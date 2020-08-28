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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 215 нових випадків COVID-19, загалом 13,9 тис. інфікованих. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 215 нових випадків COVID-19, загалом 13,9 тис. інфікованих. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 215 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 13 978 осіб, 381 особа померла, 4173 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1435 ПЛР-тестів, з них 215 - позитивні. Серед них львів'ян - 80.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

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За добу на Львівщині виявили 215 нових випадків COVID-19, загалом 13,9 тис. інфікованих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2419)


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Час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
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28.08.2020 09:04 Відповісти
тупорила бидлота ще не збагнула що скупчуватися-бухати з одого плпастового стаканчика в-10ром та ручкатися це ще страшніше ніж бути просто дебілами ?
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28.08.2020 09:19 Відповісти
 
 