Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС
27 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці дотримуються режиму тиші і перебувають у постійній готовності дати відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.
"Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, унаслідок ворожих пострілів, немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 28 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.
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https://www.facebook.com/aphareus.ua/posts/308676820249025 13 серпня ·
На превеликий жаль у нас знову втрати:
сьогодні вpанці, 13 серпня, внаслідoк підpиву на невідoмoму вибухoвoму пpистpoї в pайoні населенoгo пункту Вoдяне Ясинуватськoгo pайoну Дoнецькoї oбласті, загинув старший сержант 42 ОМПБ 57 ОМПБр, Похович Сергій Богданович («Сєдой»), 1970 р.н., уродженець с.Новогригорівка Перша, Долинський район Кіровоградська область.
Був призваний на військову службу за контрактом в листопаді 2018. Залишилися батько та двоє дорослих дітей: донька та син (діти також проходять службу в ЗСУ).
Поховання, попередньо, 15 серпня, о 12 годині, в с.Новогригорівка
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=308648203585220&set=a.111197486663627&type=3 13 серпня · На превеликий жаль у нас небойові втрати:
12 серпня у зоні проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил.
Капітуляція Зеленського - окупанти безкарно вбивають наших та відкрито глузують з ЗСУ (Відео)
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
С кожним днем заборони захищатись бійцям ЗСУ, окупанти все більш нахабніють. Мало того, що з першого дня вони плювати хотіли на так звані "домовленості" - ведуть інженерні роботи по укріпленню своїх позицій, захоплюють сіру зону, ведуть розвідку та мінування своїми ДРГ та БПЛА, скидають вибухівку з БПЛА - https://enigma.club/articles/doba-v-oos-bpla-okupantiv-bez-pereshkod-skinuli-vibukhivku-dvoe-poranenikh-voiniv-zsu Доба в ООС - БПЛА окупантів без перешкод скинули вибухівку, поранено двох воїнів ЗСУ . Вони точно знають, що кожного, хто посміє зробити щось для вгамування окупантів - генерали Зеленського покарають. Тому і безкарно вбивають наших бійців, а Зеленський і його зграя розповідають нам, що вбиті самі себе застрелили!
Нещодавно був вбитий досвідчений розвідник на бойовому завданні https://enigma.club/articles/oss-kozhen-den-obstrili-zaginulo-dvoe-viskovikh-odnogo-poraneno ОСС - кожень день обстріли, загинуло двоє військових, одного поранено , а потім військовослужбовець 14 бригади - навіть родина вбитого просить не брехати про обставини загибелі, але генералам Зеленського пох - брешуть і далі.
А тепер вони просто ходять у https://www.5.ua/ru/rehyoni/vozle-avdeevky-okkupanti-provotsyruiut-********-vsu-na-narushenye-peremyryia-vydeo-222612.html повний зріст перед нашими позиціями та відкрито глузують з ЗСУ, і підтвердження - це фото та відео. Поки один ходить у повний зріст та викрикує образи, інший намагається зафіксувати реакцію ЗСУ на камеру.
А Зеленський тім часом домовляється здати ще кілька районів української землі окупантам під виглядом так званого "розведення"...
Героям Слава!
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1299225339323965440 6 ч
Домбровский топ, конечно! Представьте с**е 1942 год, по Киеву или Москве мирно едет БТР с нацистами.. Уже смешно, правда? Продолжать?! Его нельзя расстрелять, потому что мы же Европа! Да, и что скажут люди.. Это же бандитизм и терроризм! Люди, вы **......сь?