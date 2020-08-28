Трамп заявив, що йде на другий термін, щоб захистити США від усіх небезпек і продовжити боротьбу з фашизмом і комунізмом

Чинний президент США Дональд Трамп дав згоду балотуватися на другий термін на посту глави держави від Республіканської партії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у завершальний день роботи з'їзду республіканців.

"Я пишаюся вашою довірою і тим, що ви висунули мене на пост президента на наступні чотири роки", - сказав Трамп.

"Я приймаю цю пропозицію", - заявив чинний президент Сполучених Штатів.

Трамп заявив, що зобов'язується "захищати Америку від усіх небезпек" і вести її шляхом подальшого розвитку та процвітання, продовжити "боротьбу з фашизмом і комунізмом".

"Ці вибори - найважливіші в історії нашої країни" - наголосив він.

Водночас Трамп піддав критиці кандидата в президенти від демократів Джо Байдена, який, за словами чинного президента, в разі обрання може занурити країну в анархію і беззаконня.

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"Ми витратили останні чотири роки на те, щоб звернути назад збитки, завдані Джо Байденом за останні 47 років", - заявив Трамп, додавши, що "накраще - ще попереду".

"На з'їзді демократів ви навряд чи чули хоч слово про їхній порядок денний. Але це не тому, що в них його немає. Це тому, що їхній порядок денний - найбільш екстремальний набір пропозицій, коли-небудь висунутих великим кандидатом від партії", - додав президент.

Трамп також обвинуватив кандидата від демократів у потуранні політиці Китаю, повторивши свою раніше зроблену заяву, що "Китай захопить Америку" в разі приходу Байдена до влади.

"Програма Байдена зроблена в Китаї, моя програма - зроблена в США", - наголосив Трамп на з'їзді республіканців.

Президентські вибори в США відбудуться в листопаді.

Національний з'їзд республіканців проходить в місті Шарлотт в штаті Північна Кароліна.

Минулого понеділка на з'їзді делегати офіційно висунули Трампа кандидатом у президенти від партії на виборах у листопаді 2020 року. Крім того, Майк Пенс офіційно став кандидатом на пост віцепрезидента США.