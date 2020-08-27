Поранені під час обстрілу автобуса під Харковом у "невідкладній", їх оперують, - лікарі

Трьох чоловіків, поранених унаслідок стрілянини в четвер увечері поблизу Люботина Харківської області, доставлено в міську лікарню швидкої і невідкладної допомоги, їх оперують.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на заступника головного лікаря лікарні Андрія Соцького, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У невідкладній троє постраждалих (чоловіки), всі в операційних. Час закінчення операцій лікарі не прогнозують", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи.