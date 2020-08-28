Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області, де візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років.
Про це повідомляється на сайті глави держави в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації та зустрінеться з представниками місцевого бізнесу. Крім того, Володимир Зеленський перевірить хід реконструкції інфраструктурних об'єктів, які відновлюються в області в рамках Національної програми "Велике будівництво", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації, який раніше працював на керівних посадах в структурах СБУ, був в.о. голови однієї з райадміністрацій Києва і займав пост заступника начальника Центру кібербезпеки Держспецзв'язку.
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Это мэр Черкас с Захерником встречаться не будет 😏
А то кинеться обслуговувати клієнтів.
де йому присвоять звання Почесної Черкаської Мавпи.
черкасская так черкасская....
Чтобы всем всегда и сразу было понятно, что в ОП у нас теперь поселился Цирк,
а АЛЕ-ОП будет означать, что "главклоун" этого "цирка" отмочил новый клоунский трюк..