Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Технології
Є версія, що сам Ківа здійснив задумане і підготував напад на автобус своєї ж організації "Патріоти - за життя".
Про це написав у фейсбуці блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
Про це на сторінці у Facebook написав журналіст і представник України в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
"Як тут не згадати, що саме Ківа обіцяв свого часу розстрілювати автобуси з прихильниками сепаратистів. ОПЗЖ ще потім тролили цією фразою на виборах, розміщуючи її на бордах. Є версія, що це сам Ківа нарешті і здійснив давно задумане", - заявив Казанський.
Він також додав, що після події прихильники ОПЗЖ, серед яких - блогер і лідер однойменної партії Анатолій Шарій, одночасно розганяли в соціальних мережах фейки про розстріляних з автоматів людей, звинувачуючи Нацкорпус.
"ОПЗЖ найняли гопників і тітушок для бійок і провокацій, і тепер медведчуківська шобла качає ситуацію, вкидаючи фейки про убитих з автоматів. Мета цих вкидань - приблизно та ж, що і у розп'ятого хлопчика в трусиках. Стравити людей, спровокувати протистояння і насильство", – підкреслив Казанський.
Нагадаємо, вчора, 27 серпня, нардеп від ОПЗЖ і одночасно ініціатор створення організації "Патріоти - за життя" Ілля Ківа записав відеозвернення, в якому звернувся до Президента України Володимира Зеленського, Генпрокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою затримати представників Нацкорпусу та полку "Азов", які нібито вчинили напад на автобус. Ківа також заявив, що двох людей з автобуса викрали, а деяким завдали поранень, "несумісних із життям". Однак пізніше з'ясувалося, що це неправда.
Будь ласка, зачекайте...
..
.
Как бы " доброволец" !.
10 грудня 2014 наказом міністра Авакова призначений заступником начальника УМВС України в Донецькій області.
З 1 липня 2015 переведений на посаду заступника начальника УМВСУ в Херсонській області, тоді ж йому було достроково присвоєно спеціальне звання «підполковник міліції».
З серпня 2015 року - підполковник міліції.
«Його слова, особливо про АТОшніків, - це неприйнятно», - сказала вона.
История и интернет все помнитhttps://www.youtube.com/watch?v=twTa922QtCY&t=299s
воно ще приїхало на наш бп на каланчаку..
а от тобі інет у допомогу https://ua.112.ua/video/u-militsii-daly-100-vu-harantiiu-shcho-vid-pochatku-blokady-do-krymu-ne-zaikhala-zhodna-vantazhivka-172387.html
С Кивой - похожая ситуация.
Скорее всего, он просто изображал из себя паториота в 2014 году, выполняя конкретные задания, совмещая это с заработком на крышевании контрабанды на Донбассе во время своей службы и стремительного карьерного роста в МВД..
"Ківа у жовтні 2013 року був зареєстрований «технічним кандидатом» від Партії Регіонів у народні депутати по 223 виборчому округу (Шевченківський район Києва) в ході повторних виборів до Верховної Ради України VII скликання."
К тому же, он поганый онанист и уже спускает кровью...
Т.е. по сути расстреляны были враги Украины.
Если бы были растрелены, я бы сегодня уже второй день отмечал!
короткометражка
Исполнители: "Лидер" -Кива ....
"жертви"- дебіли Киви,
"бойовики"- решта дебілів Киви,
"спасатель"- залізний Арсен......
Всі друг другу наваляли....
победіл-Зеленський......
Кінець)
але арсенборисич виявився недоторканим, відповідно і його посіпаки теж..
похоже эта мразь уже задержалась на этом свете
"Олег Ширяев до перехода в "Патриоты - За Жизнь!" был руководителем харьковского филиала "Нацкорпуса" и организатор "Східного корпуса" в Харькове!"
Павло ШОвте в 27.08.2020 22:45
Мнения / Общество 28-авг, 05:089 2 650 0
Удивительно быстрая реакция попавшего недавно в опалу Зеленского министра внутренних дел, приводит к мысли, уж не был ли обстрел автобуса под Харьковом частью шоу?
Что лучше: пытаться в поте лица выполнить свою работу срывая себе здоровье и нервы или раз-два в год имитировать бурную деятельность проводя ряд громких пиар акций которые должны были продемонстрировать крайне эффективную твою работу?
Ответ логичен: конечно куда проще обмануть.
Собственно поэтому, памятуя особую черепашью расторопность Авакова в расследовании резонансных деля как-то очень слабо вериться в то, что бойцы его так быстро отреагировали на инцидент.
Подозрительно быстро.
Но помимо скорости есть еще ряд интересных фактов:
Кива - бывший помощник Авакова достался ему по наследству от террориста Корчинского, который страсть как любит кровь.
Кива и сегодня верен Авакову и по сути - он его представитель в ОПЗЖ.
Нацкорпус напрямую зависит от Авакова, который вливает в него сейчас деньги Медведчука, который, в свою очередь, инвестирует во все политические проекты, дабы иметь возможность управлять ими.
Новый проект Кивы - "Патриоты - За Жизнь", это некий силовой блок для ОПЗЖ, существование которого надо оправдать. Нацкорпус - точнее его акции, отличный стимул для оправдания развития антиукраинских силовых движений и структур.
Аваков в последнее время очень сильно надоел Зеленскому своим желание занять место Премьера.
А вот теперь загибайте пальцы считая сколько пользы принес данный инцидент Авакову.
По сути он один сегодня реально заработал на нем.
Так как Кива попался на вранье про трупы, а Нацкорпусу отродясь ничего не было за его акции.
Константин Кутепов
а так, по-факту, имеем в Раде, и в той же жОПе, кучу наркоманов, проституток, психов и Киву.. про тупо сепаров при здоровье даже и не говорю..
зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы..
https://twitter.com/i/status/1298989599528640520
Так що позичити в таких один одному авто - не проблема. Одна шайка-лейка.
https://youtu.be/8i1tt5puqfc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3003283626365618&id=100000520317799
Всі ************* -медведчуковські канали гудуть !
.Вай ! Малоросам та прокасабам дали *звезди * !
K0५EGAR
@Rage4oK
·3 ч
По телику по ВСЕМ кАналам горит Вышивата. Звучат призывы к Власти: навести порядок закрутить гайки унять радикалов приструнить фашиствующих молодчиков которые из пулеметов "постреляли" ни в чем не повинных медвечуков. Нуу, вы поняли зачем Чорт с Кивой устроили этот спектакль.
K0५EGAR
@Rage4oK
·4 ч
У партии "Перемога Пальчевского" новый плакатик: Зупинимо знищення країни! Где-то я это уже видел. Власть не предлагает вам рост ВВП, рабочие места, инвестиции и минималку в 1000 евро. Нет.. Террор, война и ура-патриотический угар, позволяющий безнаказанно шарить по карманам
разницы нет
с такими методами, нападавшим место в омоне Белоруссии
с радостью примут
Пане Глузман, чому бездіємо?