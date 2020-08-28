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Новини Агресія Росії проти України
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Україна готова за потреби перенести переговори стосовно Донбасу з Мінська, - Кулеба

Україна готова за потреби перенести переговори стосовно Донбасу з Мінська, - Кулеба

Україна готова за потреби змінити мінський майданчик з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив у четвер глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Від Мінська в цьому процесі - тільки назва, потреби їздити туди немає. Але ми будемо стежити за розвитком ситуації в Білорусі і за необхідності готові ухвалити відповідне рішення", - сказав він, відповідаючи на питання про доцільність перенесення місця проведення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Аналогічну точку зору висловив в ефірі і глава української делегації в контактній групі Леонід Кравчук. Однак він наголосив, що зміну переговорного майданчику слід узгоджувати з іншими учасниками дискусій.

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"Ми серйозно думаємо над цим питанням. Але це тристороння група. Це має бути рішення і з боку ОБСЄ, і російської делегації", - додав Кравчук.

Раніше глава МЗС України заявив, що Президент України Володимир Зеленський не зв’язувався зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком після проведених у республіці виборів.

Автор: 

перемовини (2858) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
в Будапешт ???
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28.08.2020 08:14
+2
Готова. Осел давно готов. Хоть и в Москву.
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28.08.2020 08:22
+2
а можно просто закрыть эту бессмысленную балталку и просто нанести ракетный удар по базам боевиков на Донбассе....
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28.08.2020 08:41
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в Будапешт ???
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28.08.2020 08:14 Відповісти
или Севастополь.... как вариант...........
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28.08.2020 08:15 Відповісти
Или в Ялту, ага
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28.08.2020 09:50 Відповісти
Готова. Осел давно готов. Хоть и в Москву.
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28.08.2020 08:22 Відповісти
https://kriminal.tv/news/vijskovi_rosiji_zajshli_v_bilorus_dlja_ukrajini_mozhliva_zagroza_z_pivnochi.html Військові Росії зайшли в Білорусь, для України можлива загроза з півночі ...треба щоб амерiканськi вiйсковi зайшли в Украину на Житомiрщiну для балансу
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28.08.2020 08:26 Відповісти
Зачем ваще кудата ехать? По скайпу вопросы пусть решают. Нахиба тогда зебил продвигал диджитализацию? Ведь электронно-цифровая подпись даже надежней чем закарлючка Кравчука
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28.08.2020 08:29 Відповісти
Що ще Лукашенко з росіянами мають зробити, щоб переговори перейшли з Мінська до нормальної країни?
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28.08.2020 08:31 Відповісти
Дурак?! В Минске, проводят только потому, что в нормальную страну въезд террористов с ОРДЛО, которые участвуют в ТКГ невозможен!
На Расее нельзя поскольку это одна из участниц конфликта
В Украине тоже нельзя поскольку, при въезде на нашу территорию, мы должны либо арестовать террористов, либо их легализовать и признать как сторону, что нельзя априори!!!
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28.08.2020 09:24 Відповісти
а можно просто закрыть эту бессмысленную балталку и просто нанести ракетный удар по базам боевиков на Донбассе....
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28.08.2020 08:41 Відповісти
И кто это сделает? Клоун !???
Для нормального президента сейчас, как раз удобный момент для наступления на Донбассе - Путен просто не может воевать на 2 фронта. Он вынужден будет решить или не дать не дать Украине вернуть контроль над Донбассом или помочь Лукашенко. Украина стратегически всегда была важнее, но падение режима Лукашенко = падение режима Путена, а восстановление контроля Украиной просто отнимет некоторые рычаги давления и бужет рассматриваться как поражение Путена (что нехорошо для рейтинга).
В любом случае ему придется решать и обя решения ведут к концу. Решит долбить Украину - падет Лукашенко - Расея потеряет Беларусь, падет Путен,...Украина возвращает Донбасс.

Но это решение для президента с яйцами, т.е. не для Бубочки. Он тупо сидит и пропускает ходы
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28.08.2020 09:34 Відповісти
Эти дебилы ещё сомневаются? Беларусь сейчас зашкварная жопа диктатуры.
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28.08.2020 08:48 Відповісти
Не перенесут.Скоро посадят на бутылку активных остальные расползутся по нормам ,будут ругать власть на кухне(они же не майданутые).
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28.08.2020 09:02 Відповісти
Ага. Кравчук предложил в Женеву. Он и вправду хочет легализовать в Женеве даунецко-лугандонское быдло?
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28.08.2020 09:22 Відповісти
Давно пора перенести. В палатку, К примеру - под Волноваху. На свежий воздух.
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28.08.2020 10:43 Відповісти
Да перенесите уже прямо в ОРДЛО, может там наконец Кравчука с компанией на подвал посадят и весь этот бред закончится
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28.08.2020 10:53 Відповісти
В Женеву?
Чи в Донецьк, де за ініціативою найоднотуровіших миролюбів вони з гідінстю й розпочиналися?
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28.08.2020 13:12 Відповісти
Україна готова за потреби перенести переговори стосовно Донбасу з Мінська, - Кулеба Так давно вже є така потреба . Кривавий диктатор комунофашист Лука... він лютий ворог територіальній цілісності Української держави. Так як він кремлівський холуй не тільки підтримує знищення Білоруської держави роблячи її безправною кацапскою колонією але виродок визнає злочинну окупацію суверенного Українського Криму проклятими кремлівськими фашистами )(уйла.
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28.08.2020 15:56 Відповісти
 
 