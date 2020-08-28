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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

27 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці дотримуються режиму тиші і перебувають у постійній готовності дати відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

"Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, унаслідок ворожих пострілів, немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 28 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте: На фронті 31 день немає летальних випадків і це мій обов’язок як президента, - Зеленський

"Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (892) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
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https://enigma.club/articles/kapitulyatsiya-zelenskogo-okupanti-bezkarno-vbivayut-nashikh-ta-vidkrito-gluzuyut-z-zsu-video

Капітуляція Зеленського - окупанти безкарно вбивають наших та відкрито глузують з ЗСУ (Відео)

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

С кожним днем заборони захищатись бійцям ЗСУ, окупанти все більш нахабніють. Мало того, що з першого дня вони плювати хотіли на так звані "домовленості" - ведуть інженерні роботи по укріпленню своїх позицій, захоплюють сіру зону, ведуть розвідку та мінування своїми ДРГ та БПЛА, скидають вибухівку з БПЛА - https://enigma.club/articles/doba-v-oos-bpla-okupantiv-bez-pereshkod-skinuli-vibukhivku-dvoe-poranenikh-voiniv-zsu Доба в ООС - БПЛА окупантів без перешкод скинули вибухівку, поранено двох воїнів ЗСУ . Вони точно знають, що кожного, хто посміє зробити щось для вгамування окупантів - генерали Зеленського покарають. Тому і безкарно вбивають наших бійців, а Зеленський і його зграя розповідають нам, що вбиті самі себе застрелили!
Нещодавно був вбитий досвідчений розвідник на бойовому завданні https://enigma.club/articles/oss-kozhen-den-obstrili-zaginulo-dvoe-viskovikh-odnogo-poraneno ОСС - кожень день обстріли, загинуло двоє військових, одного поранено , а потім військовослужбовець 14 бригади - навіть родина вбитого просить не брехати про обставини загибелі, але генералам Зеленського пох - брешуть і далі.

А тепер вони просто ходять у https://www.5.ua/ru/rehyoni/vozle-avdeevky-okkupanti-provotsyruiut-********-vsu-na-narushenye-peremyryia-vydeo-222612.html повний зріст перед нашими позиціями та відкрито глузують з ЗСУ, і підтвердження - це фото та відео. Поки один ходить у повний зріст та викрикує образи, інший намагається зафіксувати реакцію ЗСУ на камеру.
А Зеленський тім часом домовляється здати ще кілька районів української землі окупантам під виглядом так званого "розведення"...
показати весь коментар
28.08.2020 07:48
+9
Уже ні для кого не секрет що кістяк електорату Зеленського- проросійсько налаштована частина населення.
показати весь коментар
28.08.2020 07:53
+7
Ну и какой же это праздник без ордынской алкашни с живым фанерным звуком...
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 484
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28.08.2020 08:13
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Нет потерь и слава Богу!
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28.08.2020 07:43 Відповісти
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 849
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28.08.2020 07:54 Відповісти
вот.. https://www.facebook.com/aphareus.ua
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28.08.2020 07:58 Відповісти
Бачу.
https://www.facebook.com/aphareus.ua?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDsJjz-dMz6Km5gkqm3WWGEC4i17EiDifupIvYIGPXGaJj6lxWQPdzP5FR0PONqFBbJPDEO6kXOI2Om
https://www.facebook.com/aphareus.ua?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDsJjz-dMz6Km5gkqm3WWGEC4i17EiDifupIvYIGPXGaJj6lxWQPdzP5FR0PONqFBbJPDEO6kXOI2Om

https://www.facebook.com/aphareus.ua?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCV7KCdHCd3b6jXuV7H75ROLKgkNALjIO-POl10EkOHswSTJDTrNQQOmy78RSj-uf-VaszqbAEUtwPl&hc_ref=ARQxKQmN2zaafztDLL3Zltfd-******************************************&fref=nf Сергій Сердюк
https://www.facebook.com/aphareus.ua/posts/308676820249025 13 серпня ·

На превеликий жаль у нас знову втрати:
сьогодні вpанці, 13 серпня, внаслідoк підpиву на невідoмoму вибухoвoму пpистpoї в pайoні населенoгo пункту Вoдяне Ясинуватськoгo pайoну Дoнецькoї oбласті, загинув старший сержант 42 ОМПБ 57 ОМПБр, Похович Сергій Богданович («Сєдой»), 1970 р.н., уродженець с.Новогригорівка Перша, Долинський район Кіровоградська область.
Був призваний на військову службу за контрактом в листопаді 2018. Залишилися батько та двоє дорослих дітей: донька та син (діти також проходять службу в ЗСУ).
Поховання, попередньо, 15 серпня, о 12 годині, в с.Новогригорівка
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28.08.2020 08:00 Відповісти
https://www.facebook.com/aphareus.ua?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB3vxRLAGeKLYgNpVJrQtrWq3OOt5-DfYREQRH65NIVWWizq7uiUHNIVFZVYNH6Ss-pjR4whK1Ya3yV&hc_ref=ARSeHODJryFQMvaFKIuSNxx36lch4ihzPUEg7UR3Vh89AC5GXEhcglSKXIoiYDsVtZs&fref=nf Сергій Сердюк
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=308648203585220&set=a.111197486663627&type=3 13 серпня · На превеликий жаль у нас небойові втрати:
12 серпня у зоні проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил.
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28.08.2020 08:01 Відповісти
Донбасс напичкан минами за шесть лет войны как ежик колючками и даже если реально завтра закончится война там подрываться на растяжках будут еще годами.. причем здесь нарушение перемирия? Его смерть не связана с открытием огня.
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28.08.2020 08:04 Відповісти
Мова не про міни, а про те що зелень приховує втрати.
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28.08.2020 08:16 Відповісти
В смысле? Ты разве об этом погибшем в результате подрыва на мине не из официального сообщения штаба ООС узнал?
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28.08.2020 08:21 Відповісти
А ;небойових;?
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28.08.2020 07:45 Відповісти
https://enigma.club/articles/kapitulyatsiya-zelenskogo-okupanti-bezkarno-vbivayut-nashikh-ta-vidkrito-gluzuyut-z-zsu-video

