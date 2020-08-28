Розстріл автобуса під Харковом: стан чотирьох постраждалих стабільний - всі чоловіки перебувають у звичайних палатах
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Четверо поранених під час розстрілу автобуса, що стався напередодні в Харківській області, перебувають в стабільному стані.
Про це повідомила секретарка Харківської міськради Ольга Мірошниченко із посиланням на Андрія Соцького, заступника головного лікаря лікарні невідкладної допомоги в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги перебувають четверо постраждалих, усім надана допомога, стан стабільний - усі чоловіки перебувають у звичайних палатах", - повідомила речниця.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
У СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено не 2, а 3 особи.
Будь ласка, зачекайте...
Кто они - скоро узнаем.
https://www.0532.ua/news/2861513/u-poltavi-zizd-opozicijnoi-partii-ohoronali-tituski-foto-video
Резюме: Во время войны не бывает полутонов-есть враг и есть свой.
В дополнение о демократии: В США во время Второй мировой войны все граждане США японской национальности были интернированы (посажены в лагеря) и выпушены после капитуляции Япрнии. И никого это не смущало.
А из истории, ясно одно: работала чекистская *****, провоцировала под прикрытием, не более! Таких и сейчас много, взять ЖОПЗ!
Это поначалу не смущало,а потом...
Открываем английскую Википедию,цитирую:
В 1980 году под растущим давлением со стороны Японско-американской гражданской лиги и организаций по возмещению ущерба [30] президент Джимми Картер начал расследование, чтобы определить, было ли правительство оправдано решение отправить американцев японского происхождения в концентрационные лагеря. Он назначил Комиссию по переселению и интернированию гражданских лиц во время войны (CWRIC) для исследования лагерей. В отчете комиссии под названием « Личное правосудие отказано» было обнаружено мало доказательств нелояльности японцев в то время и сделан вывод о том, что заключение было продуктом расизма. Он рекомендовал правительству выплатить компенсацию интернированным. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал Закон о гражданских свободах 1988 года, который принес извинения за интернирование от имени правительства США и разрешил выплату 20 000 долларов США (что эквивалентно 43 000 долларов США в 2019 году) каждому бывшему интернированному, который был еще жив на момент принятия закона. В законодательстве признавалось, что действия правительства были основаны на «расовых предрассудках, военной истерии и неудаче политического руководства». [31] В конечном итоге правительство США выплатило более 1,6 миллиарда долларов (что эквивалентно 3 460000000 долларов в 2019 году) в качестве компенсации 82 219 американцам японского происхождения, которые были интернированы.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Internment_of_Japanese_Americans
14 человек шмаляют по наполненному сепарами автобусу и в результате всего несколько раненых.
Еще учиться и учиться...
Этих бойцов Кивы и оппорыгов надо под землю..... В крайнем - в реанимацию и инв кресло!!!!