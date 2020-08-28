В Україні за добу рекордні 2438 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 114 497 осіб
В Україні станом на ранок п'ятниці, 28 серпня, зафіксовано 2438 нових випадків зараження. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії. При цьому 48 раніше захворілих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 27 серпня, повідомлялося про 1974 нові випадки, 26 серпня - про 1670, 25 серпня - про 1658, 24 серпня - про 1799, 23 серпня - про 1987, 22 серпня - про рекордні 2328 нових заражених за добу.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 114 497 осіб, померла від початку пандемії 2451 особа (за добу 48), видужали - 55 083 (за добу 866). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 56 963 особи, що на 1524 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.
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К слову, для всех граждан Грузии, ЕС открыт.
1. Він відповідав за економічний блок. А економіка, це як раз саме найважче в Грузії і по нині.
2. Навіть якщо уявити, що він все це зробив. Його знайшли, вмовили (а йому для цього довелося продати весь свій бізнес в рашці) і дали працювати.
І все це очевидно дало хороший результат.
І доречі. Сама знаменита і успішна реформа в Грузії - поліцейська. Бендукідзе до неї ніяким боком.
Украина на среднем уровне среди европейских стран и в 4 раза лучше Израиля.
Для особоупоротых - в Англии начался продаж бункеров.
Когда выйдете через два года - помрете от коклюша или ангины.
Ищут себе приклюбчения на жопу...
Я считаю что власть виновата в том что не додержала карантин вначале лета, и вот теперь не может проявить решительность и твердость в ведении нового карантина.. Потом будет поздно (когда все больгшницы будут завалены больными)
Я догадвася - хто ти: стєпанов собственною персоною
Коли отримали прогнозований результат - то все влада винна.
Якщо ведете себе наче примати, то і відноситися до вас будуть відповідно.
і коли такий шлємазл як ти каже"даже в фєдєрастії.." то далі і читати не варто.. діагноз твій у тебе на лобі написаний
Не стоит равняться на них.
Все кличут и кличут беду, быстрей бы уже на себя накликали, деятели
https://censor.net.ua/news/3216221/v_snbo_prognoziruyut_trehkratnoe_uvelichenie_chisla_bolnyh_covid19_cherez_2_mesyatsa
Так что без макароновируса никак не обойтись, все новости на него завязаны.
Кого нам благодарить за это "счастье"?
Помимо ротшильдов, благодарить мы должны ипанатов, так же известных как 73-процента.
Каковые, между прочим, имеют место быть во всех странах, в Австралии таковых 52% населения.
Не 73%, а 52%, но тоже, знаете ли, немало, если каждый второй - ипанат.
Откуда цифры?
А в комментариях в австралийских СМИ один человек написал, что был опрос, согласно которому 52% австралийцев поддерживают концлагеря для зараженных ковидом.
Вот так вот, себя они никоим образом не включают, их ковид не возьмет, они заговоренные, а других в коцлагеря - пожалуйста.
Вот им "вакцинация" очень нужна, ох, как нужна.
С представителем этого племени биомусора мы столкнулись сегодня.
Ипанат даже не на мотоцикле, а на чоппере, делая левый поворот, въехал на встречку, и едва-едва, без шуток, едва-едва, не устролил нам лобовое.
Лобовое.
На сабёрбан улице (то есть на улице спального района.
Во время ограничений 4-го уровня дурантина, когад улицы практически пусты.
Поясняю: в Австралии левосторонее движение, так что это как бы если в Украине ипанат на чоппере, делая правый поворот, то есть самый простой из возможных, причем на улицу с двумя полосами, вывернул на встречку, наср*в на выделенные ему 2(!) полосы!
Ипанат у нас записан на видеорегистратор, надо бы слить и выложить в канал на youtube.
Признаюсь, я до сих пор под впечатлением, и не только я.
Работяги, ремонтировавшие крышу в доме у перекрестка, тоже офанарели улюлюкали и громко послали слова разные непечатные ипанату на чоппере, мы же только бибикнули.
Ох, как же нужна "вакцинация" для вот такого вот бои-мусора, как же нужна.
Иначе и сами на дороге убьются и других с собой заберут, а так: уколют их - и добропожаловать на тот свет.
Вакцинируйте таких на доброе здоровье.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/30636-mi-fse-umrom-2-chastina-abo-pro-te-yak-okremi-nashi-gromadyani-vplivayut-na-svitovu-politiku/
чи вибори наближаються?
чи природній довбоітизм більшості з масками на бороді або "это все фейки" призводить до такого зростання захворівших?
А что, есть лекарство или прививка против COVID19 ?
Вот он и распостраняется. Некоторые идиоты помогают распостранению, полностью отрицая наличие этой заразы.... Даже 50 покойников в сутки их не убеждают...