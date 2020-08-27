За фактом стрілянини на трасі Харків-Київ відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство", - Нацполіція

За фактом нападу зі стріляниною на автобус, який стався в четвер увечері поблизу Люботина Харківської області, відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство" .

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб із хуліганських спонукань, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

У відомстві також уточнили, що внаслідок інциденту були доставлені в лікарню 4 особи: один із постраждалих зі струсом мозку, інші – мають різні поранення від гумових куль.

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Наразі, за інформацією поліції, машини нападників встановлено, 14 осіб затримано. Тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.