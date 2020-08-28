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Зеленський (17522) Черкащина (648)

Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області, де візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років.

Про це повідомляється на сайті глави держави в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації та зустрінеться з представниками місцевого бізнесу. Крім того, Володимир Зеленський перевірить хід реконструкції інфраструктурних об'єктів, які відновлюються в області в рамках Національної програми "Велике будівництво", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації, який раніше працював на керівних посадах в структурах СБУ, був в.о. голови однієї з райадміністрацій Києва і займав пост заступника начальника Центру кібербезпеки Держспецзв'язку.

Читайте також: Уряд погодив призначення Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА, Назаренка - Кіровоградської ОДА
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Топ коментарі
+11
В Кривом Рару он стал футболистом, в запорожье ему отрубили огурец, в Кропивницком он стал каратистом, а в Черкасах даже страшно представить Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 6616
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28.08.2020 10:18
+9
Конферансьє якесь, а не президент.
Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 747
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28.08.2020 10:17
+7
Сидело чучело год, как выборы поперлось.
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28.08.2020 10:16
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Сидело чучело год, как выборы поперлось.
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28.08.2020 10:16 Відповісти
Конферансьє якесь, а не президент.
Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 747
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28.08.2020 10:17 Відповісти
ви там тримайтесь Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 7075 черкасчани
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28.08.2020 10:17 Відповісти
ЗаХерНик прется 😂
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28.08.2020 10:29 Відповісти
Чекасчанам рекомендовано сгруппироваться и прикрыть ребра от горячей любви Захерника
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28.08.2020 11:03 Відповісти
В Кривом Рару он стал футболистом, в запорожье ему отрубили огурец, в Кропивницком он стал каратистом, а в Черкасах даже страшно представить Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 6616
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28.08.2020 10:18 Відповісти
Помню год назад в Черкасах возле вокзала ко мне приставала немолодая уже женщина с предложением выпить.(..
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28.08.2020 10:39 Відповісти
28.08.2020 10:55
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28.08.2020 10:57 Відповісти
Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 2022 Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 7954
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28.08.2020 13:01 Відповісти
C мером встречаться не будет...Впрочем как и в Днепре
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28.08.2020 10:19 Відповісти
Вы что-то путаете
Это мэр Черкас с Захерником встречаться не будет 😏
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28.08.2020 11:01 Відповісти
Да уже давно людям не интересно где он гастролирует со своим Кварталом.
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28.08.2020 10:20 Відповісти
К концу покатушек глядишь и академиком станет.Силён!
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28.08.2020 10:21 Відповісти
всётаки покатушки... хах)))
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28.08.2020 10:40 Відповісти
Цензор хватить пиарить Осла 3 процента!
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28.08.2020 10:22 Відповісти
Ще й в Черкасах обісциться Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 1566
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28.08.2020 10:24 Відповісти
👍
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28.08.2020 10:52 Відповісти
Коли займешся прямими обов'язками президента, Лошарік довбнутий?
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28.08.2020 10:25 Відповісти
будем пробивать Черкасское дно и что нам день сегодняшний несет Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 4440
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28.08.2020 10:26 Відповісти
С предвыборной. Так и пишите.
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28.08.2020 10:30 Відповісти
Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 2743
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28.08.2020 10:36 Відповісти
Головне щоб у бордель не завели.
А то кинеться обслуговувати клієнтів.
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28.08.2020 10:39 Відповісти
А шо в Черкасах є?..
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28.08.2020 10:41 Відповісти
Соло на рояле!!!
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28.08.2020 10:39 Відповісти
Отож даже клозета во времена Осла не построили! Не на чем и попиарится! Приходится становится почетным каратистом и пианистом и от балды мяч пинать!
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28.08.2020 11:00 Відповісти
вове наградные нунтяку не выдали для нощение в попке ?
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28.08.2020 10:54 Відповісти
По всій Україні своє лайно розкідає..як кіт митить курва недоношена..
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28.08.2020 10:54 Відповісти
Відвідає місцевий баскетбольний клуб
де йому присвоять звання Почесної Черкаської Мавпи.
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28.08.2020 10:55 Відповісти
А у себя дома ЗЕ не мог себе представить главу Черкасской ОГА?
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28.08.2020 10:57 Відповісти
Нет не мог его Мандельша будет ревновать! Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 8052
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28.08.2020 11:01 Відповісти
я бы тоже от ленки подальше держался после мендельсонского замеса...
черкасская так черкасская....
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28.08.2020 11:02 Відповісти
в конце концов и там мик даналдсы есть....
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28.08.2020 11:05 Відповісти
Він ширма (ЗЕро). А ось за ширмою, стоять великі комбінатори (каломойський,мертвечук) - торгаші країною.
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28.08.2020 11:04 Відповісти
Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 9835
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28.08.2020 11:09 Відповісти
Пора после каждой новости про Зеленского писать не - ОП , а АЛЕ-ОП..
Чтобы всем всегда и сразу было понятно, что в ОП у нас теперь поселился Цирк,
а АЛЕ-ОП будет означать, что "главклоун" этого "цирка" отмочил новый клоунский трюк..
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28.08.2020 11:11 Відповісти
Катается Ишак Оманский за народные бабки!
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28.08.2020 11:22 Відповісти
Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 3633
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28.08.2020 11:48 Відповісти
Пусть в Ростов съездит.
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28.08.2020 14:14 Відповісти
 
 