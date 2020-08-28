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За добу на Львівщині виявили 215 нових випадків COVID-19, загалом 13,9 тис. інфікованих. ІНФОГРАФІКА
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 215 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 13 978 осіб, 381 особа померла, 4173 пацієнти одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1435 ПЛР-тестів, з них 215 - позитивні. Серед них львів'ян - 80.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.
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Тетяна Крижовець
показати весь коментар28.08.2020 09:04 Відповісти Мені подобається 0
Till Johan
показати весь коментар28.08.2020 09:19 Відповісти Мені подобається 1
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