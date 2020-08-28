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Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС

Уряд Фінляндії з 28 серпня запроваджує обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід із країн, які не входять до ЄС, і де фіксується несприятлива епідеміологічна ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Державної ради Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Обмеження діятиме з 28 серпня по 18 вересня. Воно стосуватиметься, зокрема українських збирачів.

Не торкнеться заборона громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю та Південної Кореї.

Також читайте: Фінська телекомпанія Yle опублікувала карту з "російським" Кримом, але виправила та вибачилася після реакції українських дипломатів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Спасибо партии ослов!!!
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28.08.2020 10:18
+5
Який виш закінчив Ісус???-Не є гріхом заробляти гроші в чужій країні , є гріхом влади не давати заробляти на хліб вдома.
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28.08.2020 10:34
+4
Еще немного ЗЕуправления и сборщики ягод станут сборщиками объедков по мусорниках, если они будут.
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28.08.2020 10:20
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Спасибо партии ослов!!!
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28.08.2020 10:18 Відповісти
Дякуй тим хто привів до влади цей балаган.
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28.08.2020 10:20 Відповісти
Это что в Финляндии так партия называется?
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28.08.2020 10:22 Відповісти
Осел он и в Украине, ив Омане, и в Финляндии осел
Климат здесь ни причем
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28.08.2020 10:25 Відповісти
Надо же и из Уругвая и Новой Зеландии приезжают собирать чернику,голубику,морошку.И из Испании можно,как члену ЕС(правда в Испании на 27 августа добавилось 9658 заболевших.да инфицированных 452 тысячи).
Не похоже,что это постановление прямо таки связано с коронавирусом,а не с чем то другим.
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28.08.2020 10:43 Відповісти
Ну так ещё комиссар Рева сказал, що українці дуже багато їдять. Поэтому и запретили, чтобы не объедали финов!
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28.08.2020 13:26 Відповісти
Не только в Финляндии, а скоро во всем мире будут знать партию осла оманского. Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС - Цензор.НЕТ 9209
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28.08.2020 10:28 Відповісти
Який виш потрібно закінчити щоб мати диплом збиральника ягід?
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28.08.2020 10:19 Відповісти
Студию 95 квартал.
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28.08.2020 10:21 Відповісти
Який виш закінчив Ісус???-Не є гріхом заробляти гроші в чужій країні , є гріхом влади не давати заробляти на хліб вдома.
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28.08.2020 10:34 Відповісти
любой где обучение нахаляву. Потому что если бы чел заплатил за свое обучение со своего кармана, то работал бы по специальности чтобы отбить деньги.
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28.08.2020 12:32 Відповісти
Да уж, жители Руанды и Туниса насобирают ягод в финских лесах Финляндия запретила въезд для сборщиков ягод из Украины и других стран, не входящих в ЕС - Цензор.НЕТ 3760
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28.08.2020 10:19 Відповісти
Сама обалдела, когда прочла.
И сколько их, руандийских сборщиков финской черники и новозеландских сборщиков финской морошки.
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28.08.2020 12:23 Відповісти
Еще немного ЗЕуправления и сборщики ягод станут сборщиками объедков по мусорниках, если они будут.
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28.08.2020 10:20 Відповісти
Прикольно читать визги: "триллионы заводофф расваравали, самае читающее население, мы сотни самолетов делали взад и в год, много танков и лоханок для моря"...... и тут ... Вот же капиталисты клятые, не дадут даже заработать честному пролетарию.
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28.08.2020 10:21 Відповісти
Козлов, визжат и возмущаются про невозможность заработать у "капиталистов" совсем не те, которые имеют отношение к заводам и производству самолётов в прошлом!
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28.08.2020 13:36 Відповісти
Да ну?
Понятно шо не каждый совок поедет туда где надо шото более чем - "эй, Козлов, иди туда и неси кирпич до обеда". Но вот визга от совков о "былом вяличии" - более чем. Особенно поражен этим Антиколорадос - всегда насмешливо опускает красножёппых петушил Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС - Цензор.НЕТ 1626
я вот х.з. шо хуже - верозавры, или совки. подска*и.те? Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС - Цензор.НЕТ 9385
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28.08.2020 15:22 Відповісти
Скажи свой адрес, и тебе пришлют немного, чтобы ты с голоду не сдох.
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28.08.2020 11:00 Відповісти
Собирать ягоды не строить или создавать и на подобное едут те кто ничего дельного делать не умеет и далеко не специалисты ,а таких на планете не мерено и с избытком во многих странах 3 и 4 мира , развитым странам в принципе не проблема найти подобных рабочих
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28.08.2020 10:54 Відповісти
Это здорово, значит и сборщикам ягод из России тоже запретили въезд.
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28.08.2020 10:59 Відповісти
Руанда и Тунис славятся своими сборщиками лесных ягод,а народ трудолюбием. Ну что же, Тунис так Тунис...Фінляндія заборонила в'їзд для збирачів ягід з України та інших країн, що не входять до ЄС - Цензор.НЕТ 6521
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28.08.2020 11:01 Відповісти
Суоми будут сами раком стоять???
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28.08.2020 11:20 Відповісти
Кстати чернику, что на фотке, собирают уже лет так 40 специальными комбайнами.
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28.08.2020 11:55 Відповісти
"Финляндия запретила въезд для сборщиков ягод из Украины и других стран, не входящих в ЕС
Не коснется запрет граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи."
Источник: https://censor.net.ua/n3216330

Стесняюсь спросить и сколько " граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи" ездят на сборы брусники, черники и морошки в Финляндию?
Сколько граждан в штуках?
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28.08.2020 12:22 Відповісти
 
 