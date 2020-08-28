Попри закриття кордонів, громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом під час в'їзду в Україну, - Кулеба
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Громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом під час в'їзду в Україну, попри закриття кордонів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.
"Громадяни Білорусі, які забажають в'їхати на територію України, намагаючись уникнути тієї кризи, яка розгортається в сусідній, дружній нам країні, користуватимуться преференційним режимом, і Державна прикордонна служба розглядатиме їхні запити і надаватиме дозволи на в'їзд", - сказав міністр.
Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.
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Це твої ж слова!
А якщо всі рівні перед законом, то чому хтось повинен бути рівнішим за решту? Чи то ви вже так звикли працювати і то є кредо вашої влади?
Ви вже там визначтесь, що робити: вдягти спіднє чи зняти хрестика...