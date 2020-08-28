За добу на Львівщині виявили 215 нових випадків COVID-19, загалом 13,9 тис. інфікованих. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 215 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 13 978 осіб, 381 особа померла, 4173 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1435 ПЛР-тестів, з них 215 - позитивні. Серед них львів'ян - 80.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

Читайте також: Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 835,6 тис. осіб, інфіковано 24,6 млн. ІНФОГРАФІКА