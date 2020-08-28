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Усі контакти з Білоруссю поставлено на паузу. Вони відновляться, коли не зазнаватимуть репутаційних і політичних втрат, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заморозила всі контакти з білоруською стороною і таким чином висловила свою позицію щодо дій, вжитих владою Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"У нас зараз, по суті, всі процеси, всі контакти з білоруською стороною поставлено на паузу. Я можу офіційно вам про це заявити. Ми стежимо за розвитком ситуації. І тільки коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не зазнаватимуть ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України, ці контакти будуть відновлені", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+9 yuri sheyko
показати весь коментар28.08.2020 01:53
+8 Nick Valentine
показати весь коментар28.08.2020 03:08
+7 Kamate Kaora
показати весь коментар28.08.2020 01:48
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на МИД его просто спас таким предложением -не комментировать вообще.
ссікло обікновенное.
Згоден...
пока плюс... с возможностью при первом же зеленом прикацапливании его отобрать....
Зі своїми проблемами розберіться спочатку.
Правильно Кулеба! Надо чтоб Лукашенко чувствовал - шаг вправо, шаг влево -пипец. Только в Московию, только к Путину и никуда больше. Чтоб у него иного выбора не было! Все по Путину Гению дипломатии
https://ru.krymr.com/amp/voda-v-krymu-proishodit-neobratimy-process/30806095.html
Да, вполне вероятно, что кто бы ни стал следующим президентом, скорее всего это будет достаточно промосковский политик.Другого просто это белорусское общество сейчас не переварит.Но в любом случае он уже не сможет так откровенно ложить болт на общепринятые демократические процедуры, как Лука.
Как же кричали до 2014- 2015: Ната нападет! Все и оставили, как было в УССР -- охраняем западные рубежи! А взули с востока...
Совсем мозги отшибает!
https://censor.net/news/3216266/ukraina_prisoedinilas_k_deklaratsii_es_priznayuscheyi_chto_vybory_v_belarusi_ne_byli_svobodnymi_i_ne
Этого вполне достаточно. Все остальное может и будет истолковано той стороной и недоброжелателями типа кацапов как вмешательство во внутренние дела Белоруси.
Значит бьіла на то веская причина.
Ты даже не водитель Ермака, поэтому, твое дело, извини....
ну и что потеряли Казахстан и другие среднеазиатские
республики и что
взамен сто тонн мёда с ЕС рыночная квота
сначала находят замену рынку потом меняют партнёра
а наши сначала говорят Б а потом А
результат вся промышленность. стоит
и на сколько уменьшился наш экспорт
скромно молчат
Ага, бацька ситуацию разрулит в свою пользу и возобновит...ждите, он останется под пуйлом, а Украина и с этой стороны получит массу ништяков. Долб***ы.