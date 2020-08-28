В Україні за добу рекордні 2438 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 114 497 осіб

В Україні станом на ранок п'ятниці, 28 серпня, зафіксовано 2438 нових випадків зараження. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії. При цьому 48 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 27 серпня, повідомлялося про 1974 нові випадки, 26 серпня - про 1670, 25 серпня - про 1658, 24 серпня - про 1799, 23 серпня - про 1987, 22 серпня - про рекордні 2328 нових заражених за добу.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 114 497 осіб, померла від початку пандемії 2451 особа (за добу 48), видужали - 55 083 (за добу 866). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 56 963 особи, що на 1524 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

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