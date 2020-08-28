Унаслідок стрілянини на трасі Харків-Київ затримали 14 осіб, поранених четверо, - Офіс ГПУ

За даними прокуратури, внаслідок стрілянини чотири людини зазнали тілесних ушкоджень та буди доставлені до лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу ГПУ

У повідомленні зазначається: "Внаслідок події четверо пасажирів зазнали тілесних ушкоджень та доставлені до лікарні. У потерпілих вогнепальні поранення кінцівок та забої.



Автомобілі, на яких рухалися нападники, встановлено на АЗС поблизу м. Краснограда. Групу із 14 осіб затримано.



Слідчі дії тривають".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

У СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено не 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.