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Новини Коронавірус і карантин
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За добу 27 серпня на Буковині було інфіковано коронавірусом 155 осіб, - ОДА

За добу 27 серпня на Буковині було інфіковано коронавірусом 155 осіб, - ОДА

27 серпня коронавірус підтвердили у 155 буковинців. Також ще три райони області віднесли до "червоної зони".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Захворюваність зросла у Вижницькому, Глибоцькому та Новоселицькому районах. Саме тому Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести їх до червоної зони карантину.

Водночас цього дня від коронавірусу вилікувалися ще 63 мешканці області. Загалом одужали 6092 буковинці. За час пандемії в області зареєстрували 9855 випадків захворювання.

Обласна лабораторія протестувала 564 зразки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області за добу виявили 159 нових випадків COVID-19, - ОДА

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Походу тема на пару лет
Слушайте а где они вообще обитают где лечатся где их хоронят , их же как бы десятки тысяч блин кого не спросишь ни кто ничего не знает короче это что то типа легенды о снежном человеке и плезеозавре несси 70-х которых никто не видел до сих пор и НЛО В 80 годах+ Бермудский треугольник
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28.08.2020 01:58 Відповісти
До виборів в жовтні вся Украіна буде проголошена "червоною зоною". З неможливостю проведення виборів. - степашка обгрунтує,що всім треба брати чисту білизну і повзти на кладовища..(Бо зелебобики на них пролітають ,як фанера над Паріжем)-але ви про це нікому-державна таємниця!
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28.08.2020 04:43 Відповісти
І заскавчали ґебельси пукіна -закликають не звертати увагу на ковід19.. Їм же ж за кожного вмерлого і інваліда після ковід19 "премії"платять а най брехливим падлюкам пукін особисто обіцяє дати медальку
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28.08.2020 09:31 Відповісти
 
 