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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу рекордні 2438 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 114 497 осіб

В Україні за добу рекордні 2438 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 114 497 осіб

В Україні станом на ранок п'ятниці, 28 серпня, зафіксовано 2438 нових випадків зараження. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії. При цьому 48 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 27 серпня, повідомлялося про 1974 нові випадки, 26 серпня - про 1670, 25 серпня - про 1658, 24 серпня - про 1799, 23 серпня - про 1987, 22 серпня - про рекордні 2328 нових заражених за добу.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 114 497 осіб, померла від початку пандемії 2451 особа (за добу 48), видужали - 55 083 (за добу 866). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 56 963 особи, що на 1524 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Новина оновлюється ...

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Похоже этот маразм в вашей голове.
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28.08.2020 09:15
+13
браво зе-команда! мастера спорта по борьбе с короновирусом делают из украинцев - изгоев в мире. Через пару недель даже турция не будет принимать наших туристов, а про европу я вообще промолчу, будем все сидеть за железным занавесом, как при совке.
К слову, для всех граждан Грузии, ЕС открыт.
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28.08.2020 09:01
+10
айвазянушка ,ты каждый раз под каждым видео о ковиде вещаешь что это все фейк и его нет, может докажешь что это так,пойдешь к больным и пообедаешь с ними с одной тарелки,расцелуешь их,пообщаешься и покажешь всем что ты здоров потом после этого )
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28.08.2020 09:20
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Ось ще дасть свої результати день Незалежності.
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28.08.2020 08:55 Відповісти
Ми були на свіжому повітрі. І потім досвід країн з парадами показав несуттєве зростання захворювання опісля
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28.08.2020 13:02 Відповісти
браво зе-команда! мастера спорта по борьбе с короновирусом делают из украинцев - изгоев в мире. Через пару недель даже турция не будет принимать наших туристов, а про европу я вообще промолчу, будем все сидеть за железным занавесом, как при совке.
К слову, для всех граждан Грузии, ЕС открыт.
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28.08.2020 09:01 Відповісти
так там тесты нормальные, а не как у нас - 90% сделанные в харьковской подворотне, и гадать по ним можно как на ромашке - болен-неболен.
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28.08.2020 09:04 Відповісти
Таки Саакашвили реформировал медицину в Грузии....
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28.08.2020 09:04 Відповісти
Михуэль не проводил реформы в Грузии - не надо врать! это заслуга покойного Бендукидзе.
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28.08.2020 10:00 Відповісти
а, Бендукидзе с луны свалился или все же Саакашвили пригласил...???
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28.08.2020 10:04 Відповісти
Ага, усе в Грузії робив Бендукідзе. Як зручно. Два маленькі нюанси.
1. Він відповідав за економічний блок. А економіка, це як раз саме найважче в Грузії і по нині.
2. Навіть якщо уявити, що він все це зробив. Його знайшли, вмовили (а йому для цього довелося продати весь свій бізнес в рашці) і дали працювати.

І все це очевидно дало хороший результат.
І доречі. Сама знаменита і успішна реформа в Грузії - поліцейська. Бендукідзе до неї ніяким боком.
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28.08.2020 10:11 Відповісти
Нефиг им безвизом пользоватья. Не для того Порошенко его делал шоб зебилы катались по Европам. А мы потерпим, ничо страшного
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28.08.2020 09:07 Відповісти
Ты на мировую статистику иногда поглядываешь?
Украина на среднем уровне среди европейских стран и в 4 раза лучше Израиля.
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28.08.2020 09:20 Відповісти
Украина уже третья в Европе по темпам прироста. При этом в Украине, в отличии от израиля нет вообще медицины.
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28.08.2020 10:06 Відповісти
А рост будет до тех пор, пока не выработается иммунитет у минимум 50% населения
Для особоупоротых - в Англии начался продаж бункеров.
Когда выйдете через два года - помрете от коклюша или ангины.
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28.08.2020 10:42 Відповісти
есть же идиоты, которые куда то ездят во время пандемии ))))
Ищут себе приклюбчения на жопу...

