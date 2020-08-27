Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на факт стрілянини на трасі Харків-Київ і подякував поліції за оперативне затримання фігурантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.

У тексті зазначається: "Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, де група озброєних молодиків скоїла напад на автобус. Така ефективність повинна стати нормою.



По-перше, суспільство має згадати, що в державі є поліція і є Закон. А громадянин – отримати відчуття захищеності.

Ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

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По-друге, саме безкарність породжує вседозволеність, а отже, розслідування у таких справах повинне відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон’юнктурою.



Ми десятиріччями слухали гасло "Закон – один для всіх". Але бачимо, до чого призводять порожні обіцянки! Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні – отримувати реальне покарання".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.