Унаслідок стрілянини на трасі Харків-Київ затримали 14 осіб, поранених четверо, - Офіс ГПУ
За даними прокуратури, внаслідок стрілянини чотири людини зазнали тілесних ушкоджень та буди доставлені до лікарні.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу ГПУ
У повідомленні зазначається: "Внаслідок події четверо пасажирів зазнали тілесних ушкоджень та доставлені до лікарні. У потерпілих вогнепальні поранення кінцівок та забої.
Автомобілі, на яких рухалися нападники, встановлено на АЗС поблизу м. Краснограда. Групу із 14 осіб затримано.
Слідчі дії тривають".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
У СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено не 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.
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