Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб. КАРТА
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Станом на ранок 28 серпня в Києві на коронавірус захворіло 251 особа.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.
Загальна кількість інфікованих становить 12 719 осіб.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 187 осіб, за минулу добу - 9. Від початку епідемії одужало 4 070 пацієнтів.
Станом на 28 серпня кількість активних хворих становить 8 462 особи.
Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед захворілих 139 жінок віком від 18 до 92 років і п'ять дівчаток від трьох до 16 років, а також 101 чоловік віком від 20 до 80 років і шестеро хлопчиків від одного року до 16. Захворіли, зокрема, і десять медиків.
До лікарень столиці госпіталізовано 47 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 95 осіб.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах - по 39, у Дніпровському - 37, у Святошинському районі - 30 випадків", - наголосив мер Києва.
Зазначимо, що найбільша кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 307 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Обращаю внимание на дежурный чемоданчик
sk Sophia-Maria Duglass
Хочу поднять интересный вопрос
ВОПРОС О ДЕЖУРНОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ
БОЛЬНИЦЫ УКРАИНЫ НИШИЕ- и попадая на 3 недели в изоляцию имеешь проблемы
Из опыта
У меня была смена белья на носки , пижама, теплый халат
Обязательно термос 1литр , чаи для легких травяные ( с чабрецом)
Обязательно удлинитель 3 метра для подключения мобилки к кровати
Особый вопрос к косметичке , чтобы вы ни от кого не зависели
Крем клотримазол -профилактика проблемных мест , очень эффективен (, польский)
Спрей Микоцид - нормальный размер флакона , противовоспалительнуй противогрибковый
Хорошо протирать проблемы с кожей от долгого лежания
Маленькие ножницы
Желательно иметь хорошо дезинфицирующий. БИСЕПТОЛ СПРЕЙ
Упаковка бумажных полотенец
Махровое полотенце
Больницы в Украине бедные - нет ничего
Но при вирусе и извне ничего не пропускают
кх-кх..., о б*же(бежит к попам)
но я не спорю, комент полезен, просто забыл белые мягкие тапочки указать шоп поциент сразу был готов к огнекосту)
Делюсь опытом
Но опыт прохожу в словацкой
Поверьте, такого обеспечения как в ес , в Украине нет
Потому и предупреждаю
Человек лежит подключённый к аппаратуре кислорода , но общаться может с врачами и родными через телефон
Телефон не разряжается
Не надо умолять уставших нянечек бегать его подключат
Прошла все сама
за сутки заболел 1 из 200000 киевлян = паника.
Надо вообще все закрыть вплоть до посольства Трампа. а рашинское посольство сжечь.(как и попов ихних)
- Все бегут.
- Кто болеет?
- Ротшильды и Рокфеллеры, а нам все по-пичужке, кх-кх(падает)