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Новини Київські новини
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Київ (13832) міст (827) Береза Борислав (148)

Лідер "Екопартії" Борислав Береза ​​розповів про наслідки будівництва Подільсько-Воскресенського моста всупереч проєкту

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Подільсько-Воскресенський міст - черговий пам'ятник столичної корупції. Через зміни місця з'їзду він не вирішить проблему заторів на Троєщині, а тільки створить нові.

Про це лідер "Екопартії" і правозахисник Борислав Береза ​​написав на Facebook у Facebook 27 серпня.

"Міст, який мав розвантажити рух з правого берега на Троєщину і в зворотний бік, навпаки, призведе до транспортного колапсу на лівому березі і лише збільшить затори. Чому? Тому що намагаються здати його до виборів і тому змінили місце з'їзду. Цей міст уже не на Троєщину. Він закінчиться в районі метро Лівобережної, де після цього буде вічний затор", - написав політик.

У відео до публікації Борислав Береза ​​повідомляє, що, всупереч початковому проєкту, з'їзд з Подільсько-Воскресенського моста зараз намагаються вивести на вузьку вулицю Садову в приватному секторі з двома смугами - по одній смузі в кожен бік. Політик також акцентує увагу на будівництві ЖК поруч із мостом і вважає, що інтереси забудовника могли стати ще одним стимулом для зміни місця з'їзду.

"Влада врахувала інтерес забудовника, який будує ЖК на набережній біля мосту. Без цього з'їзду вартість одного квадратного метра тут буде значно меншою. Саме тому Кличко заблокував будівництво моста на Троєщину. А замість цього будується з'їзд на вулицю Садову", - наголосив Борислав Береза.

Лідер Екопартії Борислав Береза ​​розповів про наслідки будівництва Подільсько-Воскресенського моста всупереч проєкту 01
Лідер Екопартії Борислав Береза ​​розповів про наслідки будівництва Подільсько-Воскресенського моста всупереч проєкту 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Кацап?
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28.08.2020 10:41
+8
Шо, Борух уже эколух? Ой вей...
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28.08.2020 10:44
+5
Це ж будували новиє ліца. Чи ще старі?
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28.08.2020 10:40
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Кацап?
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28.08.2020 10:41 Відповісти
Лидер "Экопартии" Борислав Береза ​​рассказал о последствиях строительства Подольско-Воскресенского моста вопреки проекту - Цензор.НЕТ 9952
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28.08.2020 10:45 Відповісти
Береза из Правого сектора вышел,такий тебе кацапь)
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28.08.2020 14:12 Відповісти
вонючее рузькэ?
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28.08.2020 10:50 Відповісти
ооооо, точно, рузькэ.

Готовьтесь рузьки, скоро давить будем.
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28.08.2020 10:55 Відповісти
Це ж будували новиє ліца. Чи ще старі?
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28.08.2020 10:40 Відповісти
наглые морды )))
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28.08.2020 10:51 Відповісти
Чому "будували", ще будують.
І я би не назвав новими лицями старі морди.
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28.08.2020 13:36 Відповісти
Шо, Борух уже эколух? Ой вей...
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28.08.2020 10:44 Відповісти
ага, и еще он специалист по мусорным заводам)
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28.08.2020 10:52 Відповісти
Да, если мост не пойдет на Воскресенку и и страдалицу Троещину, то какой в нем прок?
И тут дело даже не в экологии.
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28.08.2020 10:49 Відповісти
Выборы, все стали спецами по дерьму
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28.08.2020 10:50 Відповісти
Боря Бляхер нєгодуєть!
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28.08.2020 10:54 Відповісти
Вопрос-так ли это на самом деле? Неплохо бы посмотреть на план зкстройки, или Педалика опросить, хотя последнее не гарантия.
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28.08.2020 11:13 Відповісти
Бляхер, вали на историческую родину, тут и без тебя представителей святой земли дохрена🤣
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28.08.2020 11:23 Відповісти
Конечно вопрос бюджета моста интересній, но в остальном... второстепенніе сїезді для дачников, основная магистраль таки уходит на Троещину вдоль линии скоростного трамвая №5, метро Радужная+конечная трамвая №5+ж.д.станция Троещина вроде есть где построить.
Вопрос, когда начнуть копать метро с Подола на Соломенку.
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28.08.2020 11:25 Відповісти
Лидер "Екопартии" єто прикол такой? И скока в екопартии членов кроме Берези? Лідер "Екопартії" Борислав Береза ​​розповів про наслідки будівництва Подільсько-Воскресенського моста всупереч проєкту - Цензор.НЕТ 7835
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28.08.2020 11:58 Відповісти
всего трое.
"то Берёза, то рябина, куст ракиты над рекой" (С)
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28.08.2020 12:34 Відповісти
Его бы энергию да в мирное русло.
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28.08.2020 12:35 Відповісти
Священна передвиборча корова на ім'я ПВМ (подільсько-воскресенский міст) знову у грі! Хто ще на ньому не пропіарився? Поспішайте встигнути, бо до виборів його закінчать! Береза брехати не стане.
От тільки я бачив у тирнеті іншу інформацію: що то - технологічні з'їзди,щоб легше було підвозити буд.матеріали. А сам мостовий перехід будуть будувати відповідно до проекту.
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28.08.2020 12:53 Відповісти
Що за такий діагноз "Екопатія"? Береза став екопат.
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28.08.2020 14:49 Відповісти
Манерный клоун с погонялом Бориславюся 2%
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28.08.2020 15:09 Відповісти
 
 