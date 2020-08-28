Україна готова за потреби перенести переговори стосовно Донбасу з Мінська, - Кулеба
Україна готова за потреби змінити мінський майданчик з урегулювання ситуації на Донбасі.
Про це заявив у четвер глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Від Мінська в цьому процесі - тільки назва, потреби їздити туди немає. Але ми будемо стежити за розвитком ситуації в Білорусі і за необхідності готові ухвалити відповідне рішення", - сказав він, відповідаючи на питання про доцільність перенесення місця проведення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Аналогічну точку зору висловив в ефірі і глава української делегації в контактній групі Леонід Кравчук. Однак він наголосив, що зміну переговорного майданчику слід узгоджувати з іншими учасниками дискусій.
"Ми серйозно думаємо над цим питанням. Але це тристороння група. Це має бути рішення і з боку ОБСЄ, і російської делегації", - додав Кравчук.
Раніше глава МЗС України заявив, що Президент України Володимир Зеленський не зв’язувався зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком після проведених у республіці виборів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Расее нельзя поскольку это одна из участниц конфликта
В Украине тоже нельзя поскольку, при въезде на нашу территорию, мы должны либо арестовать террористов, либо их легализовать и признать как сторону, что нельзя априори!!!
Для нормального президента сейчас, как раз удобный момент для наступления на Донбассе - Путен просто не может воевать на 2 фронта. Он вынужден будет решить или не дать не дать Украине вернуть контроль над Донбассом или помочь Лукашенко. Украина стратегически всегда была важнее, но падение режима Лукашенко = падение режима Путена, а восстановление контроля Украиной просто отнимет некоторые рычаги давления и бужет рассматриваться как поражение Путена (что нехорошо для рейтинга).
В любом случае ему придется решать и обя решения ведут к концу. Решит долбить Украину - падет Лукашенко - Расея потеряет Беларусь, падет Путен,...Украина возвращает Донбасс.
Но это решение для президента с яйцами, т.е. не для Бубочки. Он тупо сидит и пропускает ходы
Чи в Донецьк, де за ініціативою найоднотуровіших миролюбів вони з гідінстю й розпочиналися?