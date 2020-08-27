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Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, - Зеленський

Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на факт стрілянини на трасі Харків-Київ і подякував поліції за оперативне затримання фігурантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.

У тексті зазначається: "Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, де група озброєних молодиків скоїла напад на автобус. Така ефективність повинна стати нормою.

По-перше, суспільство має згадати, що в державі є поліція і є Закон. А громадянин – отримати відчуття захищеності.

Ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

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По-друге, саме безкарність породжує вседозволеність, а отже, розслідування у таких справах повинне відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон’юнктурою.

Ми десятиріччями слухали гасло "Закон – один для всіх". Але бачимо, до чого призводять порожні обіцянки! Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні – отримувати реальне покарання".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) стрілянина (1778) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+34
Зелебобка, опзЖопная мразота твои друзья?
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27.08.2020 23:24
+24
Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 686Тирнет пам"ятає всьо.
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27.08.2020 23:33
+20
Він же маладой риганал.
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27.08.2020 23:27
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Подюкував поліцаям, що захистили ТІТУХАНІВ.
Оце дурощі..
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28.08.2020 06:41 Відповісти
причем быстро как... моментальная реакция... наводит на мысль...
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28.08.2020 08:35 Відповісти
Бу га га. Слава авакяну- самому лучшему временному министру. Да?
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28.08.2020 06:47 Відповісти
Зелене ганебне лайно, гидко дивитися на це чмо
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28.08.2020 07:17 Відповісти
Каждый должен ответить за содеянное.
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28.08.2020 07:37 Відповісти
Дякула. преЗЕдент позитивчик...
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28.08.2020 07:59 Відповісти
...группа вооруженных молодчиков...(с)
забьіл добавить ,,спортивного телесложения"
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28.08.2020 08:10 Відповісти
Еще кому-то нужны доказательства, что эта тупая инсценировка нападения, была организована дебилом кивой и его друганом - аваакяном.
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28.08.2020 09:04 Відповісти
Видайте їм усім в якості заохочення РЮКЗАКИ Авакова з памьятним приписом...
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28.08.2020 09:14 Відповісти
Выборы....Для достижения своих целей,для поднятия рейтинга все способы и методы хороши.Вплоть до самых гнусных...Банальная бандитская стрелка...Одни бандюки замочили других таких же самых.Но в какую обертку все завернули...Как подали...Сораттники Кивы...Провокация против ОПЗЖ...А мусора то как оперативно работать начали...Любо дорого посмотреть....Луцк,Полтава,Харьков....Аж слеза наворачивается.
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28.08.2020 10:17 Відповісти
Согласен. Упаковку новости со старта завернули не в "Бандитские разборки с причастностью Кивы", а в обёртку "Кивиных СОРАТНИКОВ РАССТРЕЛЯЛИ радикалы по политическим мотивам". Это сделал и Цензор, в том числе.
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28.08.2020 15:23 Відповісти
шоу от цирка, очередная серия для овец.
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28.08.2020 13:37 Відповісти
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