Я считаю что власть виновата в том что не додержала карантин вначале лета, и вот теперь не может проявить решительность и твердость в ведении нового карантина.. Потом будет поздно (когда все больгшницы будут завалены больными)
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28.08.2020 09:20 Відповісти
Объясни, как мне кормить семью и платить зарплаты сотрудникам у которых тоже дети и тоже аренда квартир, если завтра зебилы закроют все на карантин?!
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28.08.2020 10:05 Відповісти
На удальонку переводь усіх, йолуп!
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28.08.2020 11:10 Відповісти
Ага, токарні і фрезерні верстати по квартирам, потужна зварка попалить всю проводку
Я догадвася - хто ти: стєпанов собственною персоною
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28.08.2020 14:17 Відповісти
Не треба доводити мої слова до абсурду. Удальонку треба ввести на тих компаніях, які працюють в офісах та які можна перевести на роботу дома. Форма праці на стратегічних об'єктах (та там, де робота з дому суперечить технологічним процесам) повинна залишатись без змін.
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28.08.2020 14:28 Відповісти
Обьясни мне, с чего ты взял что будут закрывать производства? Тебе на заборе написали?
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28.08.2020 14:41 Відповісти
Всё не закроют, закроют ненужные для жизни человека места скоплений дураков.
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28.08.2020 11:24 Відповісти
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28.08.2020 22:01 Відповісти
Вам не вгодиш. Ви не хотіли карантину - його скасували. Ви обіцяли дотримуватися правил, аби вам дали робити - але як тільки вийшли - то 'наморднікі', 'загоняють в стойло' і взагалі вам складно дихати в то 'врєдно'. На обзервації сидіти - то теж не про нас.
Коли отримали прогнозований результат - то все влада винна.
Якщо ведете себе наче примати, то і відноситися до вас будуть відповідно.
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28.08.2020 10:20 Відповісти
фигня. в штатах 6 мульёнов.
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28.08.2020 09:02 Відповісти
Самое время школы открывать и напялить на преподов костюмы химзащиты.
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28.08.2020 09:04 Відповісти
а это идея, можно еще и на экспорт потом пустить

В Україні за добу рекордні 2438 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 114 497 осіб - Цензор.НЕТ 841
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28.08.2020 09:11 Відповісти
В Харкові в якомусь "бутіку" на Пушкінській на час карантину на всі манекени у вітрині начепили ОЗК! Ото такі креативні дівчатка бувають.
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28.08.2020 10:00 Відповісти
Единственныей способ прекратить пандемию надеть смириттельные рубашки Ляшку и Степанову. Даже в России уже никто не вспоминает про вирус. Все идут в школу. Этот маразм только в Уркиане.
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28.08.2020 09:12 Відповісти
Похоже этот маразм в вашей голове.
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28.08.2020 09:15 Відповісти
по методичке работает - россии нужна дестабилизация ситуации любой ценой! даже если вымрет половина "братского народа" Украины, Беларуси - лишь порадуттся!
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28.08.2020 09:22 Відповісти
Уркиане - де це?
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28.08.2020 09:18 Відповісти
айвазянушка ,ты каждый раз под каждым видео о ковиде вещаешь что это все фейк и его нет, может докажешь что это так,пойдешь к больным и пообедаешь с ними с одной тарелки,расцелуешь их,пообщаешься и покажешь всем что ты здоров потом после этого )
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28.08.2020 09:20 Відповісти
Только после туберкулезников,онкологии,ибс,старого доброго гриппа,психов,дтп,утопленников зайдем к ковидникам! А санитарию с гигиеной никто не отменял....
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28.08.2020 09:52 Відповісти
ти - ворог україньского народу! Айвазян проросійський! Люди, не слухайте його - коронавірус вбиває! А Айвазян - це мокшандський троль! Запам'ятайте це!
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28.08.2020 09:25 Відповісти
фєдєрастія=шмат фашистськоголайна розмазаний по тайзі та тундрі..
і коли такий шлємазл як ти каже"даже в фєдєрастії.." то далі і читати не варто.. діагноз твій у тебе на лобі написаний
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28.08.2020 11:24 Відповісти
На счёт РФ не стоит проявлять большой оптимизм,Александр.Уже 980 тысяч инфицированных,на следующей неделе наверняка будет 1 миллион.А болеющих на сегодня 165 тысяч.Да ещё это сомнительное решение МОЗ РФ: болеющих без симптомов не включать в статистику.
Не стоит равняться на них.
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28.08.2020 11:48 Відповісти
Да все, всё уже поняли, с 1 сентября начинается настоящая пандемия, не то, что до этого было, будет ужесточение карантина, следом голод.
Все кличут и кличут беду, быстрей бы уже на себя накликали, деятели
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28.08.2020 09:25 Відповісти
Ну вот -никогда не было и опять....
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28.08.2020 09:53 Відповісти
Боюсь даже представить что будет осенью, особенно опасны станут школы. Один заразит весь класс а те уже своих родителей.
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28.08.2020 09:49 Відповісти
Ну так не пускайте детей в школу , если вам дорога их и ваша жизнь! Поверьте, властям по .уй на вас и ваших детей.
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28.08.2020 11:11 Відповісти
Ето х***ня. Рекорды будут после 1 сентября.
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28.08.2020 10:00 Відповісти
А в моём городе всё нормально , город в Оранжевой зоне и это буквально за 3 недели он из зеленой перешел в оранжевую зону, количество заболевших растет но город по прежнему наслаждается курортным сезоном, показывает кино для народа, проводит марши вышиванок и вот сейчас собирается провести культурно массовое мероприятие https://www.04868.com.ua/news/2862019/plan-kulturno-massovyh-meropriatij-v-cernomorske-na-29-30-avgusta день цветов. Самому интересно когда мера петух клюнет и он поймёт ,что вирус сам не уйдет.
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28.08.2020 10:19 Відповісти
Вирус вообще никуда и никогда не уйдет. Если будет эффективная вакцина-будет легче. Закрывать все? Тоже ничего хорошего, людям надо работать, чтобы жить
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28.08.2020 10:37 Відповісти
Зачем всё? Места скоплений неверующих в Святую Корону, спа-салоны, фитнесс-залы, рынки шмотья и барахла, кино, театры, кафе-рестораны, базы отдыха, и прочая лабуда.
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28.08.2020 11:50 Відповісти
Все равно остается куча мест для контакта и заражения: транспорт, школы, магазины...Вряд ли поможет
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28.08.2020 12:00 Відповісти
а сотрудникам и владельцам спа-салонов, кафе, ресторанов, кино и остального барахла повеситься с холодухи и вздернуть предварительно своих детей?
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28.08.2020 13:21 Відповісти
в псіх бальніцу номер адін. І хай їх всіх там годує і обслуговує. Розумака.
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28.08.2020 14:22 Відповісти
Це тільки мені одному здається, що Зе-влада під приводом карантину відтермінує місцеві вибори на декілька місяців, щоб проштовхнути зміни в законодавство і провести місцеві вибори в Ордло:

