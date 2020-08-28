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Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб. КАРТА

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Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб. КАРТА

Станом на ранок 28 серпня в Києві на коронавірус захворіло 251 особа.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 12 719 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 187 осіб, за минулу добу - 9. Від початку епідемії одужало 4 070 пацієнтів.

Станом на 28 серпня кількість активних хворих становить 8 462 особи.

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Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед захворілих 139 жінок віком від 18 до 92 років і п'ять дівчаток від трьох до 16 років, а також 101 чоловік віком від 20 до 80 років і шестеро хлопчиків від одного року до 16. Захворіли, зокрема, і десять медиків.

До лікарень столиці госпіталізовано 47 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 95 осіб.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах - по 39, у Дніпровському - 37, у Святошинському районі - 30 випадків", - наголосив мер Києва.

Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб 01

Зазначимо, що найбільша кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 307 осіб.

Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб 02
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Топ коментарі
+2
зачем мобилку подключать к кровати? Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 7074
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28.08.2020 09:18
+1
А откуда в Словакии украинские больницы? Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек - Цензор.НЕТ 2367
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28.08.2020 09:16
+1
да ты просто напомнил тут одна была - типо воевала, также тоже неадекватно писала коменты.
но я не спорю, комент полезен, просто забыл белые мягкие тапочки указать шоп поциент сразу был готов к огнекосту)
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28.08.2020 09:19
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Т к у МОЗ мозгов нет
Обращаю внимание на дежурный чемоданчик
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28.08.2020 09:05 Відповісти
ria Duglass
sk Sophia-Maria Duglass
Хочу поднять интересный вопрос
ВОПРОС О ДЕЖУРНОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ
БОЛЬНИЦЫ УКРАИНЫ НИШИЕ- и попадая на 3 недели в изоляцию имеешь проблемы
Из опыта
У меня была смена белья на носки , пижама, теплый халат

Обязательно термос 1литр , чаи для легких травяные ( с чабрецом)
Обязательно удлинитель 3 метра для подключения мобилки к кровати
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28.08.2020 09:08 Відповісти
Электрочайник

Особый вопрос к косметичке , чтобы вы ни от кого не зависели
Крем клотримазол -профилактика проблемных мест , очень эффективен (, польский)
Спрей Микоцид - нормальный размер флакона , противовоспалительнуй противогрибковый
Хорошо протирать проблемы с кожей от долгого лежания
Маленькие ножницы
Желательно иметь хорошо дезинфицирующий. БИСЕПТОЛ СПРЕЙ

Упаковка бумажных полотенец
Махровое полотенце
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28.08.2020 09:12 Відповісти
Когда забирают в больницу - времени собираться нет
Больницы в Украине бедные - нет ничего
Но при вирусе и извне ничего не пропускают
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28.08.2020 09:15 Відповісти
та ты уже это писал не раз. а лучше бы написал: Не ехайте в больничку, а то шприц не туда попа.дет, совсем мертвый будешь)))
кх-кх..., о б*же(бежит к попам)
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28.08.2020 09:13 Відповісти
Не дури
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28.08.2020 09:16 Відповісти
И ещё 100 раз напишу - надо снять розовые очки
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28.08.2020 09:17 Відповісти
да ты просто напомнил тут одна была - типо воевала, также тоже неадекватно писала коменты.
но я не спорю, комент полезен, просто забыл белые мягкие тапочки указать шоп поциент сразу был готов к огнекосту)
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28.08.2020 09:19 Відповісти
Я 24 день в больнице
Делюсь опытом
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28.08.2020 09:24 Відповісти
ото сидела б дома. нефик шастать.
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28.08.2020 09:33 Відповісти
Ты эти дремучие кацапские сказки брось
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28.08.2020 10:58 Відповісти
А откуда в Словакии украинские больницы? Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек - Цензор.НЕТ 2367
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28.08.2020 09:16 Відповісти
Я пишу про украинские больницы
Но опыт прохожу в словацкой
Поверьте, такого обеспечения как в ес , в Украине нет
Потому и предупреждаю
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28.08.2020 09:19 Відповісти
Вот тут все подробно написано, что-да-как...
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28.08.2020 09:25 Відповісти
зачем мобилку подключать к кровати? Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 7074
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28.08.2020 09:18 Відповісти
Это пневмония
Человек лежит подключённый к аппаратуре кислорода , но общаться может с врачами и родными через телефон
Телефон не разряжается
Не надо умолять уставших нянечек бегать его подключат
Прошла все сама
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28.08.2020 09:23 Відповісти
эээ... может лучше подключать к электросети? ещё не встречал в больничках Украины кроватей, которые умеют заряжать телефон. Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 3080
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28.08.2020 09:29 Відповісти
Тебе скучно ?
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28.08.2020 11:00 Відповісти
кстати, а в аппаратуре кислорода нету USB-разъёма? Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 3677
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28.08.2020 09:31 Відповісти
Да и аппаратов в Украине нет таких
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28.08.2020 11:01 Відповісти
Всегда статистика была от Бокса, видать заболел(за Динамо) Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек - Цензор.НЕТ 5521

за сутки заболел 1 из 200000 киевлян = паника.
Надо вообще все закрыть вплоть до посольства Трампа. а рашинское посольство сжечь.(как и попов ихних)
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28.08.2020 09:17 Відповісти
- Кто бежит?
- Все бегут.
- Кто болеет?
- Ротшильды и Рокфеллеры, а нам все по-пичужке, кх-кх(падает)
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28.08.2020 09:22 Відповісти
.Ничего, в Киеве скоро еще школы откроют. Депутаты хотят второй раз поболеть, понравилось.
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28.08.2020 14:30 Відповісти
 
 