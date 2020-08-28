За добу 27 серпня на Буковині було інфіковано коронавірусом 155 осіб, - ОДА

27 серпня коронавірус підтвердили у 155 буковинців. Також ще три райони області віднесли до "червоної зони".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Захворюваність зросла у Вижницькому, Глибоцькому та Новоселицькому районах. Саме тому Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести їх до червоної зони карантину.

Водночас цього дня від коронавірусу вилікувалися ще 63 мешканці області. Загалом одужали 6092 буковинці. За час пандемії в області зареєстрували 9855 випадків захворювання.

Обласна лабораторія протестувала 564 зразки.

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