https://censor.net.ua/news/3216221/v_snbo_prognoziruyut_trehkratnoe_uvelichenie_chisla_bolnyh_covid19_cherez_2_mesyatsa
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28.08.2020 11:29 Відповісти
Ну, слава труду, появилась таки картинка с макароновирусом в ее привычном месте на censor, а то и писатьcensor будет не о чем, ведь ни экспресса на Борисполь, ни безвиза, ни томоса, ни отбитых у террористов поселков, ни ФАП-ов на селе - нигчего больше в Украине, не происходит, не случается и не случится, пока во власти будет эта шваль, эти зеленые отбросы.
Так что без макароновируса никак не обойтись, все новости на него завязаны.
Кого нам благодарить за это "счастье"?
Помимо ротшильдов, благодарить мы должны ипанатов, так же известных как 73-процента.
Каковые, между прочим, имеют место быть во всех странах, в Австралии таковых 52% населения.
Не 73%, а 52%, но тоже, знаете ли, немало, если каждый второй - ипанат.
Откуда цифры?
А в комментариях в австралийских СМИ один человек написал, что был опрос, согласно которому 52% австралийцев поддерживают концлагеря для зараженных ковидом.
Вот так вот, себя они никоим образом не включают, их ковид не возьмет, они заговоренные, а других в коцлагеря - пожалуйста.
Вот им "вакцинация" очень нужна, ох, как нужна.

С представителем этого племени биомусора мы столкнулись сегодня.
Ипанат даже не на мотоцикле, а на чоппере, делая левый поворот, въехал на встречку, и едва-едва, без шуток, едва-едва, не устролил нам лобовое.
Лобовое.
На сабёрбан улице (то есть на улице спального района.
Во время ограничений 4-го уровня дурантина, когад улицы практически пусты.
Поясняю: в Австралии левосторонее движение, так что это как бы если в Украине ипанат на чоппере, делая правый поворот, то есть самый простой из возможных, причем на улицу с двумя полосами, вывернул на встречку, наср*в на выделенные ему 2(!) полосы!
Ипанат у нас записан на видеорегистратор, надо бы слить и выложить в канал на youtube.
Признаюсь, я до сих пор под впечатлением, и не только я.
Работяги, ремонтировавшие крышу в доме у перекрестка, тоже офанарели улюлюкали и громко послали слова разные непечатные ипанату на чоппере, мы же только бибикнули.

Ох, как же нужна "вакцинация" для вот такого вот бои-мусора, как же нужна.
Иначе и сами на дороге убьются и других с собой заберут, а так: уколют их - и добропожаловать на тот свет.
Вакцинируйте таких на доброе здоровье.
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28.08.2020 12:13 Відповісти
Не знаю про Ротшильдів, але деякі із українських кровопивців руку приложили:
https://site.ua/volodimir.pavlovich/30636-mi-fse-umrom-2-chastina-abo-pro-te-yak-okremi-nashi-gromadyani-vplivayut-na-svitovu-politiku/
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28.08.2020 14:27 Відповісти
Більше дозволяйте тусні та всякі заходи, а ще в транспорті їздять без масок. На днях їздив за місто в електричці, у 70 відсотків пасажирів маски висять під бородою. Що далі говорити... Самі винні.
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28.08.2020 12:14 Відповісти
В Україні за добу рекордні 2438 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 114 497 осіб - Цензор.НЕТ 314Не смейте недооценивать возможности тупых людей, собравшихся в большие группы!!! Карлин
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28.08.2020 12:54 Відповісти
в нас тестувати почали більше, що так росте кількість чи що це?
чи вибори наближаються?
чи природній довбоітизм більшості з масками на бороді або "это все фейки" призводить до такого зростання захворівших?
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28.08.2020 13:25 Відповісти
странные вопросы. ..
А что, есть лекарство или прививка против COVID19 ?
Вот он и распостраняется. Некоторые идиоты помогают распостранению, полностью отрицая наличие этой заразы.... Даже 50 покойников в сутки их не убеждают...
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28.08.2020 17:29 Відповісти
Вы уже зае#али, никому не интиресно.
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28.08.2020 19:21 Відповісти
 
 