Капітуляція Зеленського - окупанти безкарно вбивають наших та відкрито глузують з ЗСУ (Відео)

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

С кожним днем заборони захищатись бійцям ЗСУ, окупанти все більш нахабніють. Мало того, що з першого дня вони плювати хотіли на так звані "домовленості" - ведуть інженерні роботи по укріпленню своїх позицій, захоплюють сіру зону, ведуть розвідку та мінування своїми ДРГ та БПЛА, скидають вибухівку з БПЛА - https://enigma.club/articles/doba-v-oos-bpla-okupantiv-bez-pereshkod-skinuli-vibukhivku-dvoe-poranenikh-voiniv-zsu Доба в ООС - БПЛА окупантів без перешкод скинули вибухівку, поранено двох воїнів ЗСУ . Вони точно знають, що кожного, хто посміє зробити щось для вгамування окупантів - генерали Зеленського покарають. Тому і безкарно вбивають наших бійців, а Зеленський і його зграя розповідають нам, що вбиті самі себе застрелили!
Нещодавно був вбитий досвідчений розвідник на бойовому завданні https://enigma.club/articles/oss-kozhen-den-obstrili-zaginulo-dvoe-viskovikh-odnogo-poraneno ОСС - кожень день обстріли, загинуло двоє військових, одного поранено , а потім військовослужбовець 14 бригади - навіть родина вбитого просить не брехати про обставини загибелі, але генералам Зеленського пох - брешуть і далі.

А тепер вони просто ходять у https://www.5.ua/ru/rehyoni/vozle-avdeevky-okkupanti-provotsyruiut-********-vsu-na-narushenye-peremyryia-vydeo-222612.html повний зріст перед нашими позиціями та відкрито глузують з ЗСУ, і підтвердження - це фото та відео. Поки один ходить у повний зріст та викрикує образи, інший намагається зафіксувати реакцію ЗСУ на камеру.
А Зеленський тім часом домовляється здати ще кілька районів української землі окупантам під виглядом так званого "розведення"...
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28.08.2020 07:48 Відповісти
Уже ні для кого не секрет що кістяк електорату Зеленського- проросійсько налаштована частина населення.
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28.08.2020 07:53 Відповісти
Рудик погиб не от боевых действий вы занимаетесь распространением не верной информации вот ссылка на первоисточник.. второй столбик https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA
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28.08.2020 07:55 Відповісти
;Столбіть; на Лєнінградкє будеш.
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28.08.2020 07:58 Відповісти
Українці, відправляйте цю істоту до спаму якщо модератор не наважується.
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28.08.2020 08:27 Відповісти
Я не ругаюсь, не обзываюсь, не занимаюсь розжигом ненависти и фейковыми вбросами с ссылками на россСМИ.. все что я здесь привожу в пример исключительно с украинских информационных источников. Если у тебя нет аргументов чтобы разбить мои доводы и доказать мою не правоту то это твоя проблема.. только твоя.
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28.08.2020 08:42 Відповісти
Мордва, пішла нах.
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28.08.2020 08:51 Відповісти
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9920
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28.08.2020 08:02 Відповісти
Мне так даже больше нравится! Уровень культуры Домбасса - факультативное обучение украинского языка, своего а руСССкава по подворотням и по растяжкам.
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28.08.2020 08:07 Відповісти
Кстати, с недавних пор в магазинах Домбабвы появилась гречка из Орды, на пакетах надпись «Греча». Спасибо, благодаря этому названию я еще больше возненавидел паРашу.
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28.08.2020 08:57 Відповісти
Ну и какой же это праздник без ордынской алкашни с живым фанерным звуком...
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 484
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28.08.2020 08:13 Відповісти
Зараз війна в тилу. На жаль після вчорашнього боя 14 наших в аваківських катівнях а сепарпня отримала гучний піар. Треба врахувати цей гіркий досвід.
Героям Слава!
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28.08.2020 08:05 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1299225339323965440 6 ч

Домбровский топ, конечно! Представьте с**е 1942 год, по Киеву или Москве мирно едет БТР с нацистами.. Уже смешно, правда? Продолжать?! Его нельзя расстрелять, потому что мы же Европа! Да, и что скажут люди.. Это же бандитизм и терроризм! Люди, вы **......сь?
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28.08.2020 15:38 Відповісти
 
 