo-zapreta-deyatelnosti-natskorpusa-.html#mc-container 0

Сегодня на трасе Киев - Харьков под Люботином представителями «Национального корпуса» и «Азова» было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации «Патриоты - За жизнь».
Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получило два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации «Патриоты - За жизнь» велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» дала оценку этому теракту: https://zagittya.com.ua/news/novosti/krov_ukraincev_rasstreljannyh_terroristami_iz__nackorpusa__iz_avtomata_l_na_rukah_zelenskogo.html «Это преступление «Нацкорпуса» и «Азова» является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе Президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции».
«Оппозиционная платформа - За жизнь» возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан на Президента Зеленского, которого куда больше волнует пожар в доме Шабунина, чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов», - считают в партии.
«Требуем немедленного открытия уголовного производства по статье «Терроризм», расследования и привлечения к ответственности террористов, превращающих Украину в поле военных действий. Требуем сделать все для освобождения похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан. От всех пострадавших от преступных действий криминальн объединений - «Национального корпуса» и «Азова» требуем запрета деятельности этих организаций как террористических на территории Украины», - говорится в завлении.
«Оппозиционная платформа - За жизнь» заявляет, что это не первое нападение на представителей нашей партии. Но такие нападения лишь убеждают нас в том, что наша позиция по защите законности мира в Украине - единственно правильная, и мы не отступим и не окажемся от наших ценностей», - подчеркивают в партии.
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https://zik.ua/news/politics/krov_ukraintsiv_rozstrilianykh_terorystamy_z_natskorpusu_z_avtomata__na_rukakh_zelenskoho_978937 ZIK
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27.08.2020 22:27 Відповісти
Пусть бы ваших всех молодчиков расстреляли в Украине.Мы воюем с Россией,а они пропагандируют русский мир.Сколько наших воинов уже погибло от рук рашистов.Зря ребят задержали.
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27.08.2020 23:13 Відповісти
Ківа вже істерить на ньюз ван...

розказує ,який у нього є зареєстрований автомат АК...
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27.08.2020 22:44 Відповісти
партию опзжопную уже давно нужно запретить как комуняк.а законопослушных гастролеров из этого буса будет еще больше если не будет нацкорпуса и азова. И к сведенью тех кто далек от войны. АЗОВ, самое мощное, профессиональное и боеспособное подразделение в ВСУ
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27.08.2020 22:49 Відповісти
ты еще билбордов в запорожье не видел опять проснулись как в прошлые года на выборы плюс ''наш край''....
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28.08.2020 00:14 Відповісти
Поранені під час обстрілу автобуса під Харковом у "невідкладній", їх оперують, - лікарі - Цензор.НЕТ 7867
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28.08.2020 00:15 Відповісти
Знову ДЛБ Рюкзакян шоу влаштував.Про "перестрілку" в Броварах і "обстріл" мертвечуковського каналу згадайте і все стане на свої місця.
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27.08.2020 22:57 Відповісти
Коли в 14-му ганяли тітуханів, то все сприймалося як належне. Реванш, як він є - ківоблуди катаються Україною, а коли їх ******* (неважливо хто) - мусора тут як тут... Бо якщо то свої жопісти ******* - то мусора тепер будуть "воінствующіх нациків" ловити і кукурікати про це на кожному повороті. А якщо й справді їм накидали "праві" хлопці - то знову ж мусора замість тітушню пакувати, будуть ловити тих, хто з цією заразою бореться.
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27.08.2020 23:02 Відповісти
Жаль,что задержали патриотов.Прокремлевские марионетки слишком разошлись в Украине.Я бы сама этих гнид рашистских расстреляла.
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27.08.2020 23:11 Відповісти
РыгоАналов опзЖопных немного потрепали
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27.08.2020 23:19 Відповісти
Просто праздник какой то!....требуем продолжения ))) и более доходчивых тумаков
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27.08.2020 23:57 Відповісти
Хорошо отработали петухов ватных. Вообще нужно было из охотничх карабинов расстерлять автобус на ходу, больше жертв и не нашли бы никогда. Хотя им в любом случае больше хулиганки, которую будут расследовать года 2 ничего не грозит. Респект пацанам, но я всё же за убийства ватной мрази.
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28.08.2020 00:13 Відповісти
 
 