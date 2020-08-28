Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

27 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці дотримуються режиму тиші і перебувають у постійній готовності дати відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

"Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, унаслідок ворожих пострілів, немає", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що від початку поточної доби, 28 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

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"Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.