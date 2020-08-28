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Попри закриття кордонів, громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом під час в'їзду в Україну, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Попри закриття кордонів, громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом під час в'їзду в Україну, - Кулеба

Громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом під час в'їзду в Україну, попри закриття кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Громадяни Білорусі, які забажають в'їхати на територію України, намагаючись уникнути тієї кризи, яка розгортається в сусідній, дружній нам країні, користуватимуться преференційним режимом, і Державна прикордонна служба розглядатиме їхні запити і надаватиме дозволи на в'їзд", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі контакти з Білоруссю поставлено на паузу. Вони відновляться, коли не зазнаватимуть репутаційних і політичних втрат, - Кулеба

Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Автор: Наталя Джума
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То есть израильских евреев в Умань не пустим, а белорусских - да.
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28.08.2020 10:32 Відповісти
Це називається дискримінація по етнічним ознакам! МЗС абсолютно тупоголовий!
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28.08.2020 11:08 Відповісти
Якщо країна дружня, то чому "сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу" Источник: https://censor.net.ua/n3216308
Це твої ж слова!
А якщо всі рівні перед законом, то чому хтось повинен бути рівнішим за решту? Чи то ви вже так звикли працювати і то є кредо вашої влади?
Ви вже там визначтесь, що робити: вдягти спіднє чи зняти хрестика...
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28.08.2020 10:36 Відповісти
Пускать в Украину при условии правильного ответа на вопрос :Чей Крым ?
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28.08.2020 10:45 Відповісти
А как же истерическое вирусобесие ... никого не впущать?
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28.08.2020 10:48 Відповісти
Шпийонов у нас тут маловато...
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28.08.2020 11:02 Відповісти
Кстати они всегда их имели, у нас для всех общая очередь, это Белорусы Украинцев в отстойниках на переходах держали, а своим зеленый свет.
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28.08.2020 11:28 Відповісти
 
 