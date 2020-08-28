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розвідка (3609) Донбас (21703) операція Об'єднаних сил (4149)

Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені

Новини Цензор.НЕТ Події

Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені

За даними розвідки Об'єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують нести втрати особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що морально-психологічний стан у ворожих підрозділах вкрай низький. До цього додається суттєва неукомплектованість особовим складом.

"Цю проблему окупанти хочуть вирішити, використавши потенціал мирного населення чоловічої статі, та залучити їх до контрактної служби, але безуспішно. Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликали довіри у місцевих мешканців і повністю провалилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі риють нові окопи, будують бліндажі і мінують місцевість протитанковими мінами, - розвідка

Тепер окупаційна влада, вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати десять тисяч новобранців. Така новина не отримали підтримки у мирних мешканців окупованого Донбасу, попри те, що незаконна влада обіцяє, що новобранці будуть служити тільки в пунктах постійної дислокації і займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт. Але окупанти довіри у людей Донбасу не мають і служити їхнім ватажкам ніхто не бажає. Тому ідея набрати до своїх підрозділів аж десять тисяч строковиків під загрозою зриву", - повідомили в штабі.

"Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу", - додали в пресцентрі ОС.

Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемиря на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
особенно тем шо от передозировки, так сказать коллеги по цеху Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 716
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28.08.2020 10:22
+5
Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 5196
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28.08.2020 10:27
+5
Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 1584
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28.08.2020 10:29
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У них тоже не боевые потери?
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28.08.2020 10:11 Відповісти
уже и цензор приучает к НВФ...еще немного и будут - повстанцы
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28.08.2020 10:55 Відповісти
ну не напишет же ЦЕНЗОР "абизяны" или орки!!!
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28.08.2020 12:12 Відповісти
ну, да ... нвф и повстанцы донбасса - толерантно и не обидно
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28.08.2020 12:46 Відповісти
Нельзя писать «абизяны» или «Орки»! Это же получится что от кого «воины света» огребли?

Обидно!
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28.08.2020 13:14 Відповісти
Абизяна,что реШпублика не пулучилась - так за3,14здячте королевство!
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28.08.2020 14:30 Відповісти
Королевство?))
Хорошая шутка юмора
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28.08.2020 15:19 Відповісти
А реальные подтверждения этой инфе имеются? Некрологи в пабликах и всё такое? А то сепары тоже самое пишут о нас Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены - Цензор.НЕТ 1461
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28.08.2020 10:15 Відповісти
Конечно нет! Иначе зачем бы публиковали. А так и патриотов немного успокоили типа у нас ваще нет потерь, а они там дохнут! Это уже не зрада, а прям перемога какая то!
Не понимаю только зачем поскромничали?!
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28.08.2020 10:19 Відповісти
Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 5196
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28.08.2020 10:27 Відповісти
Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 1584
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28.08.2020 10:29 Відповісти
Ваши даказатильства нидаказа-а-а-а-тильства!!! Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 6812
Нужна ріальних дахляков прівалоч
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28.08.2020 10:44 Відповісти
Видайте їм героїну досхочу.
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28.08.2020 10:16 Відповісти
Но при этом ни та сторона, ни наши бойцы, типа, не стреляют!?
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28.08.2020 10:17 Відповісти
Рождённые рыгать в подъезде, не могут не нарыгать в театре (Anticolorados).
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28.08.2020 10:19 Відповісти
Зеленский их родным еще пенсии будет платить...
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28.08.2020 10:21 Відповісти
особенно тем шо от передозировки, так сказать коллеги по цеху Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 716
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28.08.2020 10:22 Відповісти
давайте 5-ю тысячами солдат ударим по оркам и повторим подвиг Вермахта? Но у нас в резарве будет в 10 раз больше чем ударная группировка, а потом окружим и авангардом отсечем а потом(натягивает теуголку, зачерпает таблеток)
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28.08.2020 10:26 Відповісти
почему при таком морально подавленном противнике, не воспользоваться ситуацией и не пойти в наступление?? европа выразит беспокойство, рассиюшке сейчас забота Беларусью, такой шанс вернуть свою землю на Донбассе...
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28.08.2020 10:27 Відповісти
я думаю, коли такі мерзотники як шуфричі, медведчукі, муравйови, партнови, ківалови....сидять спокійно в Києві...Україні ще довго буде не до Донбасу, Кубані, Таганрогу і Зеленого Клину...
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28.08.2020 10:46 Відповісти
Ты хоть знаешь где он был - Зелёный клин? Или думаешь что туда Шкиряк сгоняет с пересадкой в КатмандЕ?))
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28.08.2020 13:16 Відповісти
забув ще сказати про клоунів з 96-го кагала...
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28.08.2020 10:49 Відповісти
руSSкі терористи пускають під ніж свій скот...-нема чим платити...Сирія, Кавказ, Осетія, Придністров´я, Лівія...кримська вода, Білорусія...це все коштує немалих грошей...які по дорозі з кремля успішно розкрадаються...
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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28.08.2020 10:43 Відповісти
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом.

У меня дежавю или эту фразу дублируют каждый месяц в течение многох лет?
Уж что-что, а тексты писать умеют. Одна фраза "каварный снайпер" чего стоит.
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28.08.2020 11:39 Відповісти
Судя по сообщениям наших СМИ, уже 6-й год противник находится в "крайне низком морально-психологическом состоянии", сплошное отравление алкоголем, наркотиками, дезертирство и огромная нехватка личного состава.
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28.08.2020 13:41 Відповісти
Так, а може їм краще дати наркоти та пойла і вони самі подохнуть? Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 3168
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28.08.2020 12:08 Відповісти
как по мне, если количество подохших дыролугандонских дегенератов увеличится много кратно, я возражать не буду Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені - Цензор.НЕТ 2552. только писать об этих сдохших мразях на ресурсе не стоит.
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28.08.2020 12:47 Відповісти
---- Очікувати: Скорботного співчуття і низько--уклінних вибачень із боку головного ЗЕ- клоуна та його раклів... Кравчук вже заявив : ---- Бачу .що і росіяни стомилися від війни...і російські матері---занепокоїні . як і наші щодо загибелі своїх синів..."
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28.08.2020 14:00 Відповісти
 
 