Бабкін, який виступав на концерті на День Незалежності, захворів на COVID-19

Співак Сергій Бабкін, який у понеділок взяв участь у святковому концерті на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності, повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це музикант написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Бабкіна, першою нездужання відчула його дружина Сніжана, це було 4 дні тому.

"Вона негайно зателефонувала нашому сімейному лікарю Андрію Юрійовичу, розповіла про симптоми, лікар одразу порекомендував здати тест. Це був День Незалежності. Я був на зйомках із самого раннього ранку. Почувався добре", - зазначив музикант.

Сьогодні і Бабкін, і його дружина отримали позитивні результати тесту на коронавірус. "Здається, що COVID-19 десь далеко. Але насправді він дуже близько", - зазначив співак.

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