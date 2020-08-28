Україна готова за потреби перенести переговори стосовно Донбасу з Мінська, - Кулеба

Україна готова за потреби змінити мінський майданчик з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив у четвер глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Від Мінська в цьому процесі - тільки назва, потреби їздити туди немає. Але ми будемо стежити за розвитком ситуації в Білорусі і за необхідності готові ухвалити відповідне рішення", - сказав він, відповідаючи на питання про доцільність перенесення місця проведення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Аналогічну точку зору висловив в ефірі і глава української делегації в контактній групі Леонід Кравчук. Однак він наголосив, що зміну переговорного майданчику слід узгоджувати з іншими учасниками дискусій.

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"Ми серйозно думаємо над цим питанням. Але це тристороння група. Це має бути рішення і з боку ОБСЄ, і російської делегації", - додав Кравчук.

Раніше глава МЗС України заявив, що Президент України Володимир Зеленський не зв’язувався зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком після проведених у республіці виборів.