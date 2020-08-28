Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 835,6 тис. осіб, інфіковано 24,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 серпня у світі зареєстрували 273 423 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6058 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 24 628 607 випадків інфікування, з них 273 423 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 835 637 осіб, з них 6058 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 17 млн ​​осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Перу. Україна піднялася на 27-ме місце цього рейтингу.

Так, кількість померлих у США досягла 184 796 (+1143 за добу), хворих - 6 046 634 (+46 286 за добу).

У Бразилії зафіксовано 3 764 493 інфікованих (+42 489 за добу) та 118 726 (+970 за добу) летальних випадків.

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В Індії інфіковано 3 384 575 осіб (+76 826 за добу), кількість смертей - 61 694 (+ 1065 за добу).

У Росії 975 576 хворих (+4711 за добу) і 16 804 летальних випадків (+121 за добу).

Південну Африку на п'ятому місці змінило Перу, де кількість хворих досягла 621 997 осіб (+8619 за добу), кількість смертей - 28 277 (+153 за добу).