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Новини
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Унаслідок стрілянини на трасі Харків-Київ затримали 14 осіб, поранених четверо, - Офіс ГПУ

Унаслідок стрілянини на трасі Харків-Київ затримали 14 осіб, поранених четверо, - Офіс ГПУ

За даними прокуратури, внаслідок стрілянини чотири людини зазнали тілесних ушкоджень та буди доставлені до лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу ГПУ

У повідомленні зазначається: "Внаслідок події четверо пасажирів зазнали тілесних ушкоджень та доставлені до лікарні. У потерпілих вогнепальні поранення кінцівок та забої.

Автомобілі, на яких рухалися нападники, встановлено на АЗС поблизу м. Краснограда. Групу із 14 осіб затримано.

Слідчі дії тривають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, - Зеленський

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

У СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено не 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.

Автор: 

ГПУ (4385) стрілянина (1778) траса (83) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+28
Ну і ще б не мішало щоб не запізнювався 7а 2 години з українським перекладом. А то здається, що сайт для московитів, а ми так… пріложєніє.
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28.08.2020 01:55
+27
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28.08.2020 01:42
+26
А в "Нацкорпусе" отвергают причастность к обстрелу сторонников Кивы и призывают полицию задержать самого нардепа за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев - Харьков
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28.08.2020 01:41
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Пока он у НАС будет "банда клоуна" он будет только смешить.
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28.08.2020 10:32 Відповісти
А що робити?
Рентінгу "віагра" не помічник.
Треба дякувати Вітренчисі - вона винайшла спосіб підняття рейтингу шляхом вкидання гранат у натовп однодумців.
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28.08.2020 10:38 Відповісти
медведчуки и шарии это не политические оппоненты, а откровенные враги государственности страны, их электорат те, кто готов кричать: путин введи войска. То что делает нацкорпус, должно делать СБУ не наступая на грабли Крыма и Донбасса.
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28.08.2020 10:45 Відповісти
Не знаю, лично мое мнение, что всех любителей русского мира нужно истреблять именно так. Такие твари не заслуживают честного "один на один". Играешь не по честному, поддерживаешь кровожадных убийц, диктаторов, воровскую власть - так будь готов, что тебя так же не по честному отметелят. Да это выглядит дико, так, извините, уважаемая власть, наведи порядок, посади сепаров, врагов Украины, настоящих воров за решетки - никто никого бы так не бил... Беспорядок и хаос порождает еще больший беспорядок и хаос. Безвластие и уничтожение справедливости ведет именно к таким последствиям...
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28.08.2020 11:08 Відповісти
То, шо ехало в бусе ,сочувствия не вызывает ,но случай пахнет предвыборной провокацией. В чьих интересах ?- Надо докапываться!
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28.08.2020 12:10 Відповісти
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА !!! ДРОЧИЛ КИВЫ ПОБИЛИ !)
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28.08.2020 12:12 Відповісти
Щось воно мутне таке -це "нападение". Спочатку стріляли з автомата , було два "огнестрела", а тепер чотири з "тілесними ушкодженнями кінцівок", тобто "вбивали " резиновими кулями по ногах. А завтра виявиться, що то самі ж жопозадноприводні опозиціонери з шизоідним Ківою все це й організували. Жал пацанів, клюнули на обіцяні гроші, а іх "організатори" кинуть і поосадять. Авакян відрапортує про затримання злочинноі банди.
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28.08.2020 13:06 Відповісти
Ось для чого отой "Кива" потрібен в жопоблоці ,щоб мутити передові новини перед виборами...
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28.08.2020 14:44 Відповісти
Мутного ничего нет!Просто ряд спонсоров(предпринимателей)отказались платить ОПЗЖ и переметнулись в Партию меров...и Кива вместе с титушками от ОПЗЖ,поехал "поучить" "нерадивых" спонсеров...и нарвался и получил люлей от других(спонсорских) титушек!!!И Все дела!!!! Ну а так как титуханские разборки никому не интересны-то Кива и его журналисты на ходу придумали "политическую бойню"!!!
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28.08.2020 15:08 Відповісти
Щось воно мутне таке -це "нападение". Спочатку стріляли з автомата , було два "огнестрела", а тепер чотири з "тілесними ушкодженнями кінцівок", тобто "вбивали " резиновими кулями по ногах. А завтра виявиться, що то самі ж жопозадноприводні опозиціонери з шизоідним Ківою все це й організували. Жал пацанів, клюнули на обіцяні гроші, а іх "організатори" кинуть і поосадять. Авакян відрапортує про затримання злочинноі банди.
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28.08.2020 13:07 Відповісти
очередное шоу от цирка, овцам хавать аккуратно, слюной не брызгать.
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28.08.2020 13:33 Відповісти
Пишите стрельба хоть уточняйте, что с травмата, а то с рогатки тоже стреляют, а люди про амтомати думают.
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28.08.2020 13:35 Відповісти
Кива ще не те повідомить -напише , лишень дай волю його рукам...
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28.08.2020 14:45 Відповісти
--- Споглядаючи на спотворений. до невпізнаності гнівний писок головногоо соціаліста-- правдолюба Ківі.який кромсав нац- корпус за віроломний напад на його братанів .чомусь ловив себе на думці. що це черговий спектакль щодо геніальності і незамінності головного пінкертона авак*яна .../який знову так віртуозно .а головне ефективно ----розібрався з чергоими терористами.../ Слава нашим доблесним поліцменам !!!
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28.08.2020 14:26 Відповісти
--- Споглядаючи на спотворений. до невпізнаності гнівний писок головногоо соціаліста-- правдолюба Ківі.який кромсав нац- корпус за віроломний напад на його братанів .чомусь ловив себе на думці. що це черговий спектакль щодо геніальності і незамінності головного пінкертона авак*яна .../який знову так віртуозно .а головне ефективно ----розібрався з чергоими терористами.../ Слава нашим доблесним поліцменам !!!
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28.08.2020 14:28 Відповісти
I що тепер буде? Зроблять розмитнення авто по 200 баксів? Чи по 100?
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28.08.2020 15:53 Відповісти
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