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Новини
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Трамп заявив, що йде на другий термін, щоб захистити США від усіх небезпек і продовжити боротьбу з фашизмом і комунізмом

Трамп заявив, що йде на другий термін, щоб захистити США від усіх небезпек і продовжити боротьбу з фашизмом і комунізмом

Чинний президент США Дональд Трамп дав згоду балотуватися на другий термін на посту глави держави від Республіканської партії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у завершальний день роботи з'їзду республіканців.

"Я пишаюся вашою довірою і тим, що ви висунули мене на пост президента на наступні чотири роки", - сказав Трамп.

"Я приймаю цю пропозицію", - заявив чинний президент Сполучених Штатів.

Трамп заявив, що зобов'язується "захищати Америку від усіх небезпек" і вести її шляхом подальшого розвитку та процвітання, продовжити "боротьбу з фашизмом і комунізмом".

"Ці вибори - найважливіші в історії нашої країни" - наголосив він.

Водночас Трамп піддав критиці кандидата в президенти від демократів Джо Байдена, який, за словами чинного президента, в разі обрання може занурити країну в анархію і беззаконня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден випереджає Трампа у штатах, що "коливаються", але вже з мінімальним відривом, - CNBC

"Ми витратили останні чотири роки на те, щоб звернути назад збитки, завдані Джо Байденом за останні 47 років", - заявив Трамп, додавши, що "накраще - ще попереду".

"На з'їзді демократів ви навряд чи чули хоч слово про їхній порядок денний. Але це не тому, що в них його немає. Це тому, що їхній порядок денний - найбільш екстремальний набір пропозицій, коли-небудь висунутих великим кандидатом від партії", - додав президент.

Трамп також обвинуватив кандидата від демократів у потуранні політиці Китаю, повторивши свою раніше зроблену заяву, що "Китай захопить Америку" в разі приходу Байдена до влади.

"Програма Байдена зроблена в Китаї, моя програма - зроблена в США", - наголосив Трамп на з'їзді республіканців.

Президентські вибори в США відбудуться в листопаді.

Національний з'їзд республіканців проходить в місті Шарлотт в штаті Північна Кароліна.

Минулого понеділка на з'їзді делегати офіційно висунули Трампа кандидатом у президенти від партії на виборах у листопаді 2020 року. Крім того, Майк Пенс офіційно став кандидатом на пост віцепрезидента США.

Автор: 

Байден Джо (2883) вибори (6684) США (22590) Трамп Дональд (5526)


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Топ коментарі
+15
Ещё один борец с фашизмом)
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28.08.2020 07:19
+13
Фигня, его предвыборные лозунги! Кто им верит? Весь срок он пытался заигрывать с Путиным, даже на импичмент напоролся. там не дураки. Скинут, сядет! Вот и борется за свою задницу!
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28.08.2020 07:15
+7
Йди вже краще в дупу,стара ти кремлівська консерва.

рудий придурок - ганьба для Америки та республіканців.
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28.08.2020 07:17
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Рашке - шах и мат!
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28.08.2020 07:11 Відповісти
Иди спи уже
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28.08.2020 07:12 Відповісти
Та уже и пошел, но меня Холодный яр разбудил. Вроде и написал мне, а потом взял и слился
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28.08.2020 07:14 Відповісти
С таким рейтингом можно уже никуда не спешить...
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28.08.2020 07:12 Відповісти
42,5% Тем более Байден слелал ход конем вицк-президентом будет чернокажая красавица...
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28.08.2020 07:14 Відповісти
Отмороженная социалистка.
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28.08.2020 07:40 Відповісти
Йолопе, ти хоча би трохи розберися з тим, що відбувається в США. байден не може зробити хід ані коньом ані ослом, бо воно - на ранній стадії старечої деменції. А "красавиця" камала харіс - це колишня проститутка, яка шлях у політику проклала своєю звєздою.
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28.08.2020 09:18 Відповісти
Фигня, его предвыборные лозунги! Кто им верит? Весь срок он пытался заигрывать с Путиным, даже на импичмент напоролся. там не дураки. Скинут, сядет! Вот и борется за свою задницу!
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28.08.2020 07:15 Відповісти
Йди вже краще в дупу,стара ти кремлівська консерва.

рудий придурок - ганьба для Америки та республіканців.
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28.08.2020 07:17 Відповісти
Но тем не менее... Они. Его. Выдвинули. Кгмммм...
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28.08.2020 09:14 Відповісти
Да и моржовую ..., тем не менее =)))
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28.08.2020 11:17 Відповісти
тому що криза i серед республiканцiв. i у демократiв. обидвi партii не в кращому станi...
нема яскравих полiтикiв, яскравих особистостей...

але Трамп - це вже за межами здорового глузду.
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28.08.2020 12:27 Відповісти
Ещё один борец с фашизмом)
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28.08.2020 07:19 Відповісти
Точно.
Осталось включить в риторику "дидываевали", "наберлин" и "можемпавтарить"
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28.08.2020 10:42 Відповісти
4 дня назад арестованы подельники Трампа по отмыванию бабла...а это капец рыжему
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28.08.2020 07:19 Відповісти
жульё. барыги))

Трамп заявив, що йде на другий термін, щоб захистити США від усіх небезпек і продовжити боротьбу з фашизмом і комунізмом - Цензор.НЕТ 4309
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28.08.2020 17:52 Відповісти
Трампошенко.
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28.08.2020 07:36 Відповісти
та нет, скорее Трамплесень
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28.08.2020 09:04 Відповісти
Все агенты ***** борются с фашизмом, и Трамп туда же, а по, по своей сути Трапм фашист и есть, дали бы волю негриков пачками бы вешал на фонарях. Несмотя на рейтинг Трамп может выиграть выборы, если кацапы опять окуппируют ФБ в американском сегменте и затеят, например,Ю пересчет голосов. Тут кацапы лучшие в мире, у них нет реально никаких конкурентов, остается надеяться что элита и народ в США это уже поняли, и обмануть второй раз самую могучую страну в мире у ловких кацапов не выйдет.
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28.08.2020 07:37 Відповісти
Хилари Клинтон уже призвала Байдена не соглашаться на проигрышный результат. Похоже может получится Майдан по американски. Республиканцы и демократы натаскивают свой электорат. Меня беспокоит в этой ситуации, что Америке будет не до Украины. Будут сугубо внутренние разборки.
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28.08.2020 07:47 Відповісти
не беспокойся за Украину ибо ее територия одинаково беспокоит и демократов и республиканцев,ведь сосед то с ней враг гамерики рашист .который обобрался наследником и правоприемником похороненых строителей коммунизма...
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28.08.2020 09:10 Відповісти
Вам видимо не понятна суть. Когда-то Джордж Буш и Альберт Гор уже пересчитывали несколько раз голоса выборщиков ( и электората), чтобы узнать кто из них выиграл выборы. В те времена на улицах всё было спокойно, и демократы не были агрессивны республиканцам и наоборот. Сейчас всё по другому, на улицах демонстрации, БЛМ, громят магазины и т.д. Если ещё добавиться активное противостояние республиканских сторонников с группой поддержки демократов, то беспорядки усилятся в разы. Причём уже сейчас губернаторы от демократов поддерживают своих сторонников, а после выборов к этому подключатся губернаторы республиканцы, потом конгрессмены, сенаторы. Получится не слабая заварушка. Поэтому для украинцев важно, чтобы выборы прошли мирно и совсем не важно кто будет в Белом доме, демократ или республиканец.
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28.08.2020 10:00 Відповісти
зачем говоришь о сути,если и сам ее не понимаешь?Пример "о тех временах" -это не суть, а воспоминания о "делах давно прошедших дней".Заварушки не получится ,не волновайтесь, в данном случае ,Ваша сущность выдает суть,которая рождает в мыслях заворушки
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28.08.2020 10:29 Відповісти
В США уже заворушка. А суть в том, что для украинцев без разницы кто в штатах президент, и не стоит копья ломать кто лучше Трамп или Байден.
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28.08.2020 10:36 Відповісти
це Твоя суть Тебе видає "А суть в том, что для украинцев без разницы кто в штатах президент, " для української суті є різниця між президентом,котрий висить у рашиста на гачку за свої "похождения" в бытность в рабсее и тим ,хто вважає рабсею терористичною державою № 1.котра окуповує український Крим ,частину українського Донбассу і веде з Україною війну...
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28.08.2020 14:12 Відповісти
Ну якщо розмова пішла так, давай посилання хто з президентів США москаликів вважав терористами, а то далі спілкування не буде.
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28.08.2020 14:38 Відповісти
,,,,і тим ,хто вважає рабсею терористичною державою № 1.котра окуповує український Крим ,частину українського Донбассу і веде з Україною війну...(це не про президента,а про кандидата в президенти .) чи може Ти москаликів теж не вважаєш такими?
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28.08.2020 16:21 Відповісти
Я зрозумів посилання на інформацію не буде, виявиться це був не кандидат у президенти, а сенатор. Потім конгресмен, потім губернатор ... а наприкінці Петро мій сусід. Бувай.
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28.08.2020 17:25 Відповісти
це,що Петро твій сусід",-і так ясно,а за інформацією (посилання) до дядька google...він і Тобі і сусіду допоможе.
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29.08.2020 16:02 Відповісти
Я і без Google знаю, що президенти в Америці боягузкуваті, воюють тільки з відсталими країнами.
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29.08.2020 17:54 Відповісти
Ти не безфамільний, ти безмозглий, якщо не бачиш, що у Штатах вже пішла заварушка, заварена дєрьмократами. Мабуть у тебе цілодобово СNN не вимикається з Доном Лемоном.
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28.08.2020 14:30 Відповісти
Украине самой не до Украины. Иначе как обьяснить зе!лёную плесень на самом ответственном посту.
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28.08.2020 09:16 Відповісти
А в чём проблема, Вы стали меньше кушать. Надо быть терпимым, в следующий раз выиграет выборы политик лично приятный Вам . Это и есть демократия.
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28.08.2020 10:07 Відповісти
_Очень плохо для всего мира если этот путинский лакей засядет на второй срок. Для путлера это пролонгация окна возможностей. Всем херово будет... глупой Европе, которая умиротворяет путлера и тупо бездействует также. Никто не уйдёт обиженным останется в стороне.
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28.08.2020 07:47 Відповісти
Европа ничего не может. Это как педика просить усмирить гопника. А Америка не очень-то и хочет.
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28.08.2020 07:59 Відповісти
Так вообще, педики бывают довольно брутальные. Перейбать могут и гопника и не гопника.
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28.08.2020 10:35 Відповісти
Кто борется, тот поборет.
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28.08.2020 07:57 Відповісти
Обама тупо здав Крим, Донбас а Трамп Азовське море окупантам, сходивши по великому на підписані президентом США Будепештські гарантії. Тож пішов геть рижий наймит Путіна, який власні проблеми свої і своїх друзів хоче вирішувати за рахунок України.
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28.08.2020 08:08 Відповісти
Трамп такой же балабол как и зеленский
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28.08.2020 08:18 Відповісти
вообще то нет..
он про-путинский, НО не балобол - все что обещал выполняет..
Трамп заявив, що йде на другий термін, щоб захистити США від усіх небезпек і продовжити боротьбу з фашизмом і комунізмом - Цензор.НЕТ 6746
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28.08.2020 08:21 Відповісти
Мей,се нмімаки та моцкалі гев на гурах Карпат з крісами та скорострілами лазют а Трам їх забачив. Тото мой кум Місько Тайста як паленки втяпає то все меле мов в смереках хтос є.
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28.08.2020 08:22 Відповісти
"продолжить борьбу с фашизмом и коммунизмом"
то есть с рашкой и китаем...
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28.08.2020 08:27 Відповісти
Кстати, отцы коммунизма - БандераМаркс и БандераЭнгельс были страшными русофобами: «И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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28.08.2020 11:35 Відповісти
Имеется ввиду "вместе с росией продолжить борьбу с фашизмом" и убрать "с коммунизмом". Этот клоун палит себя постоянно, видно, что манафорт помочь ни чем не может.
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28.08.2020 08:33 Відповісти
Рыжий дурак совсем плохой...
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28.08.2020 08:52 Відповісти
Коммунизм= фашизм!!!! И это радует!!!
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28.08.2020 09:05 Відповісти
Посмотрим! Как правило, в США действующий президент на выборах имеет преференцию и переизбирается. Вспомним Клинтона. Куда уж больше. И тем не менее был переизбран.
Потому поосторожнее с эпитетами в адрес Трампа. Он злопамятный и может отвалить п***юлей!
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28.08.2020 09:11 Відповісти
С фашизмом???!!!
Тоже фанерный Рейхстаг штурмовать будет и дидов на палках носить?
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28.08.2020 09:14 Відповісти
и продолжить борьбу с фашизмом и коммунизмом ----- Красиво сказал, как обрезал по самые помидоры. Удачи тебе Трампушка на этом не лёгком пути.
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28.08.2020 09:14 Відповісти
Правильный лозунг. В результате за него проголосуют и правые (против коммунизма), и левые (против фашизма).
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28.08.2020 09:17 Відповісти
Удачи тебе, Президент Трамп!
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28.08.2020 09:19 Відповісти
Да уж точно, если Трамп, то трампуше импичмента не избежать!
Удачи!
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28.08.2020 11:46 Відповісти
4 года уже объявляют ему импичмент, всё никак не объявят, удачи.
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28.08.2020 12:01 Відповісти
Вражає кількість коментаторів-ідіотів, які або на зарплаті, або дійсно не розуміють, що відбувається в США. Над цією країною нависла величезна загроза комунофашистського соціалізму.
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28.08.2020 09:21 Відповісти
Кацапы пасутся.
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28.08.2020 10:05 Відповісти
Трамп звичайно має свої недоліки, але програма байдена дійсно екстремистська. Я дивився промову Трампа, роблячи хатні справи, і вона була довга, 70 хв., за що його критикували свої ж. Про фашизм з комунізмом не чув - це Цензор переписав з москальского Інтерфакса. А в промові було про боротьбу з Китаєм, відновлення енергонезалежності США, згортання військових дій за кордоном, висилку півмільйона емігрантів з кримінальним бекграундом, перенос посольства в Єрусалим. Багато чого іншого було : про економіку (10 млн нових робочих місць в наступні 10 місяців) та медицину (зобов'язати страхувальників підписувати людей з важкими хворобами на страховку без відмови та державне регулювання цін на ліки). Короче все по ділу. І головний меседж : "непогана держава США". А в байдена "держава США неповноцінна, ув'язнених треба звільняти достроково, мусульманським та китайським емігрантам треба з моїх податків оплачувати житло та медстраховку". Ну і антіфа, як "ледокол антирасової революції". Короче "хохли" - ідіть ви в дупу з своїми уявленнями про Трампа. Розберіться з зєлєнскім.
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28.08.2020 09:24 Відповісти
згортання військових дій за кордоном

- ну и нам-то чему тут радоваться, если США замкнется внутри?
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28.08.2020 09:39 Відповісти
Господи, єдиний притомний і обізнаний коментар на гілці.
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28.08.2020 14:32 Відповісти
Браво Трамп!
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28.08.2020 09:44 Відповісти
Дело в том что Трамп сам и есть ярким поклонником тоталитаризма ( фашизма, коммунизма, назови как хочешь). Его к власти на пушечный выстрел подпускать было нельзя, а уж на второй срок и подавно. Но Мир сошел с ума, так что вот такая вот " картина маслом".
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28.08.2020 11:27 Відповісти
Просто Трамп, как Меркель, за кресло надо платить, но почему то именно сказочному ... !
Вспомним, когда (после чего) мадам Рибентроп дала добро на СП-2 ?
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28.08.2020 12:00 Відповісти
Пока что у него хорошо только получается борьба со здравым смыслом
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28.08.2020 11:34 Відповісти
Увы, с янелохом тоже самое. Впрочем и на выгребной яме-404, с моржовой ... , такое же, саша3% ...
Клоуны у власти!!!
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28.08.2020 12:07 Відповісти
Забавно, не так давно на фоне беспорядков в США он назвал антифашистов главными врагами США и прочего прогрессивного человечества
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28.08.2020 13:26 Відповісти
И кто у него фашисты? Списочек?
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28.08.2020 13:29 Відповісти
бороться будет дрючбой.
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28.08.2020 13:31 Відповісти
Ось і проколів цей пихатій півень.
Що він зробив........побудував стіну,
Проа міжнародному рівні США вже не є країною номер один.
Навіть Корея його мала десь.
І те що військовий потенціал вищій від РФії це не його застуга, а **********.

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28.08.2020 15:39 Відповісти
Як добре американцям, вони вже перехили це жахіття і мають можливість усе поміняти.
Мля нам ще чотири роки терпіти дезентерію.
Хба що ******** зробить подарунок і стане прахом...........
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28.08.2020 15:44 Відповісти
Як добре американцям, народ вже Пережив це жахіття і має можливість усе поміняти.
Мля,,,,,,,! нам ще Чотири роки терпіти дизентерію.
Хіба що ******** зробить подарунок и стані прахом ...........
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28.08.2020 15:51 Відповісти
Верно. Нельзя дать власть плебейскому сброду и чёрным расистам.
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29.08.2020 03:17 Відповісти
 
 