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За добу 27 серпня на Буковині було інфіковано коронавірусом 155 осіб, - ОДА
27 серпня коронавірус підтвердили у 155 буковинців. Також ще три райони області віднесли до "червоної зони".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Захворюваність зросла у Вижницькому, Глибоцькому та Новоселицькому районах. Саме тому Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести їх до червоної зони карантину.
Водночас цього дня від коронавірусу вилікувалися ще 63 мешканці області. Загалом одужали 6092 буковинці. За час пандемії в області зареєстрували 9855 випадків захворювання.
Обласна лабораторія протестувала 564 зразки.
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Слушайте а где они вообще обитают где лечатся где их хоронят , их же как бы десятки тысяч блин кого не спросишь ни кто ничего не знает короче это что то типа легенды о снежном человеке и плезеозавре несси 70-х которых никто не видел до сих пор и НЛО В 80 годах+ Бермудский треугольник