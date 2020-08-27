Поранені під час обстрілу автобуса під Харковом у "невідкладній", їх оперують, - лікарі
Трьох чоловіків, поранених унаслідок стрілянини в четвер увечері поблизу Люботина Харківської області, доставлено в міську лікарню швидкої і невідкладної допомоги, їх оперують.
Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на заступника головного лікаря лікарні Андрія Соцького, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У невідкладній троє постраждалих (чоловіки), всі в операційних. Час закінчення операцій лікарі не прогнозують", - сказано в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи.
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🤔
Гадаю, що роблять лоботомію
НА ЗРАДНИКІВ,котрими безумовно є активісти ОПЗЖ і "партії Шарія"...
НЕ ПАЦИФІСТІВ.
Да нет проблем особенно с дивана , да и выберите пожалуйста какую нибудь страну например Суринам или Гондурас хотя бы для приличия , просто знак вопроса в данном случае NO NAME или голый как в козла (домино)
Зе подпишет аж бегом
ОПЗЖ требует от Зеленского запрета деятельности "Нацкорпуса" и "Азова"
27.08.2020, 22:14 • 10 • https://uainfo.org/blognews/1598555840-opzzh-trebuet-ot-zelenskogo-zapreta-deyatelnosti-natskorpusa-.html#mc-container 0
Сегодня на трасе Киев - Харьков под Люботином представителями «Национального корпуса» и «Азова» было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации «Патриоты - За жизнь».
Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получило два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации «Патриоты - За жизнь» велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» дала оценку этому теракту: https://zagittya.com.ua/news/novosti/krov_ukraincev_rasstreljannyh_terroristami_iz__nackorpusa__iz_avtomata_l_na_rukah_zelenskogo.html «Это преступление «Нацкорпуса» и «Азова» является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе Президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции».
«Оппозиционная платформа - За жизнь» возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан на Президента Зеленского, которого куда больше волнует пожар в доме Шабунина, чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов», - считают в партии.
«Требуем немедленного открытия уголовного производства по статье «Терроризм», расследования и привлечения к ответственности террористов, превращающих Украину в поле военных действий. Требуем сделать все для освобождения похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан. От всех пострадавших от преступных действий криминальн объединений - «Национального корпуса» и «Азова» требуем запрета деятельности этих организаций как террористических на территории Украины», - говорится в завлении.
«Оппозиционная платформа - За жизнь» заявляет, что это не первое нападение на представителей нашей партии. Но такие нападения лишь убеждают нас в том, что наша позиция по защите законности мира в Украине - единственно правильная, и мы не отступим и не окажемся от наших ценностей», - подчеркивают в партии.
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https://zik.ua/news/politics/krov_ukraintsiv_rozstrilianykh_terorystamy_z_natskorpusu_z_avtomata__na_rukakh_zelenskoho_978937 ZIK
розказує ,який у нього є зареєстрований автомат АК...