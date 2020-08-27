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Новини
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За фактом стрілянини на трасі Харків-Київ відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство", - Нацполіція

За фактом стрілянини на трасі Харків-Київ відкрито кримінальне провадження за статтею

За фактом нападу зі стріляниною на автобус, який стався в четвер увечері поблизу Люботина Харківської області, відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство" .

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб із хуліганських спонукань, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

У відомстві також уточнили, що внаслідок інциденту були доставлені в лікарню 4 особи: один із постраждалих зі струсом мозку, інші – мають різні поранення від гумових куль.

Дивіться також: Напад на автобус під Харковом потрапив на ВIДЕО

Наразі, за інформацією поліції, машини нападників встановлено, 14 осіб затримано. Тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.

Автор: 

Нацполіція (15138) стрілянина (1778) траса (83) Кива Ілля (377) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+17
когда убивали Стерненко - это была обычная хулиганка ..

а когда бьют ОПЗЖ - это покушение на убийство

мы это запомнили, авакян и зеЧмо
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27.08.2020 23:06
+7
"Соратникам" Кивы решили разнести головы? Героев Украины этим людям, немедленно!!!!
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27.08.2020 23:13
+7
давно пора вообще запретить рашистские ОП За Смерть и Шмария, иначе дальше может быть вообще п-ц
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27.08.2020 23:23
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Не... Так не піде. Так хто там на кого конкретно "покушався"?
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27.08.2020 23:00 Відповісти
Геї на πдорасів...
Чи навпаки..))
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27.08.2020 23:12 Відповісти
Та хто їх "натуралів" зрозуміє. Риги самі себе звиздять - вже добре .
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27.08.2020 23:35 Відповісти
Чим їх меньше- тим Нас Більше!!
МалоВатно буде!!)))
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27.08.2020 23:38 Відповісти
а если оружие зарегистрированное... или наградное...сконаает за хулиганку?
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27.08.2020 23:02 Відповісти
Ну тут треба дивитись. Якщо у пашинського, то це самооборона. А якщо у погранця, який вистрелив в машину на кордоні з дамбабве (і тільки розголос його врятував), - то перевищення службових обов"язків.
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27.08.2020 23:09 Відповісти
странно ..резиновыми пулями - это покушение на убийство?

то есть если генетические мусора будут стрелять по протестующим резиной - это покушение на убийство

миусора - не люди (с) министр МыВыДЫ собаков.
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27.08.2020 23:03 Відповісти
Секс з презервативом-покушение на беременность или для того, чтобы уберечься?
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28.08.2020 00:42 Відповісти
«Надивляться Шарія, а потім й анал не табу.»
....
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27.08.2020 23:04 Відповісти
Ахтунг! Партизанен!
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27.08.2020 23:04 Відповісти
когда убивали Стерненко - это была обычная хулиганка ..

а когда бьют ОПЗЖ - это покушение на убийство

мы это запомнили, авакян и зеЧмо
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27.08.2020 23:06 Відповісти
надеюсь, что всех этих отморозков закроют надолго.
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27.08.2020 23:11 Відповісти
Всіх.
І тих, і тих.
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27.08.2020 23:13 Відповісти
Надеюсь что ты попадешь под раздачу со следующими дрочунами кивы.
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28.08.2020 01:27 Відповісти
нє ківі погрузить їх в інший бус і кудись знову повезе, щоб їх відмудохали, і тебе тварину теж
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28.08.2020 06:29 Відповісти
Та ні.
Там же шили самому Стерненку, чи не «замах»...
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27.08.2020 23:12 Відповісти
А Стерненко лезли убивать при Зе ?
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30.08.2020 10:40 Відповісти
Знову якесь шоу.
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27.08.2020 23:07 Відповісти
Это бандитизм, поэтому по максимуму должны сесть, иначе будет продолжение по нарастающей. И так уже говорят, что нормальный мужик должен иметь оружие, желательно автоматическое. Я пока верю во власть, но всё-таки не по себе становитсяот действительности.
Похоже спасение утопающих, дело самих утопающих.
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27.08.2020 23:10 Відповісти
Ну да. это же ведь не нападение на Стерненко, тут авакяшка будет максимально суров, чтобы ватная зебильня не напрягалась, да и своего подельника киву и его тиутшню нужно прикрыть.
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28.08.2020 01:29 Відповісти
А может всё норм. Может Кива нанял титушню типа на его бойцов напали патриоты!? Посмотреть надо что за птичек поймали!
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27.08.2020 23:10 Відповісти
шонеясно? зелені кловани своїм ідейно близьким ЖОПАблохам таким цирком "рейтинг" піднімають ... ліплять з прокацапської вати "мучеників".
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27.08.2020 23:13 Відповісти
"Соратникам" Кивы решили разнести головы? Героев Украины этим людям, немедленно!!!!
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27.08.2020 23:13 Відповісти
А чим відрізняються зажопники від окупантів? То на кого ж тоді хто вчиняв замах, якщо зажопники вороги України?
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27.08.2020 23:19 Відповісти
давно пора вообще запретить рашистские ОП За Смерть и Шмария, иначе дальше может быть вообще п-ц
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27.08.2020 23:23 Відповісти
Нужно бороться не с последствиями, а с причинами - антиукраинская и явно коллаборационистская зажопа создает отряды ватных титушек и это в свою очередь заставляет напрягаться всех здравомыслящих патриотов, которые прекрасно помнят 2013-2014-й годы, когда антиукраинская титушня типа оплота устраивала ватные шабаши и захваты админзданий и это привело к оккупации Крыма и Донбасса и с трудом патриотам удалось отстоять Харьков и Одессу. Так что нужно просто запретить не только боевых дрочунов кивы, но и зажопу с петушарием.
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28.08.2020 01:34 Відповісти
Постанова для Московії і її телебачення,по сценарію медведчука і ківи,тітушки від шарів б'ють тіткшок від опзж.Нічого цікавого.
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28.08.2020 06:36 Відповісти
Почему зеленский не занимается нейтрализацией сепаратистов медведчука? Они уже в открытую передвигаются автобусами по Украине с провокативными целями как в 2014.
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28.08.2020 13:11 Відповісти
Клоун ніяк не може вирватись з кварталу...
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06.09.2020 14:40 Відповісти
 
 