Трамп заявив, що йде на другий термін, щоб захистити США від усіх небезпек і продовжити боротьбу з фашизмом і комунізмом
Чинний президент США Дональд Трамп дав згоду балотуватися на другий термін на посту глави держави від Республіканської партії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у завершальний день роботи з'їзду республіканців.
"Я пишаюся вашою довірою і тим, що ви висунули мене на пост президента на наступні чотири роки", - сказав Трамп.
"Я приймаю цю пропозицію", - заявив чинний президент Сполучених Штатів.
Трамп заявив, що зобов'язується "захищати Америку від усіх небезпек" і вести її шляхом подальшого розвитку та процвітання, продовжити "боротьбу з фашизмом і комунізмом".
"Ці вибори - найважливіші в історії нашої країни" - наголосив він.
Водночас Трамп піддав критиці кандидата в президенти від демократів Джо Байдена, який, за словами чинного президента, в разі обрання може занурити країну в анархію і беззаконня.
"Ми витратили останні чотири роки на те, щоб звернути назад збитки, завдані Джо Байденом за останні 47 років", - заявив Трамп, додавши, що "накраще - ще попереду".
"На з'їзді демократів ви навряд чи чули хоч слово про їхній порядок денний. Але це не тому, що в них його немає. Це тому, що їхній порядок денний - найбільш екстремальний набір пропозицій, коли-небудь висунутих великим кандидатом від партії", - додав президент.
Трамп також обвинуватив кандидата від демократів у потуранні політиці Китаю, повторивши свою раніше зроблену заяву, що "Китай захопить Америку" в разі приходу Байдена до влади.
"Програма Байдена зроблена в Китаї, моя програма - зроблена в США", - наголосив Трамп на з'їзді республіканців.
Президентські вибори в США відбудуться в листопаді.
Національний з'їзд республіканців проходить в місті Шарлотт в штаті Північна Кароліна.
Минулого понеділка на з'їзді делегати офіційно висунули Трампа кандидатом у президенти від партії на виборах у листопаді 2020 року. Крім того, Майк Пенс офіційно став кандидатом на пост віцепрезидента США.
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рудий придурок - ганьба для Америки та республіканців.
нема яскравих полiтикiв, яскравих особистостей...
але Трамп - це вже за межами здорового глузду.
Осталось включить в риторику "дидываевали", "наберлин" и "можемпавтарить"
уйдёт обиженнымостанется в стороне.
он про-путинский, НО не балобол - все что обещал выполняет..
то есть с рашкой и китаем...
Потому поосторожнее с эпитетами в адрес Трампа. Он злопамятный и может отвалить п***юлей!
Тоже фанерный Рейхстаг штурмовать будет и дидов на палках носить?
Удачи!
- ну и нам-то чему тут радоваться, если США замкнется внутри?
Вспомним, когда (после чего) мадам Рибентроп дала добро на СП-2 ?
Клоуны у власти!!!
Що він зробив........побудував стіну,
Проа міжнародному рівні США вже не є країною номер один.
Навіть Корея його мала десь.
І те що військовий потенціал вищій від РФії це не його застуга, а **********.
Мля нам ще чотири роки терпіти дезентерію.
Хба що ******** зробить подарунок і стане прахом...........
Мля,,,,,,,! нам ще Чотири роки терпіти дизентерію.
Хіба що ******** зробить подарунок и стані прахом ...........