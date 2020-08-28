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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 103 нові випадки COVID-19, загалом - 8921, з них 126 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 103 нові випадки COVID-19, загалом - 8921, з них 126 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 27 серпня, підтвердили 103 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 27 серпня на Рівненщині зареєстровано 27 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 27 серпня на Рівненщині зареєстровано 76 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 3 до 83 років.

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Загалом в області зареєстровано 8921 випадок захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 126 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 6269 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 868 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 103 нові випадки COVID-19, загалом - 8921, з них 126 летальних, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 103 нові випадки COVID-19, загалом - 8921, з них 126 летальних, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 103 нові випадки COVID-19, загалом - 8921, з них 126 летальних, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 103 нові випадки COVID-19, загалом - 8921, з них 126 летальних, - ОДА 04

Автор: 

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