Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Фінляндії з 28 серпня запроваджує обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід із країн, які не входять до ЄС, і де фіксується несприятлива епідеміологічна ситуація з коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Державної ради Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.
Обмеження діятиме з 28 серпня по 18 вересня. Воно стосуватиметься, зокрема українських збирачів.
Не торкнеться заборона громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю та Південної Кореї.
Топ коментарі
+6 ледокол С Бандэра
показати весь коментар28.08.2020 10:18
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+4 ледокол С Бандэра
показати весь коментар28.08.2020 10:20
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Климат здесь ни причем
Не похоже,что это постановление прямо таки связано с коронавирусом,а не с чем то другим.
И сколько их, руандийских сборщиков финской черники и новозеландских сборщиков финской морошки.
Понятно шо не каждый совок поедет туда где надо шото более чем - "эй, Козлов, иди туда и неси кирпич до обеда". Но вот визга от совков о "былом вяличии" - более чем. Особенно поражен этим Антиколорадос - всегда насмешливо опускает красножёппых петушил
я вот х.з. шо хуже - верозавры, или совки. подска*и.те?
Не коснется запрет граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи."
Источник: https://censor.net.ua/n3216330
Стесняюсь спросить и сколько " граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи" ездят на сборы брусники, черники и морошки в Финляндию?
Сколько граждан в штуках?