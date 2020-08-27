На фронті 31 день немає летальних випадків і це мій обов’язок як президента, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за рік його роботи на посаді завдяки переговорам зі світовими лідерами, Нормандському та Мінському форматам вдалося досягти звільнення близько 150 утримуваних українських громадян та встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який триває вже 31 день.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу президента.
"31 день немає бойових поранень, немає летальних випадків на фронті. Мені здається, що це – непоганий результат. Ще ми повернули близько 150 людей. Завдяки діалогу, завдяки зустрічам, багатогодинним розмовам, перемовинам з багатьма лідерами різних країн і, я думаю, що трішечки завдяки мені", – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Кіровоградщину.
Він зазначив, що встановлення миру на сході України – це його обов’язок як глави держави і одна з його передвиборчих обіцянок.
Президент наголосив, що для досягнення миру задіюватиме всі засоби, які йому доступні. Зокрема, був відновлений Нормандський переговорний формат та активізована робота Тристоронньої контактної групи.
"Коли ми повертаємо людей, то запитайте у їхніх батьків, що ми зробили для їхніх сімей. Коли зараз немає бойових втрат на фронті, також краще запитайте у батьків тих, хто героїчно відстоює наш суверенітет і вони живі – живі герої. І це і є мій обов’язок як президента України", – зазначив Володимир Зеленський.
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Умирать ради пиара клоуна желающих нет.
Коварно!
Сначало написал в заглавии https://censor.net/user/474650
а потом подло оскорбил всех как бы походя "тысячи украинских Атошников гниют в гробах"
Полхожи писания провокаторские.
Все эти так называемые словесные обороты говорят нам, что перед нами путлеровский бот, русский нац-******* под украинским флагом из рашки, через прокси зашел на сайт что б внести смуту в украинцев а походя их оскорбить!
нах в очи ссать, типа никто ничего не понимает?
Наблюдаю за твоими вояжами по Украине и тем как тебе вручали пояс карате, как ты забрасываешь мяч.
А с какого дубля ты забросил мяч. Я бы с удовольствием посмотрел на дубли, обосцацца.
Вова, у тебя совсем дурной вкус, от тебя несет совком за версту.
Я вспоминаю Брежнева, на каждый день его рождения его награждали звездой героя СССРи и орденом ленина.
А ты выглядишь клоуном на фоне Леонида Ильича, но дурость с тебя так хлыщет.
Вова, тебе бы было полезно посетить Глеваху, тут под Киевом, посетить больницу им. Павлова вот там бы тебе вручили Сертификат, дубли снимал бы в палате №6.
А ты видел такое, шо Меркель посещает оперный театр в Берлине и ей вручают сертификат первой балерины всея Германии, класс да? Вся бы Германия всцыкалась. Да и с тебя Вова мы всцыкаемся.
Президент Вова,и кто же тебе вбил в твою голову, что ты Шико? Да ты со своими выкрутасами тянешь только на Петрушку.
А все решта - типова голобородьківска морда! 😆
А гибель военных от мин не считается? Это не на фронте или несч случаи?
Що ти п*здиш? На мінах і СВП підриваються нащі військові ледь не кожен день.
Доки кацапські міни будуть лишати життя українців ВІЙНА З МОСКОВІЄЙ НЕ ЗАКІНЧЕНА
Ау, зелебобики, что не агритесь на перерезание ленточек и пиар на чужой работе?
Може нарешті українці зрозуміють, що у 2019 відбулися повне зомбування та тотальна фальсифікація президентських і парламентських виборів?
Спецоперація «Буратіно» в дії. Доки це терпітимо??
Но нельзя сидеть в окопе и тупо ждать неизвестно чего, пока враг хозяйничает в доме и готовится к войне...
- с территории Донбасса должны быть выведены российские оккупационные войска;
- все незаконные вооружённые формирования разоружены.... Напомню, что на территории ОРДЛО сейчас находятся два армейских корпуса, ...и полный спектр вооружения....
- подразделения ВСУ и пограничных войск восстанавливают полный контроль над тем участком границы с россией, который мы сейчас не контролируем;
- украинские флаги подняты над Донецком, Луганском, Горловкой, Макеевкой, Снежным и другими ныне оккупированными городами…
...Зеленский может получить Нобелевскую премию мира, если до конца года ему удастся это сделать, причём без малейших уступок в отношении государственных интересов Украины, как например, подача воды в оккупированный Крым или вообще...
Видать, ... передвигание границы Украины вглубь страны - это неимоверный вклад в обороноспособность государства".
(О.Петров)
(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)
Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !
https://www.youtube.com/watch?v=T8jQBIqLgMQ
Запрос по ВКР СБУ, проверки по санчастям и госпиталям....
******* - реальный идиот. Кстати прокуратуру забыли (типа неосторожный подрыв). Тьху ***...