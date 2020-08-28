Усі контакти з Білоруссю поставлено на паузу. Вони відновляться, коли не зазнаватимуть репутаційних і політичних втрат, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заморозила всі контакти з білоруською стороною і таким чином висловила свою позицію щодо дій, вжитих владою Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"У нас зараз, по суті, всі процеси, всі контакти з білоруською стороною поставлено на паузу. Я можу офіційно вам про це заявити. Ми стежимо за розвитком ситуації. І тільки коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не зазнаватимуть ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України, ці контакти будуть відновлені", - сказав Кулеба